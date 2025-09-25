Letos v lednu přestoupil do Slavie Praha, jejíž šéfové ho okamžitě uvolnili na hostování do Pardubic a v září mu umožnili přestup do Ostravy.
Jak přijal během roku přechod do třetího prvoligového klubu?
„Řešil jsem to během minulého repre srazu jednadvacítky,“ připomněl. „O zájmu Baníku jsem ale věděl dlouho. Může to být super krok v mé další kariéře. Ale myslet na to budu, až skončím v Pardubicích.“
Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč
Pardubičtí ve středu ve třetím kole MOL Cupu vyhráli ve Frýdku-Místku 2:1 až v prodloužení, přičemž se nadřeli stejně jako Baník v Českých Budějovicích, kde vyhrál 3:2 gólem Kričfalušiho z poslední minuty. „Trápili jsme se dost,“ komentoval výsledky „svých klubů“ Šancl.
Nasál na frýdecko-místeckém stadionu ve Stovkách aspoň trochu prostředí, které ho od zimy čeká ve zdejším kraji?
„Jo, ve Frýdku-Místku to bylo těžké. Musím si na to zvyknout. Je to něco jiného, musím se naučit pod tím větším tlakem hrát.“
Předpokládá, že tlak fandů bude mnohem větší, než dosud zažil. „Počítám s tím, ale ještě si to nedokážu představit. Ale určitě bude obrovský.“
Připustil, že si už stihl promluvit s ostravským trenérem Pavlem Hapalem. „Ale uvidíme, jestli ještě bude u mužstva pokračovat, než tam přijdu. Doufám, že jo,“ naznačil Šancl, že Baníku vstup do sezony nevyšel.
Svůj přestup do Ostravy probíral i s Abdullahim Tankem, který do Pardubice přestoupil z Baníku. „Jen mi to doporučil. Říkal, že je tam super prostředí, takže jsem zvědavý.“