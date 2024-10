Táta v reprezentaci, syn v trestu kvůli kokainu. Jsem debil, kaje se Gedeon

„V klubu nám pořád říkali, že dopingoví komisaři přijdou. A oni pořád nešli. Takže se stalo to, co se stalo. Že jsem byl vybraný na test, to bylo z bonzu,“ vyprávěl Gedeon mladší v rozhovoru pro efotbal.cz. „Vím, kdo to řekl, ale nechám si to pro sebe. Taky vím, že to byla jen a jen všechno moje chyba. A když pak přišel verdikt, věděl jsem, že je to pořádný průšvih, co mi změní život. Jsem debil.“

Na prohřešek se přišlo po zápase jarního čtvrtfinále play off se Slavií Praha. Jeho táta přitom kariérou prošel bez škraloupu a patřil mezi uznávané osobnosti. Kopal za Blšany, Slavii, Duklu, Most či v Polsku, má i tři starty za reprezentaci. Ještě na jaře, v 48 letech, pomohl Chomutovu k postupu do třetí ligy.

„Táta mi řekl, že jsem blbec. Ale nakonec to vzal. Viděl, že chodím do práce, že se mi to všechno v životě otočilo, ale peru se s tím,“ prozradil dvaadvacetiletý Gedeon, který od U17 působil ve Spartě. Trénoval s Rynešem, Vitíkem, Karabcem, Hložkem…

Když si odskočil do třetiligového ústeckého Viagemu, hned si zase balil kufry. I kvůli nařčení, že hraje automaty. V Ústí předtím působil i ve druhé lize. „Šéf klubu se mi pak omluvil. On tu věc, která unikla ven, vztahoval na sebe. Pokud chtěl nějak tyhle věci řešit, mělo to zůstat uvnitř týmu a neměl s tím chodit na internet,“ zlobí se Gedeon. „Klidně vám řeknu, že se ve volnu rád napiju, přiznávám i problém s kokainem, ale automaty jsem nikdy nehrál.“

Filip Gedeon (uprostřed) ještě jako hráč druholigového Ústí nad Labem. Michal Ordoš (vpravo) z Olomouce si kryje míč před Patrikem Gedeonem z Dukly.

Dopingový test mu prokázal požití kokainu a jeho metabolitu benzoylecgoninu. Původně čtyřletý trest se podle efotbal.cz o dvanáct měsíců zkrátil díky jeho přiznání. Nyní pracuje ve firmě šéfa chomutovského fotbalu na třísměnný provoz a za pár korun.

„Jako fotbalový profesionál jsem vstával tak v osm, od deseti jsme měli trénink a po něm volno. Život se mi teď totálně změnil. Když děláte profesionálně fotbal, neuvědomujete si, co je to chodit do práce. A navíc k tomu ani nemůžu nejen hrát, ale ani trénovat,“ lituje. „Žil jsem nějakým způsobem a mohl jsem tušit, že se třeba něco stane, ale přišlo to vážně rychle.“

Fotbal nevyhledává, bolí ho, když na něj musí koukat. Děkuje za podporu mámě, pár kamarádům a své přítelkyni, která však dobře vaří, takže nakynul. Běhat sám se zatím nedonutil. „Jestli sekám latinu? Pokud to budeme brát podle toho, že jsem každý den v práci, tak určitě ano. V pátek, když teď nemám o víkendu zápasy, si zajdu na pivo, to nezastírám. Vím, že do konce toho trestu je ještě daleko, třeba se povede ho nějak snížit. Uvidíme. Futsal bych si rád ještě zahrál.“