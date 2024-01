Soud nic, etici mu dají 30 měsíců? diví se šéf Varnsdorfu trestu Firbachera

„S rozhodnutím komise absolutně nesouhlasím a budu se proti němu odvolávat. Více k tomu nemám co říct, uvidíme, jak dopadne odvolání,“ sdělil Deníku kmenový fotbalista Hradce Králové.

Podle etické komise FAČR si Firbacher nechal slíbit od Michala Hladíka, záložníka třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí, úplatek, aby zařídil ovlivnění utkání SK Rakovník a FK Motorlet Praha v říjnu 2021. A sám nabídl úplatek Javieru Nerudovi, aby ovlivnil další hráče.

„K ovlivnění utkání nakonec nedošlo, protože tito oslovení hráči se zachovali ukázkově a nabídku pánů Firbachera a Nerudy na ovlivnění utkání odmítli a věc nahlásili,“ uvedla komise; Firbacher tehdy působil v hradeckém béčku.

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf

Věc řešil i soud, loni v létě Firbacher vypovídal na policii. Původní status podezřelého mu vyšetřovatelé změnili na svědka. A státní zástupce pak jeho stíhání zastavil, stejně dopadl i Neruda. Během soudu pak bylo zastaveno i Hladíkovo stíhání.

„Soud nic, a etici vynesou takové tresty? Kde to jsme!“ kroutí hlavou varnsdorfský ředitel Gabriel. „Já trest spíš čekal, on (Firbacher) ale tvrdil, že je v tom nevinně, že soud ho nepotrestal. Je to nepříjemné, ale co se dá dělat. Nejdřív to musím probrat s ním,“ nechtěl šéf předjímat, jak na potrestání klíčového hráče zareaguje.

Fotbalové orgány vynášejí své tresty bez ohledu na rozhodnutí soudů.

Dvaadvacetiletý Firbacher měl už na konci podzimu pozastavenou činnost, ale do zimní přípravy v Kotlině naskočil a střílel i góly. Jeho přínos si během podzimu Holeňák pochvaloval: „On je střelec od pánaboha. Víme, že umí gól dát. Musí ještě zapracovat na kondici, na pracovitost pro tým, ale má to v sobě. Když bude plnit všechny tyto aspekty, je to ligový hráč.“

Pokud však neuspěje s odvoláním, na dva a půl roku může na fotbal zapomenout.