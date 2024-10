Podlehl sázkám i mafii, léčil se, teď šíří osvětu. „Chtěl jsem se zabít“

„Styděl jsem se, tři měsíce jsem nevycházel z domu. Měl jsem myšlenky, že se zabiju a bude mi líp,“ svěřil se nyní dvaadvacetiletý hráč. Ze závislosti na sázení se i léčil. „My fotbalisti jsme na to náchylní. Co jsem zažil, devadesát procent kluků v kabinách to dělalo a dělá. Zakázal bych sázet na mládežnické i amatérské týmy; oni za fotbal neberou peníze a dá se na ně vsadit, to přece není normální.“

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) mu trest nakonec zmírnila a po jeho zapojení do osvětového programu ještě zkrátila. Odpykal si osm měsíců. Teď kmenový fotbalista Hradce Králové opět hostuje v druholigovém Varnsdorfu, kde byl loni na podzim se sedmi góly nejlepším střelcem svého týmu.

Kariéru jste nakonec nemusel zahodit. Co jste pro to udělal?

Jsem nadšený, že mi etická komise trest prominula. Nebylo to zadarmo, stálo to nějaké úsilí. Jsem moc rád, že můžu dělat fotbalovou osvětu. Fotbalu chci pomoct, když jsem ho trošku zklamal.