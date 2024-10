Chtěl ovlivnit zápas, teď už Firbacher smí hrát. I díky přednáškám o match-fixingu

„Když komise upustila od zbytku trestu, měl jsem obrovskou radost. Fotbal mi neskutečně chyběl a uvědomil jsem si, co pro mě znamená,“ prozradil dvaadvacetiletý hráč na webu varnsdorfského klubu. „Vím, že fotbalu teď budu dávat mnohem více, než jsem dával, a budu dělat všechno proto, abych všem dokázal, že to v sobě mám a že mě to celé změnilo.“

Organizátorem podvodů byl záložník Michal Hladík z třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí, který dostal patnáctiletý zákaz činnosti ve fotbale a půlmilionovou pokutu. Oslovil Firbachera, aby ovlivnil zápas Rakovník – Motorlet. Kmenový hráč Hradce Králové zase kontaktoval prostředníka Javiera Nerudu. Právě on už oslovil hráče Motorletu, jenže ten případ nahlásil.

Firbacher po odvolání dostal trest na rok a půl s osmiměsíční zkušební dobou. Než se rozšířil celosvětově, na jaře ještě nastupoval ve čtvrté polské lize za Jeleniu Goru.

Etická komise svůj nynější verdikt o podmínečném upuštění od zbytku trestu vynesla koncem září. S odůvodněním, že se k „tomuto rozhodnutí přiklonila na základě vzorného chování pana Filipa Firbachera během výkonu trestu, zejména jeho aktivní spolupráce s Integrity officerem FAČR na přednáškách týkajících se problematiky ovlivňování výsledků utkání, kde pan Firbacher varoval mladé hráče a tím pomohl osvětové činnosti FAČR“.

Firbacher v tom bude pokračovat i nadále. „Objížděl jsem s Kamilem Javůrkem přednášky na téma match-fixing pro mladé fotbalisty. Trávil jsem hodně času s přítelkyní, i díky ní jsem to celé zvládl. Chodil jsem do práce, pomáhal s trénováním v FK Chlumec a v neposlední řadě se každý den připravoval na svůj návrat. S kondicí jsem na tom dobře,“ popsal Firbacher, který na podzim 2023 nasázel za Varnsdorf sedm gólů ve třinácti zápasech a stal se nejlepším střelcem týmu.

Filip Firbacher na tréninku Varnsdorfu.

„Byl jsem rád, když Varnsdorf znovu projevil zájem,“ řekl Firbacher, který bude v klubu opět hostovat, zatím do konce roku. „Řešil jsem ještě nějaké jiné nabídky. Když jsem v Kotlině končil, střelecky se mi dařilo, mám tu kamarády. A chtěl bych se Varnsdorfu odvděčit za to, že mi pořád věří.“