První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

  16:34
Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se rozjel celosvětový projekt „FIFA Arena“. Po republice tak vznikne celkem stovka veřejných hřišť pro děti. První bylo v pondělí slavnostně otevřeno v Mladé Boleslavi, další přibude za pár dní v Českém Těšíně.

„Mám z toho velkou radost a vážím si podpory FIFA. Chceme připravit takový projekt, aby mohly města a obce o vybudování FIFA Areny zažádat. Podmínkou je, aby v těch místech byl komunitní život, aby hřiště bylo veřejně přístupné pro děti z mateřských a základních škol, aby efekt byl maximální,“ objasnil předseda FAČR David Trunda.

Z projektu minihřišť v Česku se těší i Pavel Nedvěd, generální manažer českých reprezentací, který provedl čestný výkop.

„Když za mnou pan prezident Trunda s tímto nápadem přišel, podpořil jsem ho během dvou vteřin. Já vyrůstal v takovém podobném paneláku, které jsou i tady. Fotbal jsme hráli všude kolem na pláckách. Teď mají děti jiné možnosti, což je jedině dobře. Musíme udělat co nejvíc pro to, aby měly ke sportování co nejlepší podmínky a hlavně aby je to bavilo,“ doplnil Nedvěd.

Slavnostní otevření FIFA Areny v Mladé Boleslavi.

Minihřiště s umělou trávou vzniklo přímo ve fotbalovém areálu v Mladé Boleslavi a vyšlo zhruba na čtyři miliony korun. Dva miliony dalo město Mladá Boleslav, další dva přidala Fotbalová asociace ČR.

„Cena trochu vyskočila, jelikož jsme sem nechali namontovat osvětlení. Ale vnímáme to jako důležitou věc. Na podzim a v zimě se tu bude moci sportovat až do večerních hodin,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Jiří Bouška.

Na slavnostní otevření první FIFA Areny v Česku přijel osobně i Elkhan Mammadov, ředitel národních asociací FIFA: „Jsem rád, že mohu být v Česku při startu takového velkého projektu. Prezident Gianni Infantino ho představil veřejnosti loni a teď už běží v řadě zemí. Chceme vybudovat více než tisíc hřišť po celém světě. Důležité je, aby byla přístupná pro všechny.“

David Trunda předseda FAČR a Elkhan Mammadov, ředitel národních asociací FIFA, na slavnostním otevření první FIFA Areny v ČR.

Nové hřiště si vyzkoušeli nejprve žáci z mladoboleslavské akademie.

Měli zážitek. Potkali se s vítězem Zlatého míče pro rok 2003.

A kdo ví, třeba byl právě mezi nimi i budoucí český reprezentant.

Slavnostní otevření FIFA Areny v Mladé Boleslavi.
Pavel Nedvěd na slavnostním otevření první FIFA Areny v Česku.
Mládežníci z Mladé Boleslavi si vyzkoušeli umělku v nové FIFA Areně. Ta je přímo ve fotbalovém areálu.
První fotbalová FIFA Arena v ČR je v Mladé Boleslavi. V Česku jich vznikne celkem sto.
7 fotografií
První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

24. listopadu 2025  16:34

