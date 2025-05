„Je to moje první trofej. Vždy mi to utíkalo. Teď zvedneme pohár. Těším se. Jsem rád, že je to doma ve Zlíně,“ povídal kapitán týmu bezprostředně po středečním vítězství 1:0 nad Opavou na stadionu v Dolním Benešově.

Jak těžké bylo vyhrát soutěž?

Začátek sezony byl kostrbatý, ale sbírali jsme body, to nám dodalo sebevědomí, které jsme drželi celý podzim. Tam se zrodil náskok, týmová vazba, což pokračovalo i na jaře, i když některé zápasy byly upracované. Drželi jsme při sobě, a to bylo rozhodující. V tom jsme byli nejlepší. Musím pochválit i kluky, kteří přišli, skvěle k nám charakterově zapadli, to udělalo mančaft. Jsme spolu rádi. Není to tak, že bychom čas trávili v kabině a nechtěli tam být. Jsme kamarádi, podnikáme furt nějaké akce, hry, soutěžíme. Je to mezi námi upřímné a hezké.

Kdy jste uvěřil, že to vyjde?

Na začátku jara jsme nechtěli nic podcenit, dobře jsme do něj vstoupili. To bylo důležité. Udělali jsme si náskok sedmnácti bodů a tam jsem začal věřit už na sto procent.

Prohráli jste jenom jeden zápas, ve 25. kole. Nevyčítáte si to?

Porážka mi vadí. I jak se zrodila na Spartě. Bylo by to o to sladší. Ale pokorně si vážíme, že jsme postoupili.

Nemrzí, že jste postup neuhráli doma před svými fanoušky?

Zase bude veselá cesta autobusem. Také to má něco do sebe. Užijeme si to určitě i doma. Uhráli jsme si to sami, nedovolili jsme žádné spekulace, a to je hrozně důležité. Nakonec máme i nějaký náskok (aktuálně 13 bodů). Moc si toho vážíme, protože není jednoduché druhou ligu vyhrát. Běhají tady dobří fotbalisté, teď to potvrdila Opava, neřekl bych, že mají 34 bodů.

Pokračujete ve Zlíně?

Mám platnou smlouvu, automaticky se mi prodlužuje. Těším se na ligu hodně, protože její značka šla nahoru. Je to velice kvalitní soutěž a věřím, že v ní nebudeme nějaká ořezávátka, že budeme konkurenceschopní. Musíme dál pracovat, bude to skok. Některé týmy mají neskutečnou kvalitu, musíme se připravit. Když budeme stavět na naší velké soudržnosti, může to být dobré.

Bude potřeba tým posílit?

Určitě, proč ne. Dobrými kluky, charakterově, kvalitou. Nebojím se ničeho. Doufám, že vedení podnikne nějaké kroky. Věřím, že osa zůstane a bude to v pohodě. Druhá liga je běhavá jako první, v té si ale dokáží týmy s balonem více vyhovět. Ale to by nám mohlo vyhovovat, i my to umíme. Sice jsme v některých zápasech hru zjednodušovali, hráli jsme efektivně, ale v první lize si budeme moct dovolit více.