„Myslím, že to není nic na škodu. Hráli jsme dost zápasů, na 120 minut, takže to bylo o dostatečné minutáži. Rozdělilo se to po šedesáti minutách,“ pochvaluje si Jarolím. „Nebránilo to ani tomu, abychom kvalitně trénovali. Bylo to v pohodě.“

Přesto je jasné, že soupisku brzy čeká drsná redukce. „Postupně se rozjíždějí přípravy na nižší soutěže, u některých kluků plánujeme, že se půjdou rozehrát do třetí ligy,“ naznačuje Jarolím. „Zároveň čekáme na uzavření transferů směrem k nám, které teď finalizují.“

Jisté je, že brankáře Adama Jágrika, který odešel do prvoligové Dukly Praha, by měl pomoct nahradit Filip Slavata. Dvacetiletý gólman, kterého Jihlava získala na přestup z pražské Slavie.

„Po odchodu Adama máme zase silnou brankářskou dvojici,“pochvaluje si Jarolím duo Filip Slavata – Pavel Soukup. „Filip byl jedním ze tří gólmanů, které jsme chtěli přivést. Jeho benefity jsou, že jde o trvalý přestup a že má zkušenosti z posledního roku, kdy se se Slavií B dostal do druhé ligy, chytal dobře a šel nahoru. Adaptace na druhou ligu tak může být rychlejší, z fleku může chytat.“

Střed hřiště po odchodu Jakuba Selnara do Zbrojovky Brno vyztužil návrat Marvise Amadina Ogiomadeho z hostování v Českých Budějovicích, do obrany se po přestupu Jana Chytrého do prvoligové Karviné hlásí uzdravený Emir Tonbul a Youssouph M’Bodji (Thonon-Evian, Francie), kterého si Jihlava vyhlédla už v zimě.

V přípravných zápasech na sebe upozornil belgický mládežnický reprezentant útočník Tyrese Omotoye, který vstřelil branku Pardubicím i rezervě Sparty Praha.

„Útočník je post, který dlouhodobě potřebujeme obsadit. U Omotoye věříme, že má kvalitu, vnímáme ho velice pozitivně,“ prozradil Jarolím. „Zároveň zapadá do příchodů, které Jihlava dělá. Je to hráč s perspektivou k posunu a zkvalitnění naší hry.“

Dotáhnout dva příchody

Na zranění Michala Hoška reagovalo vedení jihlavského klubu zkouškou Aleše Kočího. „Je to kluk z regionu, který taky má nějaké zkušenosti. Máme o něj zájem, bude se řešit forma jeho působení u nás,“ upřesnil Jarolím.

Už dříve Jihlava administrativně dotáhla příchod záložníka Jakuba Lopatáře a finalizuje angažmá Jakuba Vlčka. „Pokud přijdou útočník Omotoye a obránce Kočí, považuji kádr za dostatečně silný a dobře sestavený na to, abychom hráli dobrý fotbal,“ tvrdí jihlavský kouč.

Generálku před úvodním zápasem Chance Národní ligy v Ústí nad Labem (pátek 18. července od 18.00) obstará zítřejší duel ve Vrbovci u Znojma, kde se Jihlava střetne s druholigovým rakouským celkem SV Stripfing/Weiden.

„Budeme už mít zúžený kádr, prostor dostanou vesměs ti kluci, se kterými jdeme do začátku soutěže,“ prozradil jihlavský kouč.