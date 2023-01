Sledovat světový šampionát je pro trenéra povinnost, říká jihlavský Smetana

Na podzim stihl s jihlavským A-mužstvem v roli hlavního kouče pouhé tři druholigové zápasy, přičemž za povedený se dá považovat až ten úplně poslední. Vysočina v něm pod vedením Ondřeje Smetany vyhrála na hřišti olomouckého „béčka“ 2:1.

Poté následovaly ještě zhruba dva týdny přípravy a pak už dal trenér Smetana svým svěřencům několikatýdenní dovolenou.

„Volno měli kluci tak dlouhé proto, aby se na fotbal zase těšili, abychom udělali co nejvíc práce teď v efektivním období. To byl důvod, proč jsme to v listopadu už tolik nenatahovali,“ vysvětluje čtyřicetiletý rodák z Ostravy.

Trenérem FC Vysočina jste papírově něco málo přes dva měsíce. Ještě pořád vám Jihlava přijde jako zajímavá destinace a výzva?

Zajímavý dotaz. Ale jo, samozřejmě, že si to myslím pořád. Nic zásadního se za těch pár týdnů nezměnilo. Jasně, poznal jsem tým a klub úplně zblízka, ale plus minus jsem už předtím věděl, kam přicházím, jaké podmínky a jací hráči mě tu čekají.

Takže jste si po třech zápasech neřekl: Jejda, tady mě ale čeká pořádná spousta práce?

Však taky čeká. Logicky to vychází z toho, že tým je složený z větší části z mladých hráčů. S fotbalisty je hodně práce celý život a s mladými samozřejmě o to víc. Musíte je formovat, pracovat na jejich vývoji... Je to zajímavá práce.

A je pro vás právě stáří, nebo v tomto případě tedy spíš mládí jihlavského týmu tím správným potenciálem?

Chci tomu věřit, spoléhám na to. Tihle mladí kluci, kteří po půlce skončili na osmém místě, jsou podle mě určitě schopni být i mnohem výš. Jsem přesvědčený, že se budou zlepšovat. Mají na to.

Než jste své nové svěřence pustil na dovolenou, dal jste jim pořádně tlustý manuál s tím, co nesmí a co naopak během volna musí dělat?

To víte, že nějaký ten manuál, jak vy říkáte, dostali. Dopřáli jsme jim ale taky docela dost volna, aby se na fotbal zase těšili, aby se jim zahojily rány a zranění. No a teď poslední dny už museli sami v plánu začít zvyšovat intenzitu, aby přišli na přípravu dobře nachystaní.

Taky jste si o svátcích dostatečně odpočinul?

Já odpočíval už předtím dost dlouho, takže jsem to tolik nepotřeboval. (usmívá se)

A světový šampionát ve fotbalu v Kataru jste sledoval poctivě, nebo jste si dal naopak určitý fotbalový detox?

Samozřejmě sledoval. Myslím, že to je povinnost. I když fotbal je tam pochopitelně trochu jiný, nicméně spousta věcí dost inspirativních. Trenér tohle prostě musí vidět. A mně se letošní mistrovství světa v zimě moc líbilo.

Ondřej Smetana Narodil se 4. září 1982 v Ostravě. Svoji fotbalovou kariéru odstartoval ve Vítkovicích, kde nejprve oblékal dres mládežnických celků a následně také prvního mužstva. Zahrál si ovšem i v Liberci, Třinci či ve slovenských městech Senica a Bratislava. Po skončení hráčské kariéry u fotbalu zůstal, začal se věnovat trenérskému řemeslu. Přes Petřkovice, Vítkovice, „béčko“ a „áčko“ Baníku Ostrava se loni na konci října stal hlavním koučem druholigového FC Vysočina Jihlava.

Titul je podle vás ve správných rukou?

Asi ano. Argentinský fotbal se mi líbil. I když za mě mi mezi nejlepšími možná chyběl jeden z dvojice Brazílie–Portugalsko.

Předpokládám, že pár fotbalistů byste si na šampionátu pro svůj tým určitě vybral, nebo se pletu?

Já jo, ale nevím, jestli by si oni vybrali mě a Jihlavu. (směje se)

Překvapila vás některá reprezentace? Ať už příjemně, nebo nepříjemně?

To ani ne. Musíte brát, že je to turnaj, žádná dlouhodobá soutěž. Taktika tady hraje jinou roli než v normálních ligách. Každopádně tam bylo dost zajímavých věcí.

Mně jako úplnému laikovi a divákovi se hodně líbily africké týmy, protože jejich fotbalisté prostě vzali míč a snažili se ho dostat co nejrychleji do soupeřovy šestnáctky. A tam zakončit. Naopak evropští hráči se rozeběhnou, ale vzápětí už míč zase vracejí kolikrát až ke gólmanovi, čímž dělají fotbal dost nudným...

Naprosto vás chápu, jenže to musíte brát z mnohem širšího pohledu. Kam se ty africké týmy dostaly? Vlastně uspěl jen jeden, a ten ještě úplně jinou taktikou než právě tou živelností.

Na závěr se tedy vraťme do druhé české ligy, která začne v březnu. Co byste do nového roku vzkázal jihlavskému fanouškovi?

Že FC Vysočina má hodně mladých hráčů, kteří potřebují čas. Nicméně že se budeme snažit hrát hodně ofenzivně, důrazně a mít pokaždé víc šancí. Aby naše hra měla spád.