Fotbalová Vysočina začíná s přípravou, na zápasy si ale musí počkat

„Už dvakrát jsme museli zrušit funkční testy, nicméně v pondělí 11. ledna začínáme,“ hlásil kouč před uplynulým víkendem.

Ovšem dříve, než v pondělí naordinuje svým svěřencům první tréninkové dávky, musí nejprve kompletní tým projít antigenními testy.

„To bychom měli zvládnout dopoledne a od 13 hodin potom už začneme naplno. Jen přípravné zápasy jsme až do odvolání museli zrušit. Svaz nás nutí do PCR testů, které si však druholigové týmy nemůžou dovolit,“ postěžoval si Křeček, kterému by se mělo na prvním tréninku hlásit 25 hráčů do pole plus čtyři gólmani. „Včetně Luďka Vejmoly,“ zmínil návrat šestadvacetiletého brankáře z hostování v Norsku.

Chybět ovšem nebudou ani dva úplní nováčci – z Viktorie Plzeň míří na Vysočinu Jakub Selnar a z pražské Sparty Vojtěch Patrák. „Všichni kluci by snad měli být po Vánocích v pořádku,“ hlásil Křeček.

On sám si sváteční dny příliš neužil. Už podruhé ho totiž skolil covid-19. „A tentokrát to bylo dost nepříjemné. Deset dnů jsem měl vysoké teploty, které nešly ničím srazit,“ popsal svoje potíže.