Na kraj M’Bodjiho, do útoku Ben Ela. Vysočina testuje dva cizince

Už do druhého přípravného duelu, s druholigovým rakouským celkem Stripfing/Weiden (porážka 2:3), naskočil krajní obránce či záložník Youssouph M’Bodji (roč. 2004) z akademie francouzského Evianu. A v sobotním domácím duelu proti juniorce Slovanu Bratislava po jeho centru vstřelil jednu a zároveň vítěznou branku kamerunský útočník se švýcarským pasem Marie Dan Ben El (ročník 2001).

„Potřebujeme je poznat víc. Určitý potenciál a perspektiva tam je, proto oba v testech pokračují,“ říká na jejich adresu Jarolím. „Po tomto týdnu budeme moudřejší.“

Koho se bude týkat případná redukce kádru?

Pravdou zůstává, že pokud by oba noví hráči v jihlavském týmu zůstali, soupiska FC Vysočina by znovu nabobtnala. A přibyli by další zahraniční fotbalisté. Přitom už nyní je v kádru, včetně tří Slováků, devět cizinců.

„Tým budeme redukovat. Budeme to vyhodnocovat a samozřejmě tu zůstanou ti cizinci, kteří budou atakovat základní sestavu a budou přínosem,“ má jasno Jarolím. „Pokud tomu tak u nich bude, myslím si, že není problém, aby je tým přijal a jako nováčkům jim pomohl.“

Naopak další hráči by mohli o své místo v kádru přijít. „Někteří za tu dobu, co jsme tady, nepromluvili do základní sestavy,“ vysvětluje Jarolím. „Je jasné, že to budeme směřovat k tomu, aby zde byli hráči, kteří mají určitý potenciál k nějakému prodeji a mohou pomoct klubu i po finanční stránce,“ dodává kouč.

Araujo-Wilson je zraněný, mimo zůstává Tonbul

Velký otazník vyvolává u jihlavských fanoušků situace kolem útočníka Justina Araujo-Wilsona, který si pod Jarolímem dosud nedokázal vybojovat místo v základní jedenáctce. Navíc dvaadvacetiletému forvardovi z Trinidadu a Tobaga v Jihlavě v létě končí smlouva a je o něj zájem z rovněž druholigové Zbrojovky Brno.

„Vnímám to tak, že Justin nastoupil přípravu s námi. Ale teď má nějaké zranění, takže z toho vypadl,“ upřesňuje Jarolím. „Momentálně je mimo trénink a my budeme posuzovat, co bude pro tým nejlepší.“

Hodně nepříjemná je také situace ohledně čtyřiadvacetiletého tureckého stopera se švýcarským pasem Emira Tombula, který do aktuální sezony Chance Národní ligy ještě nezasáhl.

„Nebude k dipozici. Došlo u něj k reoperaci zraněného kolene, takže pro první část jarní sezony určitě nebude. Maximálně na nějaký závěr sezony a také nad tím je velký otázník,“ mrzí Jarolíma. „Je s námi v kontaktu, víme o jeho rekondičním programu. Podstupuje léčbu a tu počáteční rekondici podstoupí v zahraničí,“ podotkl trenér.