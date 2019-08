Jihlava rozhodla v 89. minutě. Tým ukázal charakter, těší kouče Kučeru

Už proti Dukle Praha (9. srpna – pozn. red.) vydřeli vítězství 1:0 až v 88. minutě, v pátek pak proti Líšni vstřelili vítěznou branku na 3:2 dokonce ještě o minutu později.



„Je to o týmovém duchu. Nevzdáváme se do poslední vteřiny, do závěrečného hvizdu,“ pochvaluje si jihlavský záložník Rajmund Mikuš. „Makáme, hráči si jdou za vítězstvím. A i když jsme tentokrát dostali gól na 2:2, nezlomilo nás to.“

Závěr pátečního utkání byl doslova infarktový. Nováček z Líšně opět dokázal svou nezdolnou bojovnost a v 87. minutě dohnal původně dvoubrankové manko soupeře.

„Z jasného utkání jsme dokázali povstat z mrtvých,“ pochvaluje si trenér Miloslav Machálek. „Jsme velice dobře připravení fyzicky, utkání většinou končí v naší převaze. A také tentokrát jsme to potvrdili a vyrovnali.“

Jenže... Hned z dalšího jihlavského útoku domácí zasadili rozhodující úder. „Závěr mě mrzí, to jsme neměli dopustit. Ukázala se naše nezkušenost, nedokázali jsme poslední tři minuty dohrát bez obdrženého gólu,“ krčil rameny Machálek.

„To jsou takové šlehy,“ popisoval s úsměvem jihlavský kouč Radim Kučera, co trenéři ve vypjatých chvílích cítí. „Miloše Machálka, když dali na 2:2 a byli v euforii, muselo po brance na 3:2 snad klepnout. A já jsem se zase posledních pět minut třepal, abychom ještě nedostali na 3:3. Zápas to byl opravdu divoký.“

Varnsdorf budiž zapomenut

Jihlava v hektickém závěru nakonec urvala všechny tři body. A dokázala odčinit předchozí nečekanou porážku 1:2 na hřišti v tu chvíli posledního celku soutěže.



„Ten Varnsdorf mi leží v žaludku do teď,“ připouští Kučera. „První kola jsme hráli výborně, zvládli jsme utkání v Ústí nad Labem (0:0) i v Třinci (1:0). A pak jedeme do Varnsdorfu a připadalo mi, jako by si hráči mysleli, že už se nám nemůže nic stát.“

Určitou lehkovážnost a nezodpovědnost svým svěřencům vyčítal také po páteční přímé bitvě o druhou příčku. „V závěru jsme se dostávali do herní křeče. Nevyměnili jsme si snad dvě tři přihrávky po sobě. Neudělali jsme taktický out, nenechali jsme se zfaulovat. Byli jsme pod tlakem,“ všiml si.

„Ještě za stavu 2:0 jsem čekal, že to potvrdíme na 3:0. To se nestalo a nakonec jsme se strachovali o výsledek,“ mrzí ho.

Na druhou stranu ocenil nesmírnou bojovnost svého týmu. „Poté, co hosté srovnali, tým ukázal charakter, touhu po vítězství. Nakonec to strhl na svou stranu a za to klukům musím poděkovat.“

Sami hráči měli jasno: „Nečekali jsme, že zakopneme ve Varnsdorfu a ještě po takovém výkonu. Teď jsme se chtěli fanouškům omluvit a odčinit to,“ vzkázal Mikuš.