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Nejdříve český pohár, pak druhá liga. Jihlavské fotbalisty čeká pražský týden

Jan Salichov
  8:27

Momentka ze zápasu Jihlava vs. Příbram. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Hned dvakrát během čtyř dnů se druholigoví jihlavští fotbalisté představí v hlavním městě. Už v úterý FC Vysočina nastoupí ve druhém kole MOL Cupu na hřišti třetiligového Motorletu Praha. V pátek pak svěřence trenéra Marka Nikla čeká duel Chance Národní Ligy s ještě loni prvoligovou Duklou.

Do Prahy přitom jihlavské mužstvo necestuje v ideálním rozpoložení. Vysočina sice v polovině srpna s přehledem ovládla zápas v Kroměříži (jasná výhra 4:0), jenže v posledním domácím střetnutí padla těsně s Táborskem (0:1). Aktuálně jí v druholigové tabulce patří šesté místo, když na barážové pozice ztrácí čtyři body. A kouč Nikl neskrývá, že od startu soutěže čekal bodově víc.

„Spokojení úplně nejsme. Chceme vyhrávat každý zápas a myslím, že jsme měli na to každý zápas dotáhnout i do vítězného konce,“ uvědomuje si jihlavský kouč. Ztráty v Třinci (0:0), doma s Příbramí (1:2) a Táborskem podle něj ukazují, že tým zkrátka musí dál pracovat na tom, aby byl ještě lepší.

Paradoxem úvodu sezony je, že se Vysočině zatím daří bodovat spíše venku. Skladba týmu k tomu vybízí. „Máme rychlé hráče, takže to máme postavené na protiútoky,“ přemítá trenér Nikl nad typologií svého mužstva s tím, že realizační tým zároveň pilně pracuje na tom, aby byli jihlavští úspěšní také při dohrávání a dobývání plných soupeřových defenziv.

Momentka z utkání mezi Jihlavou a Příbramí.

Gólmana Filipa Slavatu mrzí, že venkovní formu se nedaří plně potvrdit na vlastním stadionu. „Přitom doma máme při zápasech atmosféru skvělou, lidi chodí,“ poukázal mladý brankář na páteční návštěvu 800 diváků.

Dvojí test v metropoli

Nyní se už ale jihlavská pozornost upírá na dnešní duel s Motorletem. Do domácího poháru jihlavští vstoupili přesvědčivou výhrou 5:1 na hřišti Havlíčkova Brodu a také tentokrát chce kouč Nikl dát prostor širšímu kádru. „Chceme v poháru dojít co nejdál. Máme dobrou šanci protočit sestavu a každý takový zápas s kvalitním soupeřem může kluky zase posunout dál,“ vyhlíží pohárovou bitvu jihlavský kormidelník.

Hned v pátek potom na mužstvo čeká ligová dohra na Julisce, kde se postaví domácí Dukle.

Marek Nikl očekává náročnou zkoušku. „Mají kvalitní tým, zkušené hráče, ale budou možná o maličko pod tlakem. To by pro nás mohla být výhoda,“ vyhlíží souboj jihlavský kouč.

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