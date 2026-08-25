Nejdříve český pohár, pak druhá liga. Jihlavské fotbalisty čeká pražský týden

Do Prahy přitom jihlavské mužstvo necestuje v ideálním rozpoložení. Vysočina sice v polovině srpna s přehledem ovládla zápas v Kroměříži (jasná výhra 4:0), jenže v posledním domácím střetnutí padla těsně s Táborskem (0:1). Aktuálně jí v druholigové tabulce patří šesté místo, když na barážové pozice ztrácí čtyři body. A kouč Nikl neskrývá, že od startu soutěže čekal bodově víc.
„Spokojení úplně nejsme. Chceme vyhrávat každý zápas a myslím, že jsme měli na to každý zápas dotáhnout i do vítězného konce,“ uvědomuje si jihlavský kouč. Ztráty v Třinci (0:0), doma s Příbramí (1:2) a Táborskem podle něj ukazují, že tým zkrátka musí dál pracovat na tom, aby byl ještě lepší.
Paradoxem úvodu sezony je, že se Vysočině zatím daří bodovat spíše venku. Skladba týmu k tomu vybízí. „Máme rychlé hráče, takže to máme postavené na protiútoky,“ přemítá trenér Nikl nad typologií svého mužstva s tím, že realizační tým zároveň pilně pracuje na tom, aby byli jihlavští úspěšní také při dohrávání a dobývání plných soupeřových defenziv.
Gólmana Filipa Slavatu mrzí, že venkovní formu se nedaří plně potvrdit na vlastním stadionu. „Přitom doma máme při zápasech atmosféru skvělou, lidi chodí,“ poukázal mladý brankář na páteční návštěvu 800 diváků.
Dvojí test v metropoli
Nyní se už ale jihlavská pozornost upírá na dnešní duel s Motorletem. Do domácího poháru jihlavští vstoupili přesvědčivou výhrou 5:1 na hřišti Havlíčkova Brodu a také tentokrát chce kouč Nikl dát prostor širšímu kádru. „Chceme v poháru dojít co nejdál. Máme dobrou šanci protočit sestavu a každý takový zápas s kvalitním soupeřem může kluky zase posunout dál,“ vyhlíží pohárovou bitvu jihlavský kormidelník.
Hned v pátek potom na mužstvo čeká ligová dohra na Julisce, kde se postaví domácí Dukle.
Marek Nikl očekává náročnou zkoušku. „Mají kvalitní tým, zkušené hráče, ale budou možná o maličko pod tlakem. To by pro nás mohla být výhoda,“ vyhlíží souboj jihlavský kouč.