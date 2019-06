Smutný hrdina Zoubele: Měli jsme Karvinou na lopatě

Ačkoliv měl potom ještě další obrovskou šanci, druhý gól už nepřidal – a Karviná následně srovnala skóre na potřebných 1:1.



„Je to hodně velké zklamání, protože jsme měli Karvinou na lopatě,“ povzdechl si po zápase třiatřicetiletý jihlavský fotbalista.

Postup byl hodně blízko...

Přesně tak, stačil kousek. Proto to tolik bolí. Navíc si nemyslím, že bychom byli v tomhle dvojzápase horším týmem. Bojovali jsme, makali. Karviná vlastně dala ze dvou nebo tří útoků jeden gól.

Nebýt nového barážového systému, už byste několik dnů slavili návrat mezi českou elitu...

(krčí rameny) Je to smutné, že první rok tohle pravidlo platí a zrovna my to schytáme. Ale věděli jsme o něm dopředu. Rozdali jsme si to s Karvinou na férovku.

Říkáte na férovku? Většina vašich spoluhráčů včetně trenérů se cítí být poškozená tím, jak byly oba zápasy ze strany rozhodčích řízeny...

Co k tomu mám říct, sami jste to přece viděli. Některé souboje byly otočené. Ale já se k tomu nemůžu vyjadřovat.

Nicméně právě na vás byl jeden ze sporných zákroků, za který možná měla následovat červená karta. Máte stejný dojem?

Šel jsem sám na bránu a soupeř mě sejmul, nevím, co na to mám víc říct. A v Karviné to byl předtím úplný extrém. Ale já myslím, že lidi to viděli. A vy asi taky, když se na to ptáte.

Odpovídal sporným výrokům i ten hektický závěr?

Baráž je boj, hraje se srdcem a nám chyběl k postupu kousek.