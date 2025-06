Budou se fotbalisté dělit o hřiště s výcvikem psů? Ještě větší dopad než sestup fotbalistů do krajského přeboru může mít na Rosice rozhodnutí Zdeňka Fukana prodat fotbalový areál. Podle svých slov má totiž Fukan zájemce v podobě společnosti, provozující výcvik psů, která prý také plánuje jedno ze dvou hřišť v Rosicích k cvičení využívat. „Ale ne tak, jak se říká, že by psi byli na hřišti místo fotbalu. To vylučuji. Jednou týdně by si kynologové na hřiště donesli své mobilní překážky, po cvičení by si je zase odnesli, a to by bylo všechno. Fotbalisté se bát nemusí, že by o hřiště přišli úplně,“ nabízí svou verzi Fukan. Jmenovat firmu, které údajně stojí za to dát za areál několik desítek milionů korun, aby v něm jednou týdně trénovala psí poslušnost, pro iDNES.cz nechtěl. Radost fotbalistů Rosic a jejich fanoušků po vítězství nad Zlínskem. Konkrétnější informace nedal ani představitelům města, které se o situaci začalo zajímat. „Není na mě, abych posuzovala, jak to s těmi psy je. Vycházím z toho, jaké informace nám pan Fukan předal,“ krčí nad uvedenou verzí rameny starostka Alena Trojanová. Na tom, zda Fukan město informoval o svém záměru s předstihem už v prosinci, jak tvrdí, a město zůstalo v otázce budoucnosti fotbalového stadionu laxní, nebo naopak „naskočilo“ do jednání až na základě svých zjištění a na poslední chvíli, jak se brání politici, se obě strany neshodnou. Fukan o víkendu oznámil, že je ochoten stadion a další hřiště se zázemím prodat městu raději než kynologům, a nabízí buď tříletý, nebo pětiletý splátkový kalendář. „Mým úkolem je obstarat podkladové materiály, aby mohli o stadionu rozhodnout zastupitelé. Nebudeme možnost koupě areálu smetat ze stolu, než neprověříme možnosti, ani bych nechtěla předjímat, jaká ta vůle zastupitelstva bude. Musíme mít víc informací,“ sdělila starostka Trojanová.