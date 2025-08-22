Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

Petr Fojtík
  8:18
Je to hokejové město. Místní klub byl na přelomu tisíciletí hegemonem extraligy, kterou šestkrát opanoval. Teď o sobě dávají vědět i fotbalisté Vsetína, kteří po dlouhých 41 letech působí ve třetí nejvyšší republikové soutěži. Když v roce 1984 spadli z ČNFL, bylo to ještě ve federální éře.
Vsetínští fotbalisté.

Vsetínští fotbalisté. | foto: FC Fastav Vsetín

Fotbalisté Vsetína slaví divizní titul.
Fotbalisté Vsetína slaví gól.
Fotbalový Vsetín už je třetiligovým týmem.
Vsetínští fotbalisté slaví divizní titul.
5 fotografií

„Hokej je tady sport číslo jedna,“ přiznává předseda výkonného výboru fotbalistů Radim Dobeš.

Když jdou za potenciálními sponzory, většinou je odmítnou se slovy: „Dáváme hokeji.“

Stěžovat si ale nemůžou a ani nechtějí. Město přispívá klubu 2,5 milionu korun, což se sice s 10 miliony pro hokejisty nedá srovnávat, dotace šla ale výrazně nahoru.

Klíčová je ovšem podpora titulárního partnera, developerské společnosti Fastav místního podnikatele Vlastimila Fabíka, jehož firma v letech 2012 až 2022 sponzorovala prvoligový Zlín. „Jako vždy je to o penězích a když nám Fastav řekl, že se o postup můžeme pokusit, šli jsme do toho,“ uvedl Dobeš.

Po loňském čtvrtém místě to klaplo letos na jaře a Vsetín je tak jediným nebéčkovým zástupcem Zlínského kraje v soutěži. Po postupu Kroměříže do druhé ligy a pádu Strání s Uherským Brodem do divize zbyly v MSFL už jen rezervy prvoligového Zlína se Slováckem.

Vsetínští fotbalisté slaví divizní titul.

„Je to pro nás výhoda. Ubyli konkurenti. Když jsme předtím oslovovali hráče, říkali nám, že do divize nepůjdou, ale do třetí ligy šli,“ popisuje Dobeš.

K postupu ve Vsetíně cílevědomě směřovali. Připravovali se sportovně i ekonomicky.

„Rozdíl mezi divizí a třetí ligou je obrovský. V MSFL jsou už béčka profesionálních klubů plus týmy, které mají druholigové ambice,“ podotkl kouč Vsetína Lukáš Pazdera, někdejší kapitán prvoligového Zlína načíná na Valašsku třetí sezonu.

„V té už jsme trénovali, jako bychom byli ve třetí lize,“ přiblížil Pazdera, který získal v létě sedm posil a k dispozici má kádr 17 hráčů do pole a dvou brankářů. „Výhodou je, že všichni můžou nastoupit v základní sestavě.“

Fotbalisté Vsetína slaví gól.
Fotbalový Vsetín už je třetiligovým týmem.

Vsetínské ambice jsou pro nováčka typické – nestresovat se záchranou a dlouhodobě se etablovat v soutěži.

Po třech kolech může být relativně spokojený. Po šestigólové facce v úvodním kole od nabušené juniorky Sigmy Olomouc, porazil Vsetín v duelu nováčků Vrchovinu a pak si přivezl bod z Polanky nad Odrou.

„Čtyři body nejsou na vyskakování, ale není to ani špatný start, víceméně to odpovídá našim možnostem,“ uznal Pazdera.

Rozhojnit bodové konto může Vsetín ve třetím domácím zápase, tradičně od dvou hodin v sobotu přivítá Uničov. Předchozí dvě domácí utkání navštívilo dohromady přes tisíc diváků

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Start Brno vs. Slovácko BFotbal - 4. kolo - 22. 8. 2025:Start Brno vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Č. Budějovice vs. Sparta BFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 2.27
  • 3.38
  • 2.86
Příbram vs. Ostrava BFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Příbram vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 3.06
  • 3.49
  • 2.12
Chrudim vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Chrudim vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 5.62
  • 4.12
  • 1.50
Prostějov vs. JihlavaFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Prostějov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 2.15
  • 3.22
  • 3.23
Kladno vs. Bohemians BFotbal - 3. kolo - 22. 8. 2025:Kladno vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 1.34
  • 4.30
  • 5.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

Je to hokejové město. Místní klub byl na přelomu tisíciletí hegemonem extraligy, kterou šestkrát opanoval. Teď o sobě dávají vědět i fotbalisté Vsetína, kteří po dlouhých 41 letech působí ve třetí...

22. srpna 2025  8:18

Druhá půle už byla lepší, řekl Hapal po porážce s Celje. Odveta? Je to hratelné

V pozápasovém rozhovoru nic nezastíral. Jeho svěřenci nepředvedli ani zdaleka ideální výkon a klidně mohli ze Slovinska odjet s výpraskem. Nakonec ale s Celje prohráli v úvodním zápase play off...

22. srpna 2025  7:40

Guľa po Spartě: Doma zkusíme zázrak. Haraslínovi vzkázal, ať si góly schová

Emotivně pobízel svoje svěřence pokaždé, co se jim povedl obranný zákrok, kterým zastavili postup sparťanských fotbalistů. S výkonem byl Adrián Guľa, trenér lotyšského týmu Riga FC, sice spokojený,...

22. srpna 2025  5:59

Úleva, hlavně pro mě, oddechl si Haraslín po druhé brance. Před odvetou varuje

Během minuty a půl kolem hodiny hry měl tři nebezpečné rány, krátce předtím se zastřeloval poprvé. Ne, kapitánu sparťanských fotbalistů Lukáši Haraslínovi přáno nebylo. Štěstí pro Spartu, že ho v...

21. srpna 2025  23:40

Juráskův Besiktas v Konferenční lize remizoval. Klopýtly Šachtar i RFS Riga

Fotbalisté Besiktase Istanbul v základní sestavě s českým obráncem Davidem Juráskem remizovali v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Konferenční ligy v Lausanne 1:1. Celek RFS z Rigy s bekem...

21. srpna 2025  23:27

Midtjylland má po vysoké výhře blízko do skupinové fáze Evropské ligy

V úvodních zápasech 4. předkola fotbalové Evropské ligy využili nejlépe výhodu domácího prostředí hráči dánského Midtjyllandu, když zvítězili nad finským Kuopiem 4:0. Odvety jsou na programu za...

21. srpna 2025  22:52

Olomouc dostala lekci. Janotka: Místy jsme Malmö přehráli. Tkáčovi zápas nesedl

Pochválil výkon svých svěřenců, ocenil nasazení i přístup. Přesto trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka nedokázal skrýt zklamání. „Krutý výsledek,“ hlesl. Olomouci se ve čtvrtek notně vzdálil...

21. srpna 2025  22:42

Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon

Fotbalisté Baníku Ostrava úvodní zápas play off Konferenční ligy nezvládli. Na půdě slovinského Celje prohráli 0:1, když si už v 8. minutě vstřelil vlastní gól stoper Chaluš. Domácí tým byl lepší a...

21. srpna 2025,  aktualizováno  22:23

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

21. srpna 2025  21:51,  aktualizováno  22:04

Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

Olomoučtí fotbalisté v boji o Evropskou ligu na hřišti švédského Malmö prohráli vysoko 0:3 a jestliže příští týden v odvetě nesvedou zázrak, propadnou se do základní fáze Konferenční ligy. První...

21. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  21:20

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  21.8 18:20

Komise udělila dvě prodloužené stopky, za červenou budou pykat Kozel i Uhrinčať

Mladoboleslavský záložník David Kozel dostal za ostrý faul a vyloučení v úterní dohrávce 3. kola první ligy proti Plzni od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) trest na tři soutěžní...

21. srpna 2025  16:18

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.