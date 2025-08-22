Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

„Hokej je tady sport číslo jedna,“ přiznává předseda výkonného výboru fotbalistů Radim Dobeš.
Když jdou za potenciálními sponzory, většinou je odmítnou se slovy: „Dáváme hokeji.“
Stěžovat si ale nemůžou a ani nechtějí. Město přispívá klubu 2,5 milionu korun, což se sice s 10 miliony pro hokejisty nedá srovnávat, dotace šla ale výrazně nahoru.
Klíčová je ovšem podpora titulárního partnera, developerské společnosti Fastav místního podnikatele Vlastimila Fabíka, jehož firma v letech 2012 až 2022 sponzorovala prvoligový Zlín. „Jako vždy je to o penězích a když nám Fastav řekl, že se o postup můžeme pokusit, šli jsme do toho,“ uvedl Dobeš.
Po loňském čtvrtém místě to klaplo letos na jaře a Vsetín je tak jediným nebéčkovým zástupcem Zlínského kraje v soutěži. Po postupu Kroměříže do druhé ligy a pádu Strání s Uherským Brodem do divize zbyly v MSFL už jen rezervy prvoligového Zlína se Slováckem.
„Je to pro nás výhoda. Ubyli konkurenti. Když jsme předtím oslovovali hráče, říkali nám, že do divize nepůjdou, ale do třetí ligy šli,“ popisuje Dobeš.
K postupu ve Vsetíně cílevědomě směřovali. Připravovali se sportovně i ekonomicky.
„Rozdíl mezi divizí a třetí ligou je obrovský. V MSFL jsou už béčka profesionálních klubů plus týmy, které mají druholigové ambice,“ podotkl kouč Vsetína Lukáš Pazdera, někdejší kapitán prvoligového Zlína načíná na Valašsku třetí sezonu.
„V té už jsme trénovali, jako bychom byli ve třetí lize,“ přiblížil Pazdera, který získal v létě sedm posil a k dispozici má kádr 17 hráčů do pole a dvou brankářů. „Výhodou je, že všichni můžou nastoupit v základní sestavě.“
Vsetínské ambice jsou pro nováčka typické – nestresovat se záchranou a dlouhodobě se etablovat v soutěži.
Po třech kolech může být relativně spokojený. Po šestigólové facce v úvodním kole od nabušené juniorky Sigmy Olomouc, porazil Vsetín v duelu nováčků Vrchovinu a pak si přivezl bod z Polanky nad Odrou.
„Čtyři body nejsou na vyskakování, ale není to ani špatný start, víceméně to odpovídá našim možnostem,“ uznal Pazdera.
Rozhojnit bodové konto může Vsetín ve třetím domácím zápase, tradičně od dvou hodin v sobotu přivítá Uničov. Předchozí dvě domácí utkání navštívilo dohromady přes tisíc diváků