Lepší podmínky pro děti i mládež. Novým trenérům a do regionů míří přes 16 milionů

FAČR o startu projektů, které jsou součástí strategického partnerství s ČSOB trvajícího až do roku 2030, informoval v rámci tiskových prohlášení.
Rozvojový program Nová generace trenérů cílí na motivaci a zapojení koučů a kouček ve věku 16 až 45 let, kteří doposud nejsou držiteli žádné oficiální licence, do přípravy nejmladších fotbalových talentů. Příjem žádostí v rámci výzvy odstartuje v pátek 24. července a pomůže klubům získat a udržet kvalitní trenéry s moderním přístupem.
„Každý dobrý trenér dokáže ovlivnit desítky dětí. Nejen sportovně, ale i lidsky. Proto považujeme podporu nové generace za jednu z nejdůležitějších investic našeho partnerství s FAČR. Pokud chceme společně měnit český fotbal, musíme mimo jiné začít u lidí, kteří děti každý týden vedou na hřišti,“ avizoval Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB.
Dotační výzva Podpora klubů přinese pomoc regionům a podpoří vždy dva celky z každého okresního fotbalového svazu – celkově se dostane na 158 klubů. Každý obdrží fixní částku 50 000 Kč formou finančního plnění. Klíčovým kritériem pro získání financí je aktivní práce s dětmi a mládeží.
Peníze pak můžou putovat na údržbu hracích ploch – například nákup osiv, hnojiv či písku pro regeneraci trávníku. Dále lze prostředky využít na pořízení sportovního vybavení pro trénink, jako jsou míče, rozlišovací dresy, sítě apod.
Příjem žádostí rovněž odstartuje v pátek 24. července.