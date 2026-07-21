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Lepší podmínky pro děti i mládež. Novým trenérům a do regionů míří přes 16 milionů

Autor:
  12:55

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB Aleš Blažek. | foto: ČTK

Fotbalová asociace ČR (FAČR) ve spolupráci se ČSOB spouští další z projektů dlouhodobého programu Společně měníme český fotbal. Nové trenéry podpoří částkou 8,5 milionu korun, dotační výzva Podpora klubů pak rozdělí do regionů téměř 8 milionů. „Díky partnerství můžeme přispět ke zlepšení podmínek pro děti a mládež tam, kde fotbal skutečně vzniká,“ uvedl David Trunda, šéf asociace.

FAČR o startu projektů, které jsou součástí strategického partnerství s ČSOB trvajícího až do roku 2030, informoval v rámci tiskových prohlášení.

Rozvojový program Nová generace trenérů cílí na motivaci a zapojení koučů a kouček ve věku 16 až 45 let, kteří doposud nejsou držiteli žádné oficiální licence, do přípravy nejmladších fotbalových talentů. Příjem žádostí v rámci výzvy odstartuje v pátek 24. července a pomůže klubům získat a udržet kvalitní trenéry s moderním přístupem.

„Každý dobrý trenér dokáže ovlivnit desítky dětí. Nejen sportovně, ale i lidsky. Proto považujeme podporu nové generace za jednu z nejdůležitějších investic našeho partnerství s FAČR. Pokud chceme společně měnit český fotbal, musíme mimo jiné začít u lidí, kteří děti každý týden vedou na hřišti,“ avizoval Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB.

Dotační výzva Podpora klubů přinese pomoc regionům a podpoří vždy dva celky z každého okresního fotbalového svazu – celkově se dostane na 158 klubů. Každý obdrží fixní částku 50 000 Kč formou finančního plnění. Klíčovým kritériem pro získání financí je aktivní práce s dětmi a mládeží.

Peníze pak můžou putovat na údržbu hracích ploch – například nákup osiv, hnojiv či písku pro regeneraci trávníku. Dále lze prostředky využít na pořízení sportovního vybavení pro trénink, jako jsou míče, rozlišovací dresy, sítě apod.

Příjem žádostí rovněž odstartuje v pátek 24. července.

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Mjällby vs. LincolnFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Mjällby vs. Lincoln //www.idnes.cz/sport
21. 7. 18:00
  • 1.13
  • 9.10
  • 22.10
Ararat-Armenia vs. ShamrockFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Ararat-Armenia vs. Shamrock //www.idnes.cz/sport
21. 7. 18:00
  • 2.17
  • 3.28
  • 3.57
Sabah vs. KuopioFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Sabah vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
21. 7. 18:00
  • 1.66
  • 4.11
  • 5.04
Iberia vs. Slovan BratislavaFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Iberia vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
21. 7. 18:00
  • 3.44
  • 3.90
  • 2.01
Aarhus vs. Lech PoznaňFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Aarhus vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
21. 7. 19:00
  • 2.17
  • 3.35
  • 3.49
Göteborg vs. Levadia TallinnFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Göteborg vs. Levadia Tallinn //www.idnes.cz/sport
21. 7. 19:00
  • 1.48
  • 4.45
  • 6.00
Program a výsledky
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Výsledky

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