FAČR společně s ČSOB daruje miliony, dostane se na 158 amatérských klubů

Projekt představuje jeden z prvních konkrétních výsledků partnerství FAČR a ČSOB zaměřeného na rozvoj regionálního fotbalu, podporu dětí a mládeže a zlepšování podmínek v menších klubech.
Finanční pomoc je především určena klubům, které se pravidelně věnují výchově mladých fotbalistů a fotbalistek. Příspěvek mohou využít například na tréninkové vybavení, údržbu herních ploch nebo zlepšení podmínek pro pravidelnou tréninkovou činnost.
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„Silný český fotbal nevzniká jen na reprezentačních stadionech. Vzniká každý den na hřištích v regionech, kde tisíce dobrovolníků a trenérů vytvářejí dětem prostor pro sport,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB.
„Právě tam chceme dlouhodobě pomáhat. Podpora klubů je jedním z prvních konkrétních kroků partnerství, kterým naplňujeme naši společnou ambici měnit český fotbal tam, kde to má největší smysl.“
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Do programu se o finanční podporu přihlásily stovky klubů. „Mimořádný zájem klubů o tento projekt je pro nás jasným potvrzením, že podobná forma podpory má velký smysl,“ komentuje David Trunda, předseda FAČR. „Během několika týdnů se přihlásilo 375 klubů z celé České republiky, což ukazuje, jak velká je potřeba konkrétní pomoci v regionech. Jsem rád, že díky spolupráci s ČSOB můžeme nyní podpořit 158 fotbalových klubů celkovou částkou 7,9 milionu korun,“
„Chci proto poděkovat ČSOB za spolupráci a zdůraznit, že jde teprve o začátek. Už nyní společně připravujeme a realizujeme další projekty zaměřené na děti, mládež, vzdělávání trenérů nebo rozvoj ženského fotbalu,“ dodává Trunda k navazujícím projektům Nová generace trenérů, Můj první gól nebo Festivaly ženského fotbalu.
Výsledky programu byly schváleny 19. října 2026, vybrané kluby následně budou uzavírat smlouvy o poskytnutí podpory FAČR, přičemž vyplácení příspěvků je plánováno na listopad.