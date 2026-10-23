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FAČR společně s ČSOB daruje miliony, dostane se na 158 amatérských klubů

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  10:24

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Výkonného výbor FAČR. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ve spolupráci s ČSOB podpoří 7,9 miliony korun regionální kluby. V rámci prvního ročníku nového projektu Podpora klubů 2026/2027 tak získá 158 mužstev napříč republikou 50 tisíc korun.

Projekt představuje jeden z prvních konkrétních výsledků partnerství FAČR a ČSOB zaměřeného na rozvoj regionálního fotbalu, podporu dětí a mládeže a zlepšování podmínek v menších klubech.

Finanční pomoc je především určena klubům, které se pravidelně věnují výchově mladých fotbalistů a fotbalistek. Příspěvek mohou využít například na tréninkové vybavení, údržbu herních ploch nebo zlepšení podmínek pro pravidelnou tréninkovou činnost.

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„Silný český fotbal nevzniká jen na reprezentačních stadionech. Vzniká každý den na hřištích v regionech, kde tisíce dobrovolníků a trenérů vytvářejí dětem prostor pro sport,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB.

„Právě tam chceme dlouhodobě pomáhat. Podpora klubů je jedním z prvních konkrétních kroků partnerství, kterým naplňujeme naši společnou ambici měnit český fotbal tam, kde to má největší smysl.“

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Do programu se o finanční podporu přihlásily stovky klubů. „Mimořádný zájem klubů o tento projekt je pro nás jasným potvrzením, že podobná forma podpory má velký smysl,“ komentuje David Trunda, předseda FAČR. „Během několika týdnů se přihlásilo 375 klubů z celé České republiky, což ukazuje, jak velká je potřeba konkrétní pomoci v regionech. Jsem rád, že díky spolupráci s ČSOB můžeme nyní podpořit 158 fotbalových klubů celkovou částkou 7,9 milionu korun,“

„Chci proto poděkovat ČSOB za spolupráci a zdůraznit, že jde teprve o začátek. Už nyní společně připravujeme a realizujeme další projekty zaměřené na děti, mládež, vzdělávání trenérů nebo rozvoj ženského fotbalu,“ dodává Trunda k navazujícím projektům Nová generace trenérů, Můj první gól nebo Festivaly ženského fotbalu.

Výsledky programu byly schváleny 19. října 2026, vybrané kluby následně budou uzavírat smlouvy o poskytnutí podpory FAČR, přičemž vyplácení příspěvků je plánováno na listopad.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Ústí n. L. vs. KarvináFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.78
  • 3.56
  • 2.26
Dukla Praha vs. KladnoFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Dukla Praha vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.56
  • 4.07
  • 5.07
Jihlava vs. VlašimFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Jihlava vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 2.06
  • 3.54
  • 3.15
Opava vs. Ostrava BFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Opava vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 2.07
  • 3.59
  • 3.09
Táborsko vs. TřinecFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Táborsko vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.65
  • 3.71
  • 4.77
Stuttgart vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 23. 10. 2026:Stuttgart vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
23. 10. 20:30
  • 1.35
  • 6.09
  • 7.76
Program a výsledky
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Výsledky

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