Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

„Vysíláme jasný signál, že jakákoliv forma fyzického napadení na fotbalových hřištích je naprosto nepřijatelná. Disciplinární trest je nejen vyhodnocením daného incidentu, ale také varováním pro všechny, že podobné chování nebude v našem fotbalu tolerováno,“ uvedl Martin Hrdlička, předseda ÚKFS.
Věří, že drakonický postih bude odrazující. „Tento trest má exemplární charakter a dává jasně najevo, že fyzické útoky ve fotbale nebudou trpěny,“ varoval Hrdlička. „Naší snahou není pouze potrestat viníky, ale i nastavit hranici, kterou už nikdo další nepřekročí.“
Zářijový zápas I. A třídy dorostu Meziboří – Ervěnice-Jirkov skončil kvůli inzultaci rozhodčího skandálně už ve 27. minutě za bezbrankového stavu, když hostující kouč Lukáš Rusník po vyloučení hráče svého mužstva vnikl na hřiště a chytil pod krkem sedmnáctiletého sudího Svobodu. Rozhodčí i domácí klub to popisovali jako škrcení, hosté coby cloumání. Z videa je vidět jen první trenérův atak, druhý je skryt za hráči.
Potom ještě vznikla mela mezi diváky a hostujícími hráči, neurvale se choval také Michal Rusník, vnikl do kabiny rozhodčích. Na místo dorazilo 12 policistů. Arbitr, který nastoupil se zelenou nováčkovskou páskou, byl na ošetření v nemocnici a na agresora podal trestní oznámení.
„Nikde na videu jsme nenašli spouštěč toho jednání, navíc se ani jeden neomluvil, neposypal si popel na hlavu, že je to mrzí,“ zklamalo šéfa krajské disciplinárky Stanislava Zaspala.
I proto komise vynesla tak tvrdé tresty. „Jsou nejvyšší, jaké jsme za dobu mé éry vynesli. Rozhodli jsme se tak proto, že se jednalo o útok na mladého začínajícího rozhodčího se zelenou páskou. Všichni to dopředu věděli, přesto to nerespektovali. Celkově se hrubost vůči rozhodčím zvyšuje, hráči a funkcionáři k nim nemají úctu. Je šílené, jak stoupá agresivita, podobné incidenty budeme neúprosně trestat,“ avizoval také Zaspal.
Za napadení rozhodčího hrozilo Lukáši Rusníkovi až 20 let bez fotbalu a pokuta 250 tisíc korun. „I takový návrh padl, ale přece jen to je mladý kluk, je mu 23 let a bliklo mu. Zase jsme mu nechtěli úplně uzavřít cestu,“ vysvětlil šéf krajské disciplinárky.
Ervěnice-Jirkov mají pět dní na odvolání, o dalším postupu klubu rozhodne jeho výkonný výbor. „Budeme se o tom bavit. Zda se odvolají i inkriminovaní lidé, účastníci problému, to je na nich,“ řekl sekretář oddílu Lukáš Šístek. „Z toho, co jsem viděl, k inzultaci došlo. To se prostě nesmí stávat. Na disciplinárce jsem klub hájil v tom, že slovo škrcení a cloumání je rozdílná věc. Tohle jediné v tom haprovalo. Jinak co se stalo, nejde obhajovat. Jako klubu je nám to líto. Incident šetří policie, spousta lidí z klubu chodí na výslechy, ortel ještě nemáme.“
Výše postihů pro jirkovské útočníky je výjimečná. „Už předem se avizovalo, že tresty budou exemplární. A jsou, takové jsem ještě snad nikdy neviděl. Jestli jsou vysoké, nebo nízké, nechám na rozhodnutí jiných,“ nepouštěl se Šístek do polemiky. Z celé kauzy je unavený: „Jsem v tom koloběhu už měsíc, děje se spousta věcí, hádky… Jsem vynervovaný, mám smíšené pocity, jak kdo mluví. Už ať je to za námi a věnujeme se fotbalu. Pro nás jako klub je to obtížné.“
Středoškoláka Svobodu podpořily krajský i celostátní svaz, dokonce na pozvání navštívil sídlo FAČR a seminář elitních rozhodčích. „Práci rozhodčího mám rád, chci na sobě dál makat, a přestože mě potkala hodně negativní zkušenost, určitě budu s pískáním pokračovat,“ svěřil se.
Trestů padlo víc. Zápas byl kontumovaný výsledkem 3:0 ve prospěch Meziboří, které ale dostalo pokutu 10 tisíc korun za nedostatečnou pořadatelskou službu. Stejný finanční obnos zaplatí Ervěnice.
Krajský šéf: Fotbal se nesmí stát arénou násilí
Martin Hrdlička, předseda Ústeckého krajského fotbalového svazu, komentoval nejen výjimečný trest pro agresory z Ervěnic-Jirkova, ale také přemýšlí o tom, jak posílit bezpečnost aktérů zápasů.
K trestu: „Disciplinární komise posuzovala celý incident komplexně – na základě výpovědí rozhodčích, účastníků i dalších podkladů. Konečný trest zohlednil nejen samotný akt fyzického násilí, ale také jeho formu a okolnosti. Svou roli sehrála skutečnost, že šlo o utkání mládeže, které řídil teprve sedmnáctiletý začínající rozhodčí zapojený do projektu Začínám – prosím o respekt. Ten byl napaden jak fyzicky, tak slovně dospělými osobami. Zároveň napadený mladistvý rozhodčí byl ovlivněn na běžném způsobu života a byl omezen ve sportovní činnosti. To zásadně zvýšilo závažnost celého případu a odrazilo se to i ve výši trestu.“
K opatřením do budoucna: „Uvědomujeme si, že prevence je klíčová. Videotechnika a natáčení zápasů je jednou z možností, ale u mládežnických soutěží není plošně reálná. Již jsme požádali kluby, které mají kamery pro utkání dospělých, aby natáčely i utkání mládeže. Oddílům, které kameru nemají, jsme dali nějaké možnosti, ve kterých bychom je finančně podpořili, aby to začaly dělat. Od příštího soutěžního ročníku to zaneseme jako povinnost do Rozpisu mistrovských soutěží. Chceme také posílit vzdělávání trenérů, rodičů a hráčů, podporovat projekty jako RESPECT pro mladé rozhodčí a také zlepšit spolupráci s kluby, aby zajistily bezpečné prostředí pro všechny účastníky utkání.“
Ke změně prostředí: „Fotbal má být radost, soutěž, která spojuje hráče, trenéry, rodiče i fanoušky. Nesmí se stát arénou pro násilí. Naším cílem je, aby si fotbal užívali všichni zúčastnění – bez obav o bezpečnost.“