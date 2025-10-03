Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  11:05
Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu (ÚKFS) vyměřila Lukáši Rusníkovi z Ervěnic-Jirkova nevídanou stopku na pět let a pokutu 30 tisíc korun. Jeho otec a funkcionář Michal, který se běsnění v Meziboří účastnil jako divák, nesmí ve fotbale působit dva roky a zaplatí poloviční částku.

„Vysíláme jasný signál, že jakákoliv forma fyzického napadení na fotbalových hřištích je naprosto nepřijatelná. Disciplinární trest je nejen vyhodnocením daného incidentu, ale také varováním pro všechny, že podobné chování nebude v našem fotbalu tolerováno,“ uvedl Martin Hrdlička, předseda ÚKFS.

Věří, že drakonický postih bude odrazující. „Tento trest má exemplární charakter a dává jasně najevo, že fyzické útoky ve fotbale nebudou trpěny,“ varoval Hrdlička. „Naší snahou není pouze potrestat viníky, ale i nastavit hranici, kterou už nikdo další nepřekročí.“

Zářijový zápas I. A třídy dorostu Meziboří – Ervěnice-Jirkov skončil kvůli inzultaci rozhodčího skandálně už ve 27. minutě za bezbrankového stavu, když hostující kouč Lukáš Rusník po vyloučení hráče svého mužstva vnikl na hřiště a chytil pod krkem sedmnáctiletého sudího Svobodu. Rozhodčí i domácí klub to popisovali jako škrcení, hosté coby cloumání. Z videa je vidět jen první trenérův atak, druhý je skryt za hráči.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Potom ještě vznikla mela mezi diváky a hostujícími hráči, neurvale se choval také Michal Rusník, vnikl do kabiny rozhodčích. Na místo dorazilo 12 policistů. Arbitr, který nastoupil se zelenou nováčkovskou páskou, byl na ošetření v nemocnici a na agresora podal trestní oznámení.

„Nikde na videu jsme nenašli spouštěč toho jednání, navíc se ani jeden neomluvil, neposypal si popel na hlavu, že je to mrzí,“ zklamalo šéfa krajské disciplinárky Stanislava Zaspala.

I proto komise vynesla tak tvrdé tresty. „Jsou nejvyšší, jaké jsme za dobu mé éry vynesli. Rozhodli jsme se tak proto, že se jednalo o útok na mladého začínajícího rozhodčího se zelenou páskou. Všichni to dopředu věděli, přesto to nerespektovali. Celkově se hrubost vůči rozhodčím zvyšuje, hráči a funkcionáři k nim nemají úctu. Je šílené, jak stoupá agresivita, podobné incidenty budeme neúprosně trestat,“ avizoval také Zaspal.

Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, na semináři elitních českých rozhodčích.

Za napadení rozhodčího hrozilo Lukáši Rusníkovi až 20 let bez fotbalu a pokuta 250 tisíc korun. „I takový návrh padl, ale přece jen to je mladý kluk, je mu 23 let a bliklo mu. Zase jsme mu nechtěli úplně uzavřít cestu,“ vysvětlil šéf krajské disciplinárky.

Ervěnice-Jirkov mají pět dní na odvolání, o dalším postupu klubu rozhodne jeho výkonný výbor. „Budeme se o tom bavit. Zda se odvolají i inkriminovaní lidé, účastníci problému, to je na nich,“ řekl sekretář oddílu Lukáš Šístek. „Z toho, co jsem viděl, k inzultaci došlo. To se prostě nesmí stávat. Na disciplinárce jsem klub hájil v tom, že slovo škrcení a cloumání je rozdílná věc. Tohle jediné v tom haprovalo. Jinak co se stalo, nejde obhajovat. Jako klubu je nám to líto. Incident šetří policie, spousta lidí z klubu chodí na výslechy, ortel ještě nemáme.“

Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Výše postihů pro jirkovské útočníky je výjimečná. „Už předem se avizovalo, že tresty budou exemplární. A jsou, takové jsem ještě snad nikdy neviděl. Jestli jsou vysoké, nebo nízké, nechám na rozhodnutí jiných,“ nepouštěl se Šístek do polemiky. Z celé kauzy je unavený: „Jsem v tom koloběhu už měsíc, děje se spousta věcí, hádky… Jsem vynervovaný, mám smíšené pocity, jak kdo mluví. Už ať je to za námi a věnujeme se fotbalu. Pro nás jako klub je to obtížné.“

Středoškoláka Svobodu podpořily krajský i celostátní svaz, dokonce na pozvání navštívil sídlo FAČR a seminář elitních rozhodčích. „Práci rozhodčího mám rád, chci na sobě dál makat, a přestože mě potkala hodně negativní zkušenost, určitě budu s pískáním pokračovat,“ svěřil se.

Trestů padlo víc. Zápas byl kontumovaný výsledkem 3:0 ve prospěch Meziboří, které ale dostalo pokutu 10 tisíc korun za nedostatečnou pořadatelskou službu. Stejný finanční obnos zaplatí Ervěnice.

Krajský šéf: Fotbal se nesmí stát arénou násilí

Martin Hrdlička, předseda Ústeckého krajského fotbalového svazu, komentoval nejen výjimečný trest pro agresory z Ervěnic-Jirkova, ale také přemýšlí o tom, jak posílit bezpečnost aktérů zápasů.

Martin Hrdlička, šéf Ústeckého krajského fotbalového svazu a předseda SK Baník...

K trestu: „Disciplinární komise posuzovala celý incident komplexně – na základě výpovědí rozhodčích, účastníků i dalších podkladů. Konečný trest zohlednil nejen samotný akt fyzického násilí, ale také jeho formu a okolnosti. Svou roli sehrála skutečnost, že šlo o utkání mládeže, které řídil teprve sedmnáctiletý začínající rozhodčí zapojený do projektu Začínám – prosím o respekt. Ten byl napaden jak fyzicky, tak slovně dospělými osobami. Zároveň napadený mladistvý rozhodčí byl ovlivněn na běžném způsobu života a byl omezen ve sportovní činnosti. To zásadně zvýšilo závažnost celého případu a odrazilo se to i ve výši trestu.“

K opatřením do budoucna: „Uvědomujeme si, že prevence je klíčová. Videotechnika a natáčení zápasů je jednou z možností, ale u mládežnických soutěží není plošně reálná. Již jsme požádali kluby, které mají kamery pro utkání dospělých, aby natáčely i utkání mládeže. Oddílům, které kameru nemají, jsme dali nějaké možnosti, ve kterých bychom je finančně podpořili, aby to začaly dělat. Od příštího soutěžního ročníku to zaneseme jako povinnost do Rozpisu mistrovských soutěží. Chceme také posílit vzdělávání trenérů, rodičů a hráčů, podporovat projekty jako RESPECT pro mladé rozhodčí a také zlepšit spolupráci s kluby, aby zajistily bezpečné prostředí pro všechny účastníky utkání.“

Ke změně prostředí: „Fotbal má být radost, soutěž, která spojuje hráče, trenéry, rodiče i fanoušky. Nesmí se stát arénou pro násilí. Naším cílem je, aby si fotbal užívali všichni zúčastnění – bez obav o bezpečnost.“

Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, s předsedou komise rozhodčích LIborem Kovaříkem.
Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, mezi elitními českými sudími.
Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, s předsedou komise rozhodčích LIborem Kovaříkem.
Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, mezi elitními českými rozhodčími.
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Ústí n. L. vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 12. kolo - 3. 10. 2025:Ústí n. L. vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 4.12
  • 3.92
  • 1.70
Č. Budějovice vs. PříbramFotbal - 12. kolo - 3. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
3. 10. 18:00
  • 2.00
  • 3.30
  • 3.54
Hranice vs. Start BrnoFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2025:Hranice vs. Start Brno //www.idnes.cz/sport
3. 10. 18:00
  • 2.54
  • 3.00
  • 2.30
Hoffenheim vs. Kolín nad RýnemFotbal - 6. kolo - 3. 10. 2025:Hoffenheim vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:30
  • 1.93
  • 4.05
  • 3.78
Paris FC vs. LorientFotbal - 7. kolo - 3. 10. 2025:Paris FC vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 1.77
  • 4.03
  • 4.64
Hellas vs. SassuoloFotbal - 6. kolo - 3. 10. 2025:Hellas vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 2.71
  • 3.15
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady

Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...

3. října 2025  10:29,  aktualizováno  11:08

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou...

2. října 2025  21:25

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v...

2. října 2025  21:17

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

2. října 2025  20:59

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.