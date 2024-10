Ewerton spasil Baník gólem z rohu. A teď něco urvat na Letné, žádá Hapal

„Důležitý zápas pro Baník. Uděláme všechno, abychom na Letné bodovali, to je náš cíl,“ vzkázal ostravský trenér Pavel Hapal konkurentovi, za nímž na čtvrtém místě tabulky zaostává jen o čtyři body.

Mementem je pro něj křehčí obranná fáze, která povolila i Varnsdorfu, poslednímu týmu druhé ligy, několik šancí. V závěru mohl vyrovnat Solomon, ale míč poslal do tyče, zblízka pak selhal Brdička. „Poslední dobou nás defenziva trápí. Asi tím, že jsme hůř koncentrovaní, si soupeř příležitosti dokáže vypracovat. Musíme popřemýšlet a zapracovat na tom,“ zavelel Hapal.

Největší rozdíl viděl varnsdorfský trenér Ivan Kopecký v koncovce: „Z naší strany velmi dobrý výkon, bohužel jsme možnosti neproměnili. Rozhodla střídání Baníku v čele s Ewertonem, soupeř pak prokázal kvalitu. Šťastný gól z rohu ho zklidnil.“

Baník vedl už brzy z penalty, kterou proměnil Buchta, ale po přestávce srovnal z dorážky Firbacher, omilostněný a napravený hříšník ze sázkařské aféry. Když hostům teklo do bot, nastoupil Ewerton a v 80. minutě zakroutil rohový kop přímo do vzdálenější šibenice. Paráda!

Fotbalisté Varnsdorfu oslavují vstřelený gól. Vpravo je Filip Firbacher.

„Ne že by to zkoušel. Spíš to bylo o štěstí. Myslím, že chtěl roh kopnout na zadní tyč, což jsme měli nacvičené, ale zapadlo to do brány, takže dobře,“ usmíval se Hapal, který přitom chtěl brazilského tahouna pošetřit až na Letnou. „Měli jsme v plánu, že nebude hrát vůbec. Ale když jsem se s ním bavil, říkal, že chce na hřiště vlézt, že tam chce být. Celý den by nebyl v aktivitě, možná po konci zápasu by se šel doběhat. Dohodli jsme se, že naskočí, aby nevypadl z herního rytmu. A bylo vidět, že nám dost pomohl.“

Ostrava, kterou podpořilo na druhém konci republiky zhruba osm desítek fanoušků, se k postupu protrápila. „Gól na 1:1 nás trošku nahlodal, nebyli jsme dobří v defenzivě, byli jsme dost zranitelní. Soupeř si vypracoval dost situací po našem lehkovážném bránění,“ litoval Hapal. „Nicméně v závěru jsme dali dva góly a postoupili, za což jsem rád.“

Vítězství zpečetil Kubala minutu před koncem. Hapal dal šanci i hráčům, kteří v základní ligové sestavě obvykle neobjevují. „Potřebovali jsme to obměnit, když hned jedeme na Spartu, ušetřit síly. Kluci to odmakali, odjezdili, někdo líp, někdo hůř.“

Sparta v poslední době přestala vítězit, ale Hapal si nemyslí, že je v útlumu. „Doma je velice silná. Teď jí to výsledkově nevychází, ale neočekávám jinou Spartu než v minulých zápasech. Věřím, že se připravíme dobře a něco na Letné urveme.“