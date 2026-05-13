Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Co člověka, kterého prací je něčemu takovému zabránit, trkne při sledování záběrů z koncovky víkendového zápasu pražských „S“ v Edenu jako první?
Rozbuška vznikne vždycky tak, že se něco děje nebo stane na hřišti. Anebo je to dopředu nachystané a připravené tak, že si tam pyro a všechno ostatní nějak dostanou. Buď si to propašují, i když se dělají osobní prohlídky a kontroly poměrně pečlivě, nebo jim to tam donese personál, popeláři či technická služba. A pak ve chvíli, kdy se zavelí, začne akce, kterou už je těžké zastavit. Už to, že se v Praze začali shromažďovat za brankou, mělo být signálem utkání přerušit nebo s tím něco udělat — přerušit zápas, vytlačit je ven, povolat těžkooděnce a dostat je zpátky do tribuny. Pak se mohlo pokračovat.
Prohlíží se tedy i areál před zápasem, kromě běžných osobních prohlídek u vstupu?
Osobní prohlídky se dělají. Když je něco velkého, chodí tam i psi, všechno se kontroluje. Třeba tady v Brně je na to vyčleněný také speciální policejní tým, který stadion kontroluje. Je tady i bezpečnostní komisař, který je zodpovědný fotbalové asociaci. Takže všechno tohle se dělá, prohlídky probíhají, a stejně pronášení pyra nikdo úplně nezabrání. A to jsme skutečně důkladní. Kontrolují se třeba i dámské kabelky, ženy a dívky kontroluje pochopitelně ženský personál, a stejně pak přijde nějaká zkratová situace a najednou vyletí rachejtle, ohňostroje a kdovíco ještě. A nikdo neví, odkud se to vzalo.
Takže fakt netušíte, kde se to tam může objevit?
Pak se to samozřejmě často rozklíčuje a zjistí. A příště se musí udělat opatření, mluvit s kotlem nebo se s nimi nějak domluvit, aby to nedělali, protože nic z toho není povolené a padají za to obrovské pokuty. Někteří diváci si ani nekoupí permanentku, vezmou si lístek na jedno utkání a pak způsobí takový problém, který klub stojí hrozné peníze. A jim to přitom připadá jako docela prima zábava.
Jsou domluvy s kotli i na bázi – povolíme vám pět petard, aby jste si jich nevzali dvacet? Neříká se to veřejně nahlas, ale kluby interně komunikují s vůdčími osobnostmi fanoušků a třeba tolerují určité množství pyra, aby se právě předešlo větším problémům.
S vedením fanoušků se komunikovat musí. Děje se to na hokeji i na fotbale, protože nějaká vyváženost tam být musí. Ale že by se jim přímo povolovalo pyro, tak to si nemyslím. Když totiž pyro povolíte, může se stát, že začne létat mezi lidi a dojde k popáleninám. Myslím si, že dnes už se pyro skutečně striktně nepovoluje. Maximálně někde mimo stadion nebo při nějaké oslavě, ale přímo na stadionu přes to u vedení klubů cesta nevede.
Šlo dění na Slavii vůbec ještě nějak zastavit? Říkáte, že tam měli být těžkooděnci a zápas se měl přerušit.
Nešlo. Dneska policie není přímo na stadionu, ale venku, protože má jiná pravidla než dřív. V takové situaci museli být těžkooděnci vyzváni bezpečnostním manažerem, aby zasáhli a vběhli na stadion. Když už tam těžkooděnci jsou, většinou k podobné akci vůbec nedojde. Lidé z nich mají respekt. Jenže když policie teprve dobíhá a lidé už se hrnou na hřiště, není možné to zastavit. Jakmile se jednou dají do pohybu směrem dolů, je konec.
Myslím ve chvíli, kdy už jsou na hřišti — jestli už tehdy ideálně volat policii?
Ne, to už musí přijít dřív. Ve chvíli, kdy začali slézat dolů a byli za brankami, už tam měli být těžkooděnci a mělo se to vytlačovat zpátky. Případně se mělo po domluvě přerušit utkání na patnáct minut a hráči měli odejít do šaten. Pak už totiž můžete dělat jen to, že chráníte hráče, aby se fanoušci nepustili třeba do sparťanů a oni zase do slávistů.
Nejčastější hlas, který slyším od běžných fanoušků, je: Proč už nejsme jako v Anglii? Proč nemáme kamery s rozpoznáváním obličejů a vstupenky na jméno?
V podstatě se pro to dělá maximum, ale i v Anglii, když k takové akci dojde, utrhne se lavina a oni ji také nejsou schopni zastavit. Mají tam však místa na jméno a další opatření, která přinejmenším pomáhají a usnadňují naši práci. Bylo by hezké něco takového zavést i tady, ale zatím to u nás neumíme nastavit tak dobře.
|
Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu
Stála by právě bezpečnostní agentura, která zajišťuje provoz, o možnost načítat obličeje a mít systém rozpoznávání?
To jsou samozřejmě perfektní věci. Otázka ale je, kdo to všechno zaplatí a jak se k tomu dostanete. Už dneska jsou některé kluby rády, že vůbec fungují, natož aby si mohly dovolit finančně velmi náročné technologie. To jsou pro ně zatím nepředstavitelné věci. Samozřejmě v Anglii, u klubů jako Chelsea a dalších, je situace úplně někde jinde než u českých klubů.
Na druhou stranu slyšíme, že dnes má každý klub svého miliardáře. Není to věc, která by český fotbal z pohledu bezpečnosti posunula?
Třeba v Kometě žádného miliardáře nemáme. A funguje to i tak, že lidé z vaší sekce, kteří tam chodí pravidelně, už mají svá místa a znají lidi v kotli. Mají to nastudované. I to je výhoda. V těch kotlích musí být trochu zdatní lidé, kteří to umí zvládat. Na druhou stranu i ten kotel zná je a ví, že jsou to lidé, kteří něco umí, takže si vůči nim většinou nedovolí úplně podpásové věci. Je to takový vztah, kdy o sobě navzájem vědí a řeší to i před utkáním. Když fanoušci přijdou s tím, že by něco chtěli, tak se jim řekne: „Hoši, takhle ne, tohle ne, ale třeba toto ano.“ Jsou tam zkrátka zkušení lidé, kteří vědí, jak situaci uchopit a zvládnout. Kamarádi ale moc nejsou.
Kdy už víte, že je dopředu jasný průšvih?
To bývalo hlavně při zápasech Brno – Sparta. Dneska se to posouvá i k jiným klubům. V podstatě vyprovázíte hostující mančaft a najednou vám zezadu někdo vběhne jinudy, změní se trasa a tím to začne. Musíte stáhnout všechny pořadatele ze stadionu, aby co nejrychleji vyprovodili hostující klub a zároveň zajišťovali, aby se k nim naši fanoušci nedostali jinými cestami. Protože pak začne mela. V tu chvíli už to nejste schopný zastavit.
Takže příchody a odchody jsou také parketa bezpečnostní služby?
Právě při odchodu už musí asistovat těžkooděnci. Tam už opravdu musí být, protože fanoušci si najdou různé myší stezky a najednou jich tam přiběhne dvacet třicet — a je to. Najednou se to rozplizne a pak už byste musel mít jednoho pořadatele na jednoho fanouška, aby se to dalo zastavit. Je ale pravda, že fanoušci mají z našich hochů respekt. Vědí, co ti kluci umí a kdo to je. Je to i tím, že jsou tam pořád stejní lidé a fanoušci je znají. Respekt tam prostě být musí.
|
Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit
Za ty roky vám přijde, že se situace na stadionech přiostřuje? Nebo to bylo dřív horší?
Myslím si, že dřív to bylo ostřejší. Třeba na zimácích byla situace daleko vyhrocenější. Dneska se všechno zpřísňuje, někde už fungují kvalitní kamerové systémy. Třeba na Rondu je opravdu dobrý a obličeje se dají z kamer perfektně rozpoznat. Zároveň tam působí speciální policejní jednotka v civilu, která spoustu problémových lidí identifikuje a pak se to nějakým způsobem řeší.
Nový stadion, respektive nová hala, už s podobnými opatřeními určitě počítá. Jak se teď pracuje na změnách na Srbské? Kapacita se má posouvat údajně na deset tisíc šest set lidí, takže bude potřeba s tím pracovat trochu jinak. Co teď jako pořadatelé řešíte?
Kamerový systém je tam už několik let dobře udělaný. Asi se budou řešit i některé úpravy kolem sektoru hostů, který se nejspíš přesune a bude se zvlášť zajišťovat. V první lize jsou totiž mančafty, které se mezi sebou opravdu nemusí. Pokud Baník nespadne, bude to pro nás zase zajímavé. Takže všechno tohle se musí dořešit. A taky ploty a zábradlí. Třeba na Kometě je pevný plot, a něco podobného se bude muset udělat i tady. I když se přes to fanoušci někdy dokážou dostat, pevně přivařená zábrana je přece jen složitější oříšek. A pak se nechává mezi sektory zóna, protože stačí, aby po sobě někdo hodil kelímek s pivem, a už to začne.
Na Kometě je to asi dané limitací hostujícího sektoru, který je opravdu malý. Na Srbské zase pomáhá, že je kolem hřiště velký prostor, takže je to jednodušší.
Jo, přesně tak. Nechávají se tam zóny, aby se fanoušci k sobě nedostali. A budeme se snažit ty zóny ještě upravit a vylepšit, samozřejmě ve spolupráci s majiteli, podle toho, jak to budou chtít nastavit. My se k tomu chceme postavit tak, aby ta opatření opravdu fungovala. Protože v první lize jsou mančafty, které si mezi sebou nic nedarují.
Jak se dostáváte do myšlení té druhé strany? Protože většina lidí takhle vůbec nepřemýšlí a nehledá způsoby, jak se dostat k hráčům.
V pořadatelských týmech jsou často i bývalí rowdies, což vlastně není špatně. Je to trochu, jako když se hasí step — proti ohni zapálíte druhý oheň a tím ho zastavíte. Musíte je proškolit, vysvětlit jim to. Oni to prostředí znají, umí v něm chodit a vědí, jak se k tomu postavit. Navíc vás dokážou navést — řeknou vám, co je špatně, co se chystá nebo nechystá a jak by to dělali oni sami.
Ze zloděje je nejlepší policajt?
Musíte je proškolit, vysvětlit jim to. A někteří bývalí rowdies tam opravdu fungují a celé věci to pomáhá. Oni to prostředí znají, umí v něm chodit a vědí, jak se k tomu postavit. Navíc vás dokážou navést — řeknou vám, co je špatně, co se chystá nebo nechystá a jak by to viděli oni sami.
A do toho mají informace, které se hodí.
Ono se to dá často dopředu vycítit. Nechci dělat chytrého, ale právě kvůli takovým lidem a celému prostředí se to musíte naučit číst. Rowdies často chodí boxovat, někde spolu trénují, baví se mezi sebou a občas něco prořeknou. A právě tohle musíte umět zachytit. Když se třeba dozvíte, že chystají velké pyro, musíte si zavolat šéfy fanoušků a říct jim: Víme, co chcete vyvádět, ale takhle to nejde.
Vy si za ty roky vybavíte nějakou opravdu nepříjemnou situaci? Co byl pro vás takový zážitek, který nebyl úplně příjemný?
Pamatuji si třeba zápas, kdy se tady hrál Vsetín, když měl půjčený stadion pro baráž. Nakonec to vzniklo úplně z prkotiny. Kotel se začal vařit mezi sebou a fanoušci vcucli naše kluky mezi sebe. A hrozně je semleli. Jakmile vás vtáhnou dovnitř, je zle. Pak se to samozřejmě posílilo a zvládlo, ale v tu chvíli vás prostě pohltí dav. Najednou vás všichni chytí, jeden vás drží, druhý párkrát udeří — a je hotovo. Oni to mají nacvičené.
A co situace po pádu Zbrojovky do první ligy, kdy na hřiště také vnikli fanoušci?
To už pak musí být naprosto nekompromisní zásah. Pamatuji, jak skutečně plánovali fyzicky napadnout tehdejšího majitele Václava Bartoňka. Toho jsme ve dvaceti lidech vyvedli ze stadionu bočním vchodem do auta, které navíc nebylo jeho. To bylo jak eskorta prezidenta.
Na Zbrojovce a Kometě vedete bezpečnostní skupinu jak dlouho?
Na Kometě to s Liborem dělám nějakých osmnáct či devatenáct let a na Zbrojovce určitě devět nebo deset let. Jsem vedoucím zápasnického klubu, máme ale také agenturu Hellas Security Brno. Zajišťujeme i technoparty, koncerty a podobné jednorázové akce, ale Zbrojovku a Kometu zabezpečujeme pravidelně. Musím zaklepat, že zatím se vždycky vše podařilo nějak zvládnout. Samozřejmě se občas něco stane, ale pak je to hlavně o odvaze těch kluků. Jak jsem říkal, když fanoušci vcucnou jejich kamarády mezi sebe, musí se zasáhnout nekompromisně.
A vy jste stále přímo v kotli nebo u něj?
Ne, ne. Já jsem předseda. Vždycky našim klukům říkám: „Jsi silný jak býk, stejně tak chytrý, akorát předseda je výjimka.“ Mně je šestašedesát já už to „jen“ organizuju.