Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Etická komise s třiadvacetiletým útočníkem minulý týden zahájila řízení, ale předběžný zákaz zastavení činnosti nevydala. I kdyby ano, pro soutěže organizované mimo domácí fotbalovou asociaci (FAČR) by neplatil.
„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s panem Tomášem Ratajem pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jichž se hráč mohl dopustit tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí,“ oznámila komise.
Šlo o zápas druhé ligy mezi Vyškovem a Opavou v říjnu 2023 a Rataj měl zařídit, aby Opava po sedmdesáté minutě obdržela branku.
V té době Opava vedla už 3:1, tímto výsledkem utkání skončilo a Rataj byl v 77. minutě střídán.
„Hráč se stal ve smyslu disciplinárního řádu podezřelým, který je vždy účastníkem řízení, v němž má být projednána a rozhodnuta otázka jeho případného disciplinárního přečinu,“ uvedla komise.
Rataj je šestadvacátým aktivním hráčem, se kterým etická komise za poslední dva týdny zahájila řízení. Je součástí rozsáhlého skandálu, ve kterém vedle hráčů figurují rozhodčí, funkcionáři, agenti hráčů i samotné kluby.
Z doby v roce 2023 čelí podezření ze spáchání disciplinárních přečinů i opavský klub, který se jich mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře Martina Latky. Ten měl nabídnout úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi, aby svým výkonem ovlivnil druholigové zápasy proti Varnsdorfu v květnu 2023 a Zbrojovce Brno téhož roku v září.
Rataj je opavským odchovancem, v osmnácti působil na čtyřměsíčním hostování v Bodö/Glimt, letošním čtvrtfinalistovi Ligy mistrů.
V září 2021 se vrátil do Opavy a nastupoval jako velký talent v druhé lize. Až do loňského srpna. Odehrál úvodních pět kol současného ročníku, ale od té doby ani minutu.
V zimě si ho vzal do Jelgavy český sportovní ředitel Miloslav Brožek. Znali se totiž ze společného působení v Opavě, kde Brožek kdysi trénoval. V Jelgavě nastoupil Rataj do všech čtyř utkání nového ročníku lotyšské ligy v základní sestavě.
Spolu s ním tam působí brankář Dvořák, obránce Prior, záložníci Holoubek a Martin a Filip Haškové.
Nově etická komise zahájila řízení i s dalším opavským odchovancem Patrikem Wehowským. Ten je od léta 2024 hráčem druholigové Chrudimi, od letošního února hostuje v rezervě prvoligové Karviné.
Komise ho podezírá, že ještě v dresu Opavy měl za úplatu ovlivnit zápas svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že utkání skončí výhrou rezervy Olomouce v lednu 2024. Olomouc B v přípravě zvítězila 2:0.
O týden později se mohl dopustit narušení regulérnosti tím, že za úplatu ovlivnil utkání SFC Opava – Frýdlant nad Ostravicí, přičemž tentokrát mělo jít o přesný počet branek. V zápase jich padlo pět, Opava vyhrála 3:2.
Dalších dvou prohřešků se měl dopustit v dresu Chrudimi. V divizním utkání rezervy Chrudimi proti Čáslavi (2:4), hraném 15. listopadu 2025, a v přípravném duelu Chrudim – Vysočina Jihlava (1:4), hraném taktéž loni v listopadu. V obou měl zajistit, aby padly alespoň čtyři góly. V mistrovském duelu proti Čáslavi však jméno Wehowský v zápisu o utkání nefiguruje, u přípravného duelu se sestava Chrudimi dohledat nepodařila.