Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Komise to uvedla v komuniké na webu FAČR.
Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Komise uvedla, že podle disciplinárního řádu musí všechny předběžné zákazy činnosti přezkoumat každé dva měsíce. S výjimkou případů Všetečky, Zelinky a Kubáta obnovila dočasné tresty u všech hráčů a rozhodčích, s nimiž vede disciplinární řízení.
„V současné době probíhá rozsáhlé dokazování, zejména vyhodnocování všech dostupných podkladů, zajišťování dalších relevantních informací a výslechy osob, jejichž výpovědi mohou být pro objasnění věci významné. Jednotlivé případy jsou posuzovány nejen samostatně, ale také ve vzájemných souvislostech, neboť se jedná o skutkově i důkazně komplexní věc, v níž jsou některé okolnosti personálně, časově či věcně provázány,“ stojí v komuniké.
Všetečka se Zelinkou čelí podezření, že na jaře 2024 za úplatu ovlivnili utkání Karviná - České Budějovice. Nyní s nimi etická komise přerušila disciplinární řízení kvůli souběhu s trestním řízením, takže se oba mohou vrátit k rozhodcovské činnosti. Jejich případem se nadále zabývá policie.
Policie v kauze na konci března obvinila 32 lidí. Radiožurnál v pondělí s odkazem na informace z policejních dokumentů uvedl, že záložník Samuel Šigut z prvoligové Karviné a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků.
Do kauzy jsou zapojeni i další hráči z první ligy Jakub Elbel (Olomouc) a David Látal (Ostrava). Vyšetřovány jsou rovněž druholigové kluby z Opavy a Chrudimi a také Karviná. Slezané ve středu porazili ve finále domácího poháru Jablonec a probojovali se do závěrečného 4. předkola Evropské ligy, v souvislosti s aférou však není jisté, že je UEFA do pohárové soutěže připustí. Do začátku příští sezony nemusí být kauza objasněna.
„Etická komise FAČR postupuje tak, aby byly všechny rozhodné a známé skutečnosti řádně prověřeny a aby závěry vycházely z úplného a objektivně posouzeného skutkového stavu každého případu. Nadále nicméně platí, že s ohledem na rozsah kauzy, vzájemnou propojenost jednotlivých případů a presumpci neviny dotčených osob nelze dobu trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek v tuto chvíli předjímat,“ uvedla komise.