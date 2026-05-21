Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Autor: ,
  11:59
Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila dočasný zákaz činnosti, stejně rozhodla i v případu chrudimského hráče Daniela Kubáta.
Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický stoper Igoh Ogbu inkasuje žlutou kartu od rozhodčího Miroslava...
Hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka.
Slávistický Peter Olayinka viděl od rozhodčího Miroslava Zelinky žlutou kartu.
Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.
32 fotografií

Komise to uvedla v komuniké na webu FAČR.

Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Komise uvedla, že podle disciplinárního řádu musí všechny předběžné zákazy činnosti přezkoumat každé dva měsíce. S výjimkou případů Všetečky, Zelinky a Kubáta obnovila dočasné tresty u všech hráčů a rozhodčích, s nimiž vede disciplinární řízení.

„V současné době probíhá rozsáhlé dokazování, zejména vyhodnocování všech dostupných podkladů, zajišťování dalších relevantních informací a výslechy osob, jejichž výpovědi mohou být pro objasnění věci významné. Jednotlivé případy jsou posuzovány nejen samostatně, ale také ve vzájemných souvislostech, neboť se jedná o skutkově i důkazně komplexní věc, v níž jsou některé okolnosti personálně, časově či věcně provázány,“ stojí v komuniké.

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Všetečka se Zelinkou čelí podezření, že na jaře 2024 za úplatu ovlivnili utkání Karviná - České Budějovice. Nyní s nimi etická komise přerušila disciplinární řízení kvůli souběhu s trestním řízením, takže se oba mohou vrátit k rozhodcovské činnosti. Jejich případem se nadále zabývá policie.

Policie v kauze na konci března obvinila 32 lidí. Radiožurnál v pondělí s odkazem na informace z policejních dokumentů uvedl, že záložník Samuel Šigut z prvoligové Karviné a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků.

Do kauzy jsou zapojeni i další hráči z první ligy Jakub Elbel (Olomouc) a David Látal (Ostrava). Vyšetřovány jsou rovněž druholigové kluby z Opavy a Chrudimi a také Karviná. Slezané ve středu porazili ve finále domácího poháru Jablonec a probojovali se do závěrečného 4. předkola Evropské ligy, v souvislosti s aférou však není jisté, že je UEFA do pohárové soutěže připustí. Do začátku příští sezony nemusí být kauza objasněna.

Sudí Jan Všetečka během čtvrtfinále domácího poháru mezi Bohemians a Plzní.

„Etická komise FAČR postupuje tak, aby byly všechny rozhodné a známé skutečnosti řádně prověřeny a aby závěry vycházely z úplného a objektivně posouzeného skutkového stavu každého případu. Nadále nicméně platí, že s ohledem na rozsah kauzy, vzájemnou propojenost jednotlivých případů a presumpci neviny dotčených osob nelze dobu trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek v tuto chvíli předjímat,“ uvedla komise.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Česká Lípa vs. ZápyFotbal - 34. kolo - 21. 5. 2026:Česká Lípa vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
21. 5. 17:30
  • 1.45
  • 3.78
  • 4.82
Wolfsburg vs. PaderbornFotbal - - 21. 5. 2026:Wolfsburg vs. Paderborn //www.idnes.cz/sport
21. 5. 20:30
  • 1.72
  • 4.07
  • 4.91
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 38. kolo - 22. 5. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:45
  • 2.68
  • 3.70
  • 2.49
Aritma Praha vs. Příbram BFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Aritma Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Třinec vs. Frýdek-MístekFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Třinec vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.65
  • 3.48
  • 3.67
Zlín vs. SlováckoFotbal - 5. kolo - 23. 5. 2026:Zlín vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 5. 14:00
  • 2.16
  • 3.70
  • 3.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

Koubek bere na kemp před MS Sochůrka i Sojku. Nechybí ani Chorý s Douděrou

Aktualizujeme
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...

Celkem tři nováčci jsou v nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek zveřejnil širší nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou jimi teprve sedmnáctiletý sparťan Hugo...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  12:26

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v...

21. května 2026  11:59

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Budiž světlo! Jak se Arsenal rozzářil a Arteta našel cestu, kritice navzdory

Trenér Arsenalu Arteta oslavuje trefu do brány Fulhamu.

Kolem tmavé siluety ligové trofeje procházeli fotbalisté Arsenalu v tréninkovém centru v londýnském Colney každý den. Do chodbičky vedoucí ke kabině prvního týmu ji mezi dřevěné obklady nechal krátce...

21. května 2026

Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle

Fotbalisté Aston Villy slaví gól ve finále Evropské ligy proti Freiburgu.

První ze tří evropských pohárových soutěží poznala svého letošního vítěze. A je jím anglická Aston Villa. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu přehrála německý Freiburg 3:0 a příští ročník si...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  23:20

Oslava? Prý se bude stavět na benzínce! Kačor Evropu zatím neřeší: Hlavní je trofej

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Sudí Marek Radina odpískal konec a karvinský záložník Pavel Kačor, který už byl několik minut po vystřídání na lavičce, padl k zemi a rozbrečel se. Radostí. Fotbalisté MFK Karviná slaví historický...

20. května 2026  22:40

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Aleksander Čeferin

Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po...

20. května 2026  19:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Karolína Plíšková v kvalifikaci na Roland Garros.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06,  aktualizováno  18:09

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.