Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Autor: ,
  18:20
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své členství ve FAČR, uvedla komise v pátečním komuniké po čtvrtečním zasedání. Současně podá návrh výkonnému výboru, aby byl Suchý zapsán na listinu osob, které se nesmí stát členy FAČR.

Sídlo FAČR na pražském Strahově. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Suchý je zapleten v případu, jehož hlavní postavou je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Etická komise ho podezírá z ovlivňování utkání a vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům.

Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma kvůli sázkám zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek.

Po zápase zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50 000 korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli. Naposledy působili v divizním týmu 1. SC Znojmo (čtvrtá liga).

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání.

V případě Suchého šlo o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala soutěžní činnost.

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Okresní soud ve Zlíně poslal 26. března do vazby trojici mužů. Jedním z nich byl Býma a dalšími podle webu iSport.cz Kalina a Suchý. Dva z nich soud v předchozích dnech z vazby na žádost žalobce propustil, podle webu šlo o Kalinu a Suchého.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě nižších soutěží se vyšetřování týká i prvoligové Karviné a druholigové Opavy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Ústí n. L. vs. ŽižkovFotbal - 25. kolo - 24. 4. 2026:Ústí n. L. vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Vlašim vs. ProstějovFotbal - 25. kolo - 24. 4. 2026:Vlašim vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.05
  • 2.25
  • 5.80
RB Lipsko vs. Union BerlínFotbal - 31. kolo - 24. 4. 2026:RB Lipsko vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24. 4. 20:30
  • 1.44
  • 5.04
  • 7.00
Neapol vs. CremoneseFotbal - 34. kolo - 24. 4. 2026:Neapol vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
24. 4. 20:45
  • 1.39
  • 4.94
  • 9.13
Brest vs. LensFotbal - 31. kolo - 24. 4. 2026:Brest vs. Lens //www.idnes.cz/sport
24. 4. 20:45
  • 5.70
  • 4.63
  • 1.56
Sunderland vs. NottinghamFotbal - 34. kolo - 24. 4. 2026:Sunderland vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24. 4. 21:00
  • 2.84
  • 3.21
  • 2.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Prestianni pyká šest utkání, Viníciuse neurazil rasisticky, ale homofobně

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off...

24. dubna 2026  15:18

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během...

Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier...

24. dubna 2026  12:51

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Už ani šéf UEFA nerozumí pravidlům ohledně videa. A nejsem sám, tvrdí Čeferin

Přededa UEFA Aleksander Čeferin

Skutečně video pomáhá? Už ani první muž evropského fotbalu si tím není jistý. Aleksander Čeferin se pustil do kritiky systému VAR. „Sám přestávám pravidlům rozumět,“ prohlásil prezident UEFA na...

24. dubna 2026  11:28

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. ČTK to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize, která na propuštění...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.