Utkání bylo vyhrocené od začátku, kdy rozhodčí Dalibor Černý za některé ostré zákroky nedal ani žlutou kartu. A pak po zásahu videoasistenta vyloučil Michala Frydrycha.

„Od začátku to k těm emocím spělo, to říkám na rovinu. Nevím, co chtěl (rozhodčí) víc, stále to nějak hodnotil a obhajoval si své verdikty. Ten zápas podle mě nebyl zvládnutý, jak by měl být,“ řekl Prekop.

Olomoucký útočník Jan Kliment má zlomenou nohu. Jak jste ten zákrok viděl?

Ještě jsem ten Fryďasův zákrok neviděl, teď se na to dívali chlapci v kabině. Všichni se divili, jestli to je možné. Co vím, tak ho dokonce trefil tou zadní, spodní nohou ve skluzu.

Utkání se odehrálo ve velkých emocích. Neublížily vám v samém závěru?

Dotahovali jsme, potřebovali si vytvořit nějaký tlak. Rozhodčí to ale kouskoval a Olomouc hrála celkem chytře, takže její hráči padali. Nepustili nás do nějakého náporu. Fanoušci nás podporovali, vytvořili super atmosféru. V posledních minutách tady byl hukot. Potřebovali jsme se dostat do zápasu, jenže se nám už nedařilo tlak zvýšit.

Dohrávali jste se sedmi hráči v poli bez vyloučených Michala Frydrycha a Michala Kohúta a bez zraněného Tomáše Riga. Pamatujete něco takového?

Ne, ale doufám, že Rigis bude co nejdříve v pohodě a nebude to vážné. Všechny nás to mrzí.

Olomoucký Jan Navrátil v souboji o míč s Tomášem Rigem z Ostravy.

Tušíte, co mu je?

V šatně jsem ještě moc nebyl, ale říkal, že by to zlomené být nemělo. Kotník je však náchylný. Doufám, že ho má jen podvrtnutý a bude za chvíli zpátky.

Přišli jste o jeden ze sezonních snů?

Jeden sen jsme si splnili tím, že jsme překonali historický počet bodů v lize. Druhý byl vyhrát pohár, což bohužel už nevyjde. Pokud chceme hrát evropské soutěže, bude to teď o to těžší. Ale větší část zápasu nás bylo o jednoho méně a stále jsme hrozili a vypracovávali si šance. To jen svědčí o síle mužstva.

I v závěru, kdy vám chyběli tři hráči, jste se tlačili dopředu a pořád jste byli ve hře i díky nákopům, že?

Bohužel oni z nákopu dali gól, když tam byla ruka, nešťastná (Kpozova), takže možná měli trochu i to štěstí. My jsme ale v těch posledních deseti minutách neměli těch nákopů dostatek. Ale bylo nás méně, bylo to složitější. Škoda. Je to smutné.

Kolik času budete potřebovat, abyste se oklepali do další části ligy? Už v neděli hostíte Jablonec...

Moc času nezbývá, takže si vše musíme vyhodnotit, pobavit se o tom, nějak si utkání zanalyzovat. Ve středu po tréninku to pro nás skončí a můžeme se soustředit už jen na jednu soutěž. Věřím, že se s tím popasujeme.

Za deset dnů budete Olomouc hostit v lize. Bude utkání podobně vypjaté?

Možná to tím dneškem bude i více vyhecované, těžko říct. Máme jim máme co vracet. Pokud ale chceme šlapat na druhé místo, nebo třetí, tak body v lize musíme sbírat, protože týmy okolo nás teď budou vyhrávat.

Fandové po utkání skandovali: Baníčku, nic se nestalo! Berete to jako ocenění vašeho výkonu?

V kabině byl majitel a říkal nám, že se nemáme za co stydět. Je na nás hrdý stejně jako fandové, což nás samozřejmě těší. Je to taková malá útěcha, že viděli, že jsme na hřišti nechali všechno. Ale fandové si po těch dlouhých letech zasloužili, abychom získali nějaký pohár. Bohužel tento rok to nebude.