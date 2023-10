S otřesem mozku si vysloužil červenou. Jihlavský Tonbul skončil v sanitce

„Odjel sanitkou, protože měl podezření na otřes mozku. Byl dezorientovaný,“ líčí sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Podezření se potvrdilo, naštěstí to nebylo nic vážného. Ale deset dní je v rekonvalescenci, ještě netrénuje naplno,“ prozradil Vaculík.

Ten za Tonbulovým vyloučením nehledá problémy s disciplínou. „Střetl se hlavou s protihráčem, byl ošetřován za postranní čarou. A potom vběhl na hřiště, když už si myslel, že ho rozhodčí pouští do hry,“ popisuje Vaculík situaci, která v 82. minutě předcházela prvními karetnímu napomenutí.

„Rozhodčí ho ale nepustil, takže dostal žlutou kartu. A půl minuty poté šel do souboje, při kterém si pomohl rukou a dostal druhou žlutou,“ krčí rameny Vaculík. „Takže se na něj sice můžu zlobit, ale možná to mělo i zdravotní důvody. Hráč měl říct: necítím se, nejdu tam. Ale řekl, že to zvládne.“

Jisté je, že do pátečního domácího zápasu s Vyškovem (od 17 hodin) dvaadvacetiletý obránce kvůli disciplinárnímu trestu nebude moct nastoupit. Podobně jako o rok mladší jihlavský útočník Justin Araujo-Wilson, který po červené kartě rovněž ve Varnsdorfu bude Jihlavě chybět dokonce dvě kola.

Jihlavský brankář Pavel Soukup zlikvidoval penaltu, blahopřeje mu Emir Tonbul.

„Oba hráli v základní sestavě, takže to bude změna,“ uvědomuje si Vaculík. „Na druhou stranu, máme hráče jako Milan Piško, který strašně dlouho čeká na svou šanci. Je to velmi kvalitní soupeř. A teď je přesně ta příležitost, o které se s hráči bavíme, že v nějakou chvíli přijde. Bude otázka, jestli ji dokáže chytit, využít, pomoct sobě i týmu. Ve chvíli, kdy bude hrát dobře, bude úspěšný také tým, může mu to otočit kariéru. To je fotbal.“

Do základní jedenáctky by v duelu proti prvnímu celku Fortuna:Národní ligy mohl naskočit v pořadí druhý jihlavský útočník, Mame Alassane Tall. „Je to podobné u něj i u dalších hráčů, s nimiž počítáme na ofenzivní posty. Dosud dostával přednost Justin, ale teď dva zápasy budou mít šanci se ukázat další. A když dají čtyři pět gólů, těžko je pak bude někdo ze sestavy dostávat pryč,“ motivuje nachystané náhradníky Vaculík.

Síla v mančaftu je, věří Vaculík

Jihlava z posledních sedmi ligových utkání vyhrála jen jediné, šéf klubu ale zůstává klidný. „Když se podívám na poslední dva zápasy, ve kterých jsme ztratili pět bodů, tak na Spartě jsme byli jednoznačně lepším týmem, měli jsme šest šancí,“ všímá si Vaculík. „Ve Varnsdorfu tým dokázal otočit z 0:1 na 2:1. A když jsme prohrávali 2:3, v devíti lidech jsme vyrovnali a měli ještě jednu šanci rozhodnout,“ těší ho.

Po dvanácti kolech je Jihlava na sedmém místě tabulky, na barážové pozice však ztrácí jen tři body.

„Jsem přesvědčený, že je opravdu v našich silách bojovat o barážové příčky. Síla v mančaftu je,“ myslí si Vaculík. „Teď se těšíme na zápas s Vyškovem, který bude konfrontací s aktuálně prvním týmem soutěže,“ dodal.