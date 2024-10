Silák s drsným vzhledem, pro soupeře nechuťák. Cobbaut hrál poprvé a zaujal

Cobbaut nastoupil ve středečním utkání českého poháru. Sparta v sestavě složené především z náhradníků po rozpačitém prvním poločase nakonec vyhrála přesvědčivě 4:0.

„Myslím si, že prožil slušnou premiéru,“ řekl trenér Lars Friis.

„Mohli jste vidět, jakým typem hráče je. Klasický obránce, defender s velkým D. Fyzicky velmi silný, levák. Je na něm vidět, že za každé situace chce vyhrát.“

Ellias Cobbaut narozen 24. listopadu 1997 odchovanec KV Mechelen Kariéra: Mechelen (2016 až 2018), Anderlecht (2018 až 2021), Parma (2021 až 2023), Mechelen (2023 až 2024), Sparta (2024 až ?) Reprezentace: 1 start, Belgie - Kypr 6:1 v kvalifikaci o Euro 2020) Post: levý stoper, případně levý obránce

Protivník ze dna druhé ligy jeho defenzivní schopnosti příliš neprověřil, i proto je na místě být s hodnocením spíš opatrný. Každopádně zaujal fanoušky. Jejich komentáře na Cobbautův výkon jsou veskrze pozitivní.

Bylo vidět, že je pro útočníky dotěrný, při přebírání míče se snaží protivníky předskakovat a nejen je dostupovat.

„V tom byl nepříjemnej. Jsem pokopanej, poštípanej,“ líčil brněnský útočník Potočný.

V ofenzívě se jako levý stoper do žádných velkých akcí nepouštěl. Hrál především na jistotu, občas se pokusil o delší průnikovou přihrávku. Byl to totiž jeho první zápas od dubna. Pak sice v Mechelenu po zranění naskočil ještě v květnu, ale to v posledním kole odehrál jen pět minut.

V létě se z hostování v belgickém klubu, kde hrál pravidelně devadesát minut, vrátil do Parmy. Ale tam se ho zápasy už netýkaly. Krátce před uzávěrkou soupisky pro Ligy mistrů na začátku září přestoupil do Sparty.

Český šampion jeho příchod zrealizoval jako reakci na dlouhodobé zranění levého krajního hráče Imanola Garcíi.

Šestadvacetiletý Belgičan je však jiným typem fotbalisty než drobný Španěl.

Krátce po příchodu do Prahy se však Cobbaut zranil a na start si tak musel počkat dva měsíce. Připravený byl už o víkendu, do hry však nezasáhl.

V Mol Cupu proti Brnu dostali v základní sestavě šanci všichni, kteří byli v Plzni mezi náhradníky.

„Líbil se mi jeho přístup v posilovně. Viděl jsem, jak se snaží, aby mohl být na hřišti co nejdřív,“ podotkl kouč Friis.

„Je agresivní, silový, rychlý. Levák, ti jsou vždycky zajímaví. A taky vítězný typ,“ zdůraznil David Pavelka, nejstarší a nejzkušenější hráč Sparty.

„Myslím si, že to může být zajímavá varianta do rotace. Nebo si třeba řekne o větší vytížení,“ přemítal Pavelka, jenž byl v zápase s Brnem kapitánem.

Sparta má šest stoperů, v zápase nastupují tři, nejčastěji to jsou Vitík, Panák, Zelený a Sörensen. Ze všech středních obránců je Cobbaut společně se Zeleným jediným levákem. Na výraznější šanci čeká ještě Ross.

„Je to bojovník. Doufám, že to byl první z mnoha zápasů, které za Spartu odehraje,“ řekl Friis.

Další z nich může být sobotní ligový šlágr proti Baníku Ostrava či středeční duel Ligy mistrů proti Brestu.