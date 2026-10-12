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Odvolání proti neudělení licence, případ Budějovic už řeší i arbitráž v Lausanne

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  18:59

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Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Do profesionální fotbalové soutěže v Česku může zasáhnout verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže v Lausanne (CAS). Sportovní soud začal v pondělní projednávat případ Českých Budějovic, majitelka Dorothy Nneka Ede se už dřív odvolala proti neudělení profesionální licence. Klub tak administrativně sestoupil z druhé do třetí ligy.

Profesionální licenci musí získat každý klub, pokud si sportovní cestou zajistí účast v první a druhé lize. Budějovice se sice v minulé sezoně v druhé nejvyšší soutěži zachránily, ale licenci od příslušné komise FAČR pro současný ročník neobdržely.

Když klub neuspěl s odvoláním k Licenčnímu tribunálu FAČR, obrátil se na Arbitrážní soud v Lausanne. Očekává se, že verdikt v nejbližších dnech nepadne.

Přihlásil se další věřitel. Dynamo dluží firmě bývalého brankáře přes milion

Orgán fotbalové asociace Dynamu vytkl několik nedostatků. Zásadní bylo, že klub kvůli sporu s vedením města dostal od radnice výpověď na užívání stadionu na Střeleckém ostrově a roční lhůta vyprší ještě před koncem sezony. Klub tak nedoložil, kde odehraje závěr sezony, což odporuje řádům, které jsou závazné pro všechny účastníky.

Zároveň tribunál u Dynama shledal závazky po splatnosti vůči klubům a zaměstnancům.

Licenci nedostala ani Chrudim, oba kluby administrativně zamířily o soutěž níž do třetí ligy.

„Na CAS jsme se obrátili, protože jsme přesvědčeni, že rozhodnutí FAČR nebylo správné a že máme pro svůj postoj dostatečně silné právní i věcné argumenty. Nepředpokládáme, že by bezprostředně bylo vydáno konečné rozhodnutí. To očekáváme spíše v horizontu následujících měsíců,“ řekl Blesku ředitel klubu Miroslav Markovič.

Přihlásil se další věřitel. Dynamo dluží firmě bývalého brankáře přes milion

Může se stát, že CAS nařídí, aby Ligová fotbalová asociace (LFA) zařadila Dynamo zpátky do druhé ligy od příští sezony.

Případně rozhodne o finančním odškodnění.

Nebo také potvrdí verdikt Licenční komise i Licenčního tribunálu FAČR.

Někdejší pravidelný účastník nejvyšší soutěže v poslední době prožívá strmý pád a nadále řeší finanční problémy. Jihočeský krajský soud v minulém týdnu zahájil s Dynamem insolvenční řízení. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 000 korun.

V současném ročníku Budějovice vedou třetí ligu.

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Bergamo vs. VeneziaFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Bergamo vs. Venezia //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.03
  • 17.00
  • 70.00
Turín vs. UdineseFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Turín vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
12. 10. 20:45
  • 2.57
  • 3.10
  • 3.17
Coventry vs. NewcastleFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Coventry vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
12. 10. 21:00
  • 3.52
  • 3.75
  • 2.09
Levante vs. SevillaFotbal - 8. kolo - 12. 10. 2026:Levante vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
12. 10. 21:00
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Artis Brno B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 11. kolo - 13. 10. 2026:Artis Brno B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 10. 17:30
  • 1.91
  • 3.57
  • 2.76
Sabah vs. SlaviaFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Sabah vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
13. 10. 18:45
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  • 3.79
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