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Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče

Pavel Kortus
  8:28

Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Smutné derby. Na tom se shodnou obě strany. Poprvé se totiž střetnou A-týmy budějovického Dynama a Písku v ligovém utkání ve stejné soutěži. Třetiligový duel začne v Písku v pátek od 18 hodin. A bude mít zvláštní náboj.

Dynamo po administrativním sestupu zatím dominuje tabulce s bilancí čtyř výher a jedné remízy. Tím však jistoty a pozitiva končí. Co bude dál s tradičním klubem, to zůstává nejasné. „Je to věc jiných lidí, kteří za to mohou. Ti by měli mít sebereflexi. My s hráči za to nemůžeme. Naopak se snažíme dělat maximum, abychom měli co nejlepší výsledky,“ přibližuje budějovický trenér Jan Dvořák.

I když se týmu start sezony povedl, nejistota dusí i zbývající členy týmu Dynama. „Může přijít čas, že se přestane dařit. Kluci řeší i osobní věci a vnímají, co se kolem klubu děje. To se někdy může projevit. Zatím to funguje. Kolektiv je silný a všichni v týmu i kolem něj se chovají jako profesionálové,“ chválí si.

Dvořák si váží šance u prvního týmu Budějovic. Sám ale opakuje, že od začátku chtěl pouze pomoci Dynamu a tým měl vést jen dočasně. „Mrzí mě, že se nic nezměnilo ohledně realizačního týmu. Stále se na něco čeká. Musím se starat i o věci, které bych jinak vůbec neřešil. Nemáme jediný klidný den,“ tvrdí.

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Páteční derby s Pískem bude pro Dynamo i pro samotného Dvořáka speciální. V týmu soupeře působí řada hráčů, kteří prošli Budějovicemi. „Dobře je znám. Máme přátelský vztah, ale na hřišti si nic nedarujeme,“ zdůrazňuje.

Právě některé přesuny fotbalistů z Budějovic do Písku však trochu zvedly napětí mezi kluby. „Profitují z kluků, kteří prošli budějovickou akademií. Písek roky těžil z podpory Dynama, stejně jako další kluby v kraji. Když ale Dynamo potřebovalo v létě pomoci, tak se ostatní naopak vrhli na naše hráče. To mi nepřišlo fér,“ myslí si kouč.

V Písku to tak nevnímají. „Dynamo nemá být za co naštvané. Daným hráčům končily smlouvy, byli zdarma pro všechny kluby. Někteří si vybrali nás. U všech hráčů jsme byli domluveni,“ zdůrazňuje Michal Rakovan, ředitel klubu.

Nejvíce bolestivým přesunem byl Libor Bastl. Dvaadvacetiletý křídelník si za první tým Dynama zahrál i pohár proti Spartě, strávil v klubu třináct let. Na začátku srpna se přidal k Písku. „Dynamo mohlo a mělo vědět, že mu končí smlouva. Když jsme s ním začali jednat my, tak o tom také věděli. Cokoliv jiného odmítám,“ hlásí Rakovan. Ten jako bývalý záložník v Dynamu také působil coby hráč i člen sportovního úseku. S příchodem zahraničního vedení loni v létě skončil a následně zamířil do Písku.

Sám vůči bývalému klubu zášť necítí. Naopak je také zklamaný, že se kluby potkávají ve třetí lize.

„Bude to specifický zápas. Dynamo má v kádru pořád nadstandardní hráče na třetí ligu. Věřím našemu týmu a chceme zápas doma zvládnout vítězně,“ má jasno.

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Píseckým by se tři body hodily. Zatímco Dynamo je první, jeho jihočeský vyzyvatel drží až desátou příčku s pěti body. Vyhrát dokázal jen v prvním kole, k tomu přidal dvě remízy. Ambice má klub i díky spolupráci s Plzní vysoké.

„Přáli jsme si víc bodů, to je jasné. Ale udělalo se hodně změn. Přišel nový trenér Josef Parlásek, tým si zvyká na úplně jiný styl tréninků. Dostáváme zatím laciné a hloupé góly. Mužstvo ale sílu má a doufám, že to začne ukazovat,“ dodává Rakovan.

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