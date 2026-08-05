Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba

„Je nám jasné, že částka, kterou Jihočeský kraj za akcie nabízí, je o něco nižší než cena, za kterou je paní Nneka Ede nabízela k prodeji letos v červnu. Jako veřejná instituce ale musíme postupovat odpovědně při nakládání s veřejnými penězi,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) v tiskové zprávě.
„Proto musíme vycházet ze znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat, abychom získali nezávislé ocenění klubu a jeho akademie. Od tohoto ocenění se jako veřejná instituce nemůžeme odchýlit. Přesto jsem přesvědčen, že ta nabídka je rozhodně zajímavá.“
Pokud by kraj Dynamo získal, chtěl by jej případně i se ztrátou prodat jinému majiteli.
Jednání o koupi zahájil už v červnu, ale konkrétní nabídku chtěl předložit ve chvíli, kdy bude znát ekonomickou situaci klubu. „Sezona už je v plném proudu, a proto nechceme ztrácet čas,“ řekl hejtman Kuba. „Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby byl případný převod akcií dokončen co nejrychleji.“
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Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit
„Pokud bude mít majitelka zájem v jednání pokračovat, svoláme ještě během prvních 14 dnů tohoto měsíce mimořádné zasedání Rady Jihočeského kraje, aby bylo možné nákup akcií co nejdříve schválit a celý proces posunout dál.“
Dynamo chtělo původně získat město České Budějovice. Radnice s majitelkou vede delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podle radnice podílí minimálně. Dynamo hraje soutěžní utkání na stadionu Střelecký ostrov, který patří městu a klub jej má v dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu.
Kvůli neshodám ale radnice smlouvu ukončila a Dynamo na Střeleckém ostrově může působit jen do konce dubna 2027. Znamená to, že nemá na celou sezonu zajištěný domácí stadion, což byl jeden z důvodů, proč klub neobdržel licenci pro účast ve druhé lize. Proto musel administrativně sestoupit do třetí nejvyšší soutěže.
Dynamo zahájí sezonu v neděli, ve třetí lize přivítá na domácím hřišti pražskou Admiru.