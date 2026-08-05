Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba

Autor: ,
  18:31

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí lize Dynamo vyzve Admiru Praha. | foto: Pavel Kortus, iDNES.cz

Jihočeský kraj předložil Dorothy Nneke Ede, majitelce českobudějovického fotbalového Dynama, nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku.

„Je nám jasné, že částka, kterou Jihočeský kraj za akcie nabízí, je o něco nižší než cena, za kterou je paní Nneka Ede nabízela k prodeji letos v červnu. Jako veřejná instituce ale musíme postupovat odpovědně při nakládání s veřejnými penězi,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) v tiskové zprávě.

„Proto musíme vycházet ze znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat, abychom získali nezávislé ocenění klubu a jeho akademie. Od tohoto ocenění se jako veřejná instituce nemůžeme odchýlit. Přesto jsem přesvědčen, že ta nabídka je rozhodně zajímavá.“

Pokud by kraj Dynamo získal, chtěl by jej případně i se ztrátou prodat jinému majiteli.

Jednání o koupi zahájil už v červnu, ale konkrétní nabídku chtěl předložit ve chvíli, kdy bude znát ekonomickou situaci klubu. „Sezona už je v plném proudu, a proto nechceme ztrácet čas,“ řekl hejtman Kuba. „Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby byl případný převod akcií dokončen co nejrychleji.“

Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit

„Pokud bude mít majitelka zájem v jednání pokračovat, svoláme ještě během prvních 14 dnů tohoto měsíce mimořádné zasedání Rady Jihočeského kraje, aby bylo možné nákup akcií co nejdříve schválit a celý proces posunout dál.“

Dynamo chtělo původně získat město České Budějovice. Radnice s majitelkou vede delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podle radnice podílí minimálně. Dynamo hraje soutěžní utkání na stadionu Střelecký ostrov, který patří městu a klub jej má v dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu.

Kvůli neshodám ale radnice smlouvu ukončila a Dynamo na Střeleckém ostrově může působit jen do konce dubna 2027. Znamená to, že nemá na celou sezonu zajištěný domácí stadion, což byl jeden z důvodů, proč klub neobdržel licenci pro účast ve druhé lize. Proto musel administrativně sestoupit do třetí nejvyšší soutěže.

Dynamo zahájí sezonu v neděli, ve třetí lize přivítá na domácím hřišti pražskou Admiru.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Brann vs. Apollon LimassolFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Brann vs. Apollon Limassol //www.idnes.cz/sport
5. 8. 19:00
  • 1.67
  • 4.02
  • 4.66
Aarhus vs. SabahFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Aarhus vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
5. 8. 19:10
  • 1.77
  • 3.72
  • 4.37
Fenerbahce vs. Sturm GrazFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Fenerbahce vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5. 8. 20:00
  • 1.28
  • 5.45
  • 9.67
Ferencváros vs. ZabrzeFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Ferencváros vs. Zabrze //www.idnes.cz/sport
5. 8. 20:15
  • 1.59
  • 3.97
  • 5.43
Panathinaikos vs. CSKA 1948Fotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Panathinaikos vs. CSKA 1948 //www.idnes.cz/sport
5. 8. 20:30
  • 1.20
  • 6.28
  • 13.50
Slavia vs. RangersFotbal - 2. kolo kvalifikace - semifinále - 5. 8. 2026:Slavia vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
5. 8. 20:30
  • 2.59
  • 3.69
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

5. srpna 2026  16:03

Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého...

Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na...

5. srpna 2026  15:22

Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu.

Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu...

5. srpna 2026  14:20

Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky...

5. srpna 2026  13:58

ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...

5. srpna 2026  13:30

Ještě další rok bez fotbalu. Šigut zná trest za korupci, na hřiště nesmí i další hráči

O míč bojují karvinský Samuel Šigut a Roman Horák ze Slovácka.

Mohl nastupovat za Slavii, karvinský hříšník Samuel Šigut si ale fotbal nezahraje další rok vůbec nikde. Asi nejznámější prvoligové jméno v současné korupční kauze zná trest od etické komise....

5. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:59

Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, při pokutovém kopu tváří v tvář brankáři...

Vystřelil prudce, nejspíš i do míst, kam by sparťanský brankář Jakub Surovčík nedosáhl. Jenže balon se zvedl až moc, což domácí tribuny oslavily možná víc než vstřelené góly. Corentin Tolisso,...

5. srpna 2026  12:50

Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup

Radek Vítek v dresu Blau Weiss Linz.

Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může s bonusy vyšplhat až na 14 milionu liber (395 milionů...

5. srpna 2026  12:24

Lyon byl bezradný, Sparta se musela divit. Francouzský tisk cupuje Olympique

Pavel Kadeřábek sice do úvodního zápasu proti Lyonu nezasáhl, po výhře však...

Francouzská média se shodla, že fotbalisté Lyonu v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty zcela zaslouženě prohráli 1:2. Zkritizovala trenéra Paula Fonsecu a jeho zvolený...

5. srpna 2026  11:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Vítek končí v United, Salah je na testech v Turecku

Sledujeme online
Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  11:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Priske burcoval v kabině: Takhle musíte hrát pokaždé. Myslete na to před spaním!

Sparťanský trenér Brian Priske slaví vítězství nad Lyonem ve třetím předkole...

Často se nad tím pozastavuje. Konzistence. „Až půjdete spát, stejně nebudete moct usnout, přemýšlejte nad tím, jak jste hráli,“ apeloval kouč sparťanských fotbalistů na své svěřence v kabině. „Takhle...

5. srpna 2026  11:10

Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske

Sparťan Jan Kuchta slaví gól do sítě Bohemians.

V prvním utkání nové sezony nastoupil v základní sestavě, druhé proseděl na lavici, na třetí nebyl už ani tam. Co se to se sparťanským útočníkem Janem Kuchtou děje? „Prostě jsem ho do nominace k...

5. srpna 2026  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.