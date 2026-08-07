Majitelka Dynama odmítla nabídku Jihočeského kraje. Klub zároveň ruší B-tým

Jihočeský kraj předložil majitelce nabídku na odkoupení klubu ve středu. Hejtman Martin Kuba pro ČTK uvedl, že za to požaduje také převod mládežnické akademie a nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. Řekl, že současná částka je nižší než cena, kterou Ede nabízela k prodeji v červnu.
Majitelka Dynama v prohlášení obvinila kraj z toho, že celý proces prodeje opakovaně prodlužoval, aniž by existovala jasně dohodnutá termínová listina.
„Je nepřijatelné přispívat k úmyslnému znehodnocování fotbalového klubu po dobu dvanácti měsíců a následně předložit nabídku na odkup téhož klubu za cenu, která odráží důsledky právě tohoto procesu, a současně tvrdit, že taková cena představuje jeho tržní hodnotu. SK Dynamo České Budějovice nemůže takový přístup akceptovat. Z tohoto důvodu byla oficiální nabídka na odkup klubu odmítnuta,“ uvedl klub.
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Dynamo chtělo původně získat město České Budějovice. Radnice s majitelkou vede delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podle radnice podílí minimálně. Dynamo hraje soutěžní utkání na stadionu Střelecký ostrov, který patří městu a klub jej má v dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu.
Kvůli neshodám ale radnice smlouvu ukončila a Dynamo na Střeleckém ostrově může působit jen do konce dubna 2027. Znamená to, že nemá na celou sezonu zajištěný domácí stadion, což byl jeden z důvodů, proč klub neobdržel licenci pro účast ve druhé lize. Proto musel administrativně sestoupit do třetí nejvyšší soutěže.
Hlavní tým Dynama v neděli zahájí sezonu domácím duelem proti pražské Admiře. O den dříve mělo nastoupit béčko ve čtvrté lize na hřišti Nýrska, klub ale oficiálně oznámil, že B-tým ruší.
„Ten by měl představovat přirozený přechod mezi akademií a vrcholovým fotbalem a sloužit jako prostor pro další rozvoj mladých hráčů. Zástupci města a kraje dostali několik příležitostí tuto situaci řešit poté, co ztráta profesionální licence vedla v důsledku podle našeho názoru neopodstatněného ukončení nájemní smlouvy na stadion k sestupu A-týmu i B-týmu,“ uvedl klub.
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„Podle našeho názoru však ani tentokrát nepřijali odpovědnost za to, aby zajistili, že B-tým nebude těmito okolnostmi negativně ovlivněn. Po pečlivém zvážení všech okolností se vedení klubu rozhodlo učinit velmi těžké rozhodnutí a ukončit účast B-týmu v soutěži v sezoně 2026/2027.“
O odstoupení Dynama ze soutěže informovala i řídící komise pro Čechy Fotbalové asociace České republiky. Klub za to dostal pokutu 500 000 korun a skupina A čtvrté nejvyšší soutěže se bude hrát s 15 týmy.