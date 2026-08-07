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Majitelka Dynama odmítla nabídku Jihočeského kraje. Klub zároveň ruší B-tým

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  22:11

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026) | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Nneka Ede, majitelka fotbalového Dynama České Budějovice, odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetiligový celek zároveň v pátek na webu oznámil, že nepřihlásí svůj B-tým do čtvrté nejvyšší soutěže. Od FAČR za to dostal pokutu 500 000 korun.

Jihočeský kraj předložil majitelce nabídku na odkoupení klubu ve středu. Hejtman Martin Kuba pro ČTK uvedl, že za to požaduje také převod mládežnické akademie a nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. Řekl, že současná částka je nižší než cena, kterou Ede nabízela k prodeji v červnu.

Majitelka Dynama v prohlášení obvinila kraj z toho, že celý proces prodeje opakovaně prodlužoval, aniž by existovala jasně dohodnutá termínová listina.

„Je nepřijatelné přispívat k úmyslnému znehodnocování fotbalového klubu po dobu dvanácti měsíců a následně předložit nabídku na odkup téhož klubu za cenu, která odráží důsledky právě tohoto procesu, a současně tvrdit, že taková cena představuje jeho tržní hodnotu. SK Dynamo České Budějovice nemůže takový přístup akceptovat. Z tohoto důvodu byla oficiální nabídka na odkup klubu odmítnuta,“ uvedl klub.

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Dynamo chtělo původně získat město České Budějovice. Radnice s majitelkou vede delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podle radnice podílí minimálně. Dynamo hraje soutěžní utkání na stadionu Střelecký ostrov, který patří městu a klub jej má v dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu.

Kvůli neshodám ale radnice smlouvu ukončila a Dynamo na Střeleckém ostrově může působit jen do konce dubna 2027. Znamená to, že nemá na celou sezonu zajištěný domácí stadion, což byl jeden z důvodů, proč klub neobdržel licenci pro účast ve druhé lize. Proto musel administrativně sestoupit do třetí nejvyšší soutěže.

Hlavní tým Dynama v neděli zahájí sezonu domácím duelem proti pražské Admiře. O den dříve mělo nastoupit béčko ve čtvrté lize na hřišti Nýrska, klub ale oficiálně oznámil, že B-tým ruší.

„Ten by měl představovat přirozený přechod mezi akademií a vrcholovým fotbalem a sloužit jako prostor pro další rozvoj mladých hráčů. Zástupci města a kraje dostali několik příležitostí tuto situaci řešit poté, co ztráta profesionální licence vedla v důsledku podle našeho názoru neopodstatněného ukončení nájemní smlouvy na stadion k sestupu A-týmu i B-týmu,“ uvedl klub.

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„Podle našeho názoru však ani tentokrát nepřijali odpovědnost za to, aby zajistili, že B-tým nebude těmito okolnostmi negativně ovlivněn. Po pečlivém zvážení všech okolností se vedení klubu rozhodlo učinit velmi těžké rozhodnutí a ukončit účast B-týmu v soutěži v sezoně 2026/2027.“

O odstoupení Dynama ze soutěže informovala i řídící komise pro Čechy Fotbalové asociace České republiky. Klub za to dostal pokutu 500 000 korun a skupina A čtvrté nejvyšší soutěže se bude hrát s 15 týmy.

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