Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Dva týdny přípravy na třetiligovou sezonu máte za sebou. Jaké byly?
V kabině je to něco jiného, než to vypadá navenek. Kluci přišli dobře individuálně nachystaní. Připravujeme se hlavně na hřišti, abychom do týmu dostali prvky, které chceme ve hře mít. Trénujeme zatím na Dobré Vodě. Připravujeme se áčko a béčko dohromady, i když zatím nemáme počet hráčů úplně na dva týmy. Na druhou ligu by to bylo stoprocentně málo. Na třetí ligu a divizi už by se to nějak zvládnout dalo, ale určitě je třeba počty zvýšit.
Chybí také trenér pro divizní B-tým.
To řeší vedení. Já se nabídl, že pomůžu v začátku sezony rozjet oba týmy. Jsem v klubu už skoro dvacet let, mám k němu vztah, proto to také dělám.
Co pro vás znamená, že jste hlavním trenérem Dynama?
Nemám ambici se dostat do profesionálního fotbalu. Sám jsem ho nikdy nehrál. Chtěl jsem se věnovat mládeži a maximum pro mě byla pozice u třetiligového týmu. Nikdy neříkej nikdy, ale takhle to teď mám. Vyhovuje mi propojení fotbalu a školy. Pracuji stejně jako David Lafata a Stanislav Rožboud na sportovním gymnáziu, které je úzce spojené s Dynamem. Podobně je to i s dalšími školami v Budějovicích.
Šel jste pomoci i proto, že váš posun k A týmu v současné situaci dával smysl? Vzájemně se znáte se všemi hráči současného mužstva, nyní jste jim v nejisté situaci také mentorem.
Ano. Všichni mě znají, nemusíme se vzájemně nic učit. Máme koncepčně dané věci, které si neseme už od akademie. S vedením jsme se domluvili, jak budeme fungovat a zatím všechno platí. Ale víme, že je to dočasný stav. Současný realizační tým, tedy Dan Cettl, Zdeněk Křížek, Pavel Jůn, Ondra Lád, Filip Tůma a doktoři Martin Held a Karel Šustr, drží vlastně i chod klubu. Těm patří největší dík. Zajišťují profesionální servis, jako tomu bylo dřív. Zůstali tady, nikam neutekli. Měli by si to uvědomit všichni, kteří se dění kolem budoucnosti klubu zabývají. Tím ale nic nevyčítám třeba hráčům, kteří šli jinam. Je to jejich rozhodnutí, které respektuji.
Zvládáte se soustředit jen na sport a neřešit dění kolem budoucnosti klubu?
Samozřejmě se o to zajímám a mám na vedení plno otázek. Denně se o tom bavíme, ale teď na to nemám ani čas a věnuji se naplno trénování. Mám jasné zadání, chci připravit tým co nejlépe. Ostatní je na vedení.
|
Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček
Sdělilo vám vedení ambice pro nový ročník?
Zatím jsme se o konkrétních ambicích nebavili, ale měly by být nejvyšší a i z vedení cítím, že nechce setrvat ve třetí lize. Dynamo v ní zůstat prostě nemůže. Nicméně soutěž za čtyři roky znám, není lehká, přibyli tam další dravci. Sparta B chce postoupit, Písek se spojil s Plzní a také bude mít ambice.
U B-týmu jste loni působil jako asistent Martina Sladkého. Přál jste si, abyste se k současnému prvnímu mužstvu posunuli oba?
Mrzí mě, že to nedopadlo. Dávalo by logiku, abychom to s Martinem dělali dál. Věřím tomu, že se ještě věci změní a že se k týmu vrátí. Pak si ho samozřejmě povede on jako hlavní trenér. Rád bych mu pomohl a soustředil bych se na B-tým.
Dynamo funguje dál v profesionálním režimu, scházíte se dopoledne. Zůstane to tak? Ve třetí lize to není běžné.
Mělo by se to zachovat, ale záleží na tom, kdo bude v týmu a jaké dostane podmínky. Béčko se bude řešit, mělo by to být co nejdřív. Otázka také je, kde vlastně budou obě mužstva trénovat. Věřím, že Dobrá Voda je jen dočasné řešení a domluví se možnost tréninků na Složišti.
Počítáte, že domácí zápasy A týmu budete hrát na Střeleckém ostrově?
Určitě ano.
Audit začal, akademie dostane peníze
Malý krůček vpřed na jinak velmi zamlžené cestě. Minulý týden po měsíčních obstrukcích naplno začal audit ve fotbalovém Dynamu. I když naplno zřejmě není úplně přesné. „Pokud vím, tak nejsou všechny dokumenty a náležitosti předané,“ upozornil náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.
Audit chtěl už před měsícem zahájit Jihočeský kraj, který klub hodlá získat od majitelky Nneky Ede a následně ho prodat jinému vlastníkovi. Jenže podle informací iDNES.cz klub několik týdnů odmítal najatou firmu pustit do účetnictví. To se minulý týden změnilo, ale dodávání podkladů i celková komunikace je velmi kostrbatá.
Audit bude pokračovat ještě několik týdnů. Podle něj se stanoví hodnota Dynama a určí jeho závazky. „Majitelka Ede si za klub představuje až dva a půl milionu eur, tedy zhruba 60 milionů korun,“ přiblížil pro iDNES.cz zdroj blízký dění ve fotbalovém klubu.
Značnou část hodnoty klubu měli tvořit samotní fotbalisté. Ti nejlepší však po sestupu odcházejí. Zhruba dva a půl milionu korun získal klub za odchod nejlepšího střelce Antonína Vaníčka do Zbrojovky Brno. Skončil například i zkušený Michal Hubínek a další hráči.
„Vše směřuje k tomu, že Dynamo začne sezonu pod vedením paní Ede. Je znát, že klub funguje v co nejúspornějším režimu, ještě víc než v minulé sezoně. Počítají se jen odchody, což potvrzuje, že majitelka do klubu nenosí žádné prostředky,“ řekl Maroš.
Řada fotbalistů z aktuálně spojeného prvního a rezervního týmu nemá kontrakty. Klub trénuje v azylu na nedaleké Dobré Vodě. V rozpisu tréninkových hodin v areálu na Složišti chybí Dynamo v červenci a nic se na tom nezmění ani v srpnu. A tým Dynama o tréninky v krajem spravovaném centru ani neprojevil zájem.
Nadále platí, že klub na veřejnosti vůbec nekomunikuje. Poslední příspěvek je z konce května. Nereaguje ani na dotazy iDNES.cz.
Tým zvládl v přípravě tři zápasy, vyhrál s rakouským Bad Leofeldenem a Slavií Praha C, prohrál s divizní Hlubokou. „Vůbec nevíme, co se v klubu děje. Před dvěma měsíci nás zástupci Dynama ujišťovali, jak do klubu přivedou hráče a vrátí tým do první ligy. Vidíme však, jak jen rozprodávají hráče,“ zlobil se předseda sportovní komise města Jaroslav Berka.
Na pondělním mimořádném jednání zastupitelé města potvrdili dotaci 8,6 milionu korun pro mládežnickou akademii. Výše příspěvku je stejná jako loni, peníze jdou hlavně na odměny více než čtyř desítek trenérů. „Minulý týden byla dozorčí rada akademie. S financemi z města se nakládá dobře,“ uvedl předseda finančního výboru města Viktor Lavička