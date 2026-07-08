Hráči jsou v nejistotě. Řada z nich nemá smlouvy na příští rok, totéž platí i pro kustody či fyzioterapeuta. „Nevíme nic,“ pokrčí rameny jeden z mladíků, než vstoupí do šatny na Střeleckém ostrově. Té patří přívlastek třetiligová. Klub se snaží zvrátit administrativní sestup u mezinárodní arbitráže, ale šance zřejmě nejsou vysoké. Pokračuje tedy nevědomí a chaos.
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První trénink v azylu na nedaleké Dobré Vodě u Českých Budějovic vedl Jan Dvořák, dosavadní asistent u B-týmu. Tam loni působil s hlavním koučem Martinem Sladkým. Ten byl původně favorit na pozici hlavního trenéra, ale s vedením zatím nenašel společnou řeč.
Skončil také manažer týmu David Tomášek, o tým se aktuálně stará Filip Tůma. Na úvodní sraz do kabiny přišel také manažer Miroslav Markovič, který klub momentálně řídí. Na dotazy redakce neodpověděl.
Nový ročník zahájí Dynamo přesně za měsíc, kdy na úvod třetí ligy přivítá pražskou Admiru. Nejisté je zatím i sehrání nasmlouvaných přátelských utkání. To nejbližší by mělo platit. V pátek od 19 hodin se Jihočeši představí v rakouském Windhaagu na hřišti místního Unionu, kde se utkají s Bad Leofeldenem.
Zaseknutý audit
Stále se také řeší prodej Dynama, které od loňského léta vlastní nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Je to již více než tři týdny, co se o dočasný zisk klubu začal aktivně zajímat Jihočeský kraj. Hejtman Martin Kuba ohlásil zahájení okamžitého auditu.
„Stále se však nedostali ani ke klubovému účetnictví,“ potvrdil redakci iDNES.cz zdroj blízký dění v klubu.
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Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit
Kraj chce Dynamo získat, aby ho následně prodal jinému majiteli. Radní si však stanovili jasný postup. Audit má odhalit všechny závazky a hodnotu klubu. Nabídku okolo 50 milionů korun už podle zdrojů redakce Ede odmítla.