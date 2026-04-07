Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Pavel Kortus
  10:34
Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém webu vyjádřila majitelka Nneka Ede.
foto: Petr LundákMAFRA

V obsáhlém vyjádření na webu klubu nigerijská majitelka klubu Nneka Ede vysvětluje náležitosti ohledně vyúčtování za peníze od města či odsuzuje chování účetního Davida Jelena, který se v noci v minulém týdnu dobýval na budějovickou radnici, byl vulgární a holou zadnicí bušil na vrata.

Ede se zřejmě ani neobává toho, že by město vypovědělo nájemní smlouvu klubu na využívání Střeleckého ostrova. „Není to poprvé, co se ke klubu dostaly spekulace, že Petr Maroš (náměstek primátorky, pozn. red.) má v úmyslu ukončit nájemní smlouvu na stadion, případně ji přehodnotit tak, aby klubu bylo účtováno velmi vysoké nájemné, které by mohlo být pro klub neúnosné,“ uvedla.

Nigerijka vlastnící klub od loňského léta také dlouze obhajuje komunikaci s městem a krajem. „Jasně to ukazuje neochotu ze strany města navázat a budovat vztah s klubem. Dynamo se opakovaně snaží otevřeně a konstruktivně komunikovat,“ zmínila s odkazem na snímky e-mailů v příloze.

Ede zároveň potvrdila informace iDNES.cz, že v klubu již nepracuje francouzský sportovní manažer Michaël Michée. „Původně byl Michaël přítomen přímo v Českých Budějovicích, nicméně z osobních důvodů již nemohl být dlouhodobě na místě. Novým sportovním ředitelem se stal Miguel Álvarez Sánchez,“ doplnila.

Nedávné odvolání trenéra Pedra Resendeho majitelka objasnila špatnými jarními výkony a výsledky bez náznaků zlepšení. Tým byl podle ní navíc ve špatné fyzické kondici.

Návrat talentovaného Davida Krcha do prvního týmu vysvětlila Ede také tím, že mu nový trenér dal příležitost a je na něm, jak se ji chopí. Dřívější kouč Resende však o Krcha stál, ale odkazoval se na vedení klubu. Krch totiž odmítl podepsat smlouvu a od léta má hrát za Opavu.

Rušné dny kolem Dynama budou pokračovat. Ve středu se setkají zástupci města České Budějovice, Jihočeského kraje i Ligové fotbalové asociace a budou řešit možnosti dalšího postupu.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

