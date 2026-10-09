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Přihlásil se další věřitel. Dynamo dluží firmě bývalého brankáře přes milion

Pavel Kortus
  12:26

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Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Dva dluhy uhradil, třetí rozporuje, ale objevil se další. Českobudějovický fotbalový klub musí řešit pohledávku bývalého brankáře a člena realizačního týmu Daniela Havlíčka, jehož stavební firmě Dynamo podle jeho vyjádření dluží 1,2 milionu korun. Společnost záležitost ve čtvrtek předala insolvenčnímu soudu.

Havlíčkův případ je velmi podobný jako u bývalého trenéra Jiřího Kladrubského. V roce 2024 si klub v zastoupení tehdejším majitelem Vladimírem Koubkem objednal služby společnosti PM Servis Stavební. Byly to stavební práce na stadionu na Střeleckém ostrově a v tréninkovém centru na Složišti.

„Pan Koubek si objednal práce za 1,2 milionu korun, které se provedly. Vystavili jsme 17. června 2024 fakturu, tu Koubek osobně převzal a podepsal. Když došlo na datum splatnosti 1. července 2024, žádal nás, jestli můžeme počkat, že nemá peníze,“ líčí Havlíček.

Chtěl Dynamu část dluhu odpustit. Ozvou se další věřitelé, má jasno Kladrubský

V současnosti brankář Slavie České Budějovice v páté lize tehdy působil v realizačním týmu prvního mužstva i rezervního celku. V Dynamu prošel akademií, ke klubu má vztah, a tak zůstával tolerantní. „Táhlo se to, ale snažil jsem se mít pochopení,“ přidává.

Loni v létě však Koubek klub prodal nigerijské podnikatelce Nnece Ede, která Dynamo získala i s jeho závazky. „Snažili jsme se domluvit s novou majitelkou, trochu jsme společně komunikovali, ale pak klub začal dělat mrtvé brouky. Tvrdili, že je to dluh Koubka a nemají s tím nic společného. Ale dokumenty byly na akciovou společnost SK Dynamo České Budějovice,“ popisuje.

Soud zahájil insolvenční řízení s Dynamem. Bývalému trenérovi dluží přes půl milionu

Havlíček se snažil hledat řešení, navrhoval například vzdát se úroků z prodlení, ale převodu peněz se nedočkal. „Bylo to ze strany klubu ve stylu: V pondělí si zavoláme. Zavolali jsme si, domluvili se, že ve středu budu mít peníze na účtě. Žádné peníze nepřišly. Takhle se to opakovalo, takže jsme věc dali na jaře letošního roku k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích,“ potvrzuje jednatel a spolumajitel firmy.

Soud však zatím nerozhodl, a tak Havlíček přihlásil svou pohledávku i k insolvenčnímu soudu. „Budeme čekat, jak se vyjádří. Jsem Dynamák, který má ke klubu vztah. Mrzí mě tato záležitost i to, kam klub dospěl. Ze strany lidí, kteří klub nyní vedou, je to plivanec do obličeje těm, kteří Dynamo roky před tím budovali,“ lituje.

S Kladrubským a grafikem je věc vyřešená

Insolvenční řízení zahájil soud s Dynamem v pondělí. Klub podle svého následného vyjádření splatil v plné výši pohledávky bývalého trenéra Jiřího Kladrubského a grafika Ondřeje Tichého. Šlo o téměř 600 tisíc korun, respektive částku přes 54 tisíc.

„Ano, uhradili to,“ potvrdil redakci iDNES.cz bývalý kouč Kladrubský.

Pohledávku na zhruba 241 tisíc korun za dodávku gastronomických služeb od společnosti Gornicky však klub rozporuje. „Dokumentace klubu potvrzuje, že mezi stranami byla komunikace týkající se vzájemného reklamního plnění a zápočtu vzájemných pohledávek,“ uvedlo Dynamo na svém webu.

Zároveň také odmítá spekulace o vydání rozhodnutí o úpadku klubu. „Samotné podání insolvenčního návrhu neznamená, že soud rozhodl o úpadku,“ dodal klub.

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  • 3.80
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Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
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