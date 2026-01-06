Kolem klubu i v novém roce panuje povážlivé informační ticho. Úvodní sraz alespoň trochu napověděl. V desátém týmu tabulky stále chybí trojice důležitých zahraničních hráčů Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon. Ti museli opustit zemi po kontrole cizinecké policie v klubu na konci listopadu.
„Nejsou tady ani Olamilekan Adams a Thompson Ishaka,“ povzdechl si trenér Pedro Resende. Cizinci si mohou o povolení k pobytu v zemi znovu zažádat. Na vyřízení potřebných náležitostí pracuje klubem pověřené agentura.
Jihočeský celek může přijít i o další opory. Po sezoně končí smlouvy brankáři Colinu Andrewovi, obránci Janu Brabcovi a záložníkovi Davidu Krchovi, kteří prošli klubovou akademií. Zájem z jiných mužstev o ně je. Když se obě strany dohodnou, mohou odejít už v zimě.
Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou
„Je to rozhodnutí klubu, to já neovlivním. Jsou to všichni hráči základní sestavy. Ale mohou odejít,“ připustil kouč. Dynamo se rozloučilo s útočníkem Filipem Firbacherem, kterému skončilo hostování. Pavel Osmančík má svolení si hledat nové angažmá.
Okénko s nově příchozími fotbalisty zůstává prázdné. „Zatím nemáme nikoho nového. Nevím, jestli bude klub schopný někoho přivést. Normálně se snažíte udržet úspěšný tým a doplnit ho o jednoho dva hráče. Když už o někoho přijdete, tak se za ně přivede náhrada. My zatím bohužel žádnou nemáme,“ zalitoval.
Černobílí se při případném posilování nadále orientují na fotbalisty ze zahraničí. Transfery má na starosti primárně sportovní manažer Michaël Michée, který je řídí hlavně ze své domovské Francie. „Jsme v kontaktu denně, ale není jednoduché přivést nějaké hráče,“ shrnul Resende.
Podle portugalského kouče je hlavním důvodem slabá nabídka pro případné posily. „Klub jim nedokáže nabídnout potřebné podmínky. V létě jsme měli problém, že jsme přišli krátce před sezonou a hráči už byli rozebraní. Teď čas máme, ale nejsou prostředky,“ pokrčil rameny.
S majitelkou jen přání k Vánocům a Novému roku
Portugalský kouč má v klubu smlouvu do konce sezony. Ohledně své budoucnosti nebo případných nových hráčů se mezi svátky nedozvěděl nic ani od nigerijské majitelky klubu Nneky Ede. „Jen jsme si popřáli k Vánocům a k novému roku,“ přidal.
V realizačním týmu Českých Budějovic v zimní pauze nastaly ještě dvě změny. Skončil manažer A týmu Ivo Táborský, který zamířil do Táborska, kde je nově výkonným ředitelem. Na pozici v Dynamu ho nahradil bývalý kustod David Tomášek.
„Tým ho zná a on zná hráče. Máme společně dobré vztahy, stejně jako jsme měli s Ivem. Tato změna nebude žádný problém,“ odpověděl Resende.
Fotbalisté Dynama si zvykají i na nového kondičního trenéra. Zůstává portugalské národnosti, Andrého Amorima nahradil Pedro Perreira. „Jsem tu, abych pomohl týmu a všichni hráči zůstali zdraví a v dobré kondici,“ podotkl mladý kouč.
Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?
V téměř dvouměsíční zimní přípravě sehraje Dynamo devět přípravných zápasů. Ten první příští sobotu s Pískem, celkem v zimním období potká pět soupeřů z Rakouska. Generálka je v plánu 22. února v Innsbrucku s tamním FC Wacker.
Jisté je, že tým nevyrazí nikam do tepla na soustředění, o čemž se uvažovalo. „Je to pro nás docela problém. Na kvalitním hřišti s přírodní trávou se trénuje úplně jinak. Vůbec nebudeme na trávě. Hlavně pro africké hráče to bude ještě horší, protože nejsou zvyklí na počasí v Česku,“ uvažoval Resende.
Budějovičtí stráví leden a únor v tréninku převážně v areálu na Složišti, případně vyrazí na nedaleká hřiště v Hluboké nad Vltavou či Lišově. „Budeme trénovat na umělé trávě, kterou nemám moc rád. Pro hráče to není dobré. Ale nemáme jinou možnost. Musíme se zkusit připravit nejlépe jak to půjde,“ doplnil portugalský kouč.