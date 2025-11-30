O tři důležité hráče minimálně dočasně přijdou fotbalisté druholigových Českých Budějovic. Všichni tři jsou z Nigérie a v podzimní části odehráli značnou část utkání.
Čtvrteční kontrola cizinecké policie znamenala výslech a ověření dokumentů pro pět osob, u třech z nich bylo nalezené pochybení. Policie konkrétní nebyla, ale podle informací iDNES.cz se jedná o trojici Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon.
Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení
„Dva cizinci sice měli oprávnění k pobytu na našem území, avšak na tři měsíce, které překročili. Třetí muž pobýval na našem území oprávněně, avšak neměl oprávnění pobývat zde za účelem sportu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Všichni tři musí území republiky opustit. První dva do sedmi dnů, třetí do třiceti dnů. Ani jeden z hráčů už nenastoupil v pátečním přípravném utkání Českých Budějovic s Pískem, které skončilo 1:1.
Ztráta hráčů nemusí být definitivní
Na nějaký čas tým o hráče přijde a využívat je nemůže. Situace je pro klub nepříjemná, ale druhá liga má zimní přestávku a nejbližší utkání je v plánu až na přelomu února a března, tedy téměř přesně za tři měsíce. Do té doby může být vše vyřešené.
Fotbalisté musí Českou republiku opustit v dané lhůtě, jinak jim hrozí další sankce či nucené vyhoštění. Poté však pravděpodobně mohou zažádat o víza znovu, případně doložit potřebnou dokumentaci. Více informací policie k věci neuvedla, klub zatím oficiálně nereagoval.
Hlavně útočník Chukwudi Igbokwe patřil na podzim k oporám Dynama. Se čtyřmi góly se dělil o pozici nejlepšího střelce týmu s Antonínem Vaníčkem. Po svém příchodu byl na hřišti velmi nebezpečný, ke konci první poloviny sezony už však nastupoval jako střídající hráč. Obránce Simon Omon odehrál 10 utkání, útočník Jude Sunday o jedno méně, jednou skóroval.