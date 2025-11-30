Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Pavel Kortus
  9:00
Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon.

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

O tři důležité hráče minimálně dočasně přijdou fotbalisté druholigových Českých Budějovic. Všichni tři jsou z Nigérie a v podzimní části odehráli značnou část utkání.

Čtvrteční kontrola cizinecké policie znamenala výslech a ověření dokumentů pro pět osob, u třech z nich bylo nalezené pochybení. Policie konkrétní nebyla, ale podle informací iDNES.cz se jedná o trojici Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon.

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

„Dva cizinci sice měli oprávnění k pobytu na našem území, avšak na tři měsíce, které překročili. Třetí muž pobýval na našem území oprávněně, avšak neměl oprávnění pobývat zde za účelem sportu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Všichni tři musí území republiky opustit. První dva do sedmi dnů, třetí do třiceti dnů. Ani jeden z hráčů už nenastoupil v pátečním přípravném utkání Českých Budějovic s Pískem, které skončilo 1:1.

Ztráta hráčů nemusí být definitivní

Na nějaký čas tým o hráče přijde a využívat je nemůže. Situace je pro klub nepříjemná, ale druhá liga má zimní přestávku a nejbližší utkání je v plánu až na přelomu února a března, tedy téměř přesně za tři měsíce. Do té doby může být vše vyřešené.

Fotbalisté musí Českou republiku opustit v dané lhůtě, jinak jim hrozí další sankce či nucené vyhoštění. Poté však pravděpodobně mohou zažádat o víza znovu, případně doložit potřebnou dokumentaci. Více informací policie k věci neuvedla, klub zatím oficiálně nereagoval.

Hlavně útočník Chukwudi Igbokwe patřil na podzim k oporám Dynama. Se čtyřmi góly se dělil o pozici nejlepšího střelce týmu s Antonínem Vaníčkem. Po svém příchodu byl na hřišti velmi nebezpečný, ke konci první poloviny sezony už však nastupoval jako střídající hráč. Obránce Simon Omon odehrál 10 utkání, útočník Jude Sunday o jedno méně, jednou skóroval.

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

