Dva zápasy dva body. Zklamání, přiznal kouč jihlavských fotbalistů Smetana

Realistickým pohledem je potřeba říct, že jihlavský tým nedokázal využít dobrého losu a ve dvou zápasech před vlastními fanoušky vybojoval pouze dva body.

„Je to jednoznačně zklamání, samozřejmě,“ říká otevřeně jihlavský trenér Ondřej Smetana. „Nemůžeme to schovávat ani za průběh zápasů, ani za předvedené výkony. Je to málo. Musíme se chovat jinak, abychom ze zápasů vytěžili víc.“

Situace je totiž paradoxně nepříjemnější, než byla na začátku jara. Jihlava sice stále drží osmou příčku, se čtyřbodovým náskokem na první sestupové místo, jenže v nejbližší době ji čekají duely s dalšími ohroženými týmy: venku s Táborskem (19. března) a po reprezentační pauze doma se Spartou B (31. března).

„Vnímáme, že z těch dvou zápasů jsme mohli nebo měli vytěžit víc. A zároveň i to, jak je tabulka ošidná. Musíme se z toho poučit,“ pokračuje Smetana. „Děláme chyby a týmy, které dělají chyby, se ocitají v takových situacích, v jaké jsme nyní my. Samozřejmě jsme pozorní. Ale musíme zvednout hlavu. Kluci mají na co navázat. A to je pro nás důležité. Je vidět, že jdeme správnou cestou. Musíme to však podpořit ziskem bodů.“

Nechybělo přitom mnoho a aktuální situace Jihlavy mohla být mnohem veselejší. Ve včerejším duelu Vysočina byla blízko plnému bodovému zisku. „Druhý poločas jsme si rozehráli, jak jsme chtěli. Měli jsme perfektně nakročeno k tomu, abychom zápas uhráli,“ zmínil Smetana průběžné vedení 2:1 a především dvě obrovské šance, kdy Vysočina mohla odskočit na rozdíl dvou branek.

Peřinův pokus v 64. minutě však na brankové čáře vykopával jeden z bránících hráčů, o dvě minuty později rána Ogiomadeho skončila na tyči. „Během dvou, tří minut jsme přežili dvě nebo tři šance soupeře. Kdybychom inkasovali, bylo by asi po zápase,“ uznal karvinský kouč Tomáš Hejdušek. „Jsem ale rád, že jsme to nezabalili a kluci dali vyrovnávací gól na 2:2. Bod ve finále bereme s pokorou.“

Smutným faktem zůstává, že fotbal nyní v Jihlavě jednoduše netáhne. Duel s Chrudimí podle oficiálního údaje sledovalo 479 diváků, včerejší zápas s Karvinou dokonce pouze 335 fanoušků.

„Zájem lidí musíme nějak vydobýt a zasloužit,“ říká trenér Smetana. „Lidé přijdou, když se hraje dobrý fotbal,“ uvědomuje si obránce Tomáš Svoboda.