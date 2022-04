Proč všichni netrénují jako Trpišovský? Blázen do fotbalu radši volí okres

Jak vám trénování jde?

Dvakrát nám covid překazil postup, snad to teď vyjde. I bez Dana Vorla, protože nechci pracovat s lidmi, co se neumí na hřišti chovat. Radši oželím výhru než hrát s někým, kdo má na ligu, ale nezvládá to psychicky. On se vlastně vyhodil sám. Hází po mně dresem, pětkrát! Být to jednou, dostane druhou šanci. Ale on jich dostal pět. To nejde do nekonečna. Chci trénovat mužstvo, kde budou kluci hrát fotbal, ne kecat, komentovat rozhodčí a všechno okolo. To bych odešel.

Říct mi někdo u dorostu, že chce dělat rozhodčí?! Nikdy! Přinejhorším spadneš. No a co? Tak se sestoupí a příště postoupí, když to budeš dělat dobře. Dušan Tesařík