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Dukla ztratila dvoubrankové vedení, s Táborskem pouze remizovala

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  21:15

Adam Jágrik v bráně Dukly Praha | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Fotbalisté pražské Dukly dvěma góly v závěru přišli v 2. kole druhé ligy o vítězství a na hřišti Táborska jen remizovali 2:2. Karviná zdolala doma 1:0 Vlašim, stejným výsledkem si poradil i nováček Kladno s Ostravou B, Příbram s Opavou a Žižkov s Prostějovem.

Dukla, která v minulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže, vedla o dvě branky po trefách Mikuše, náskok ale neudržela. V 87. minutě snížil Matějka a v 90. minutě vyrovnal Miška. Táborsko remizovalo i podruhé v ročníku, Dukla nenavázala na úvodní výhru s Českou Lípou.

Stoprocentní bilanci neudržela ani Opava. Jediný gól Příbrami vstřelil Málek, jenž se prosadil podruhé v ročníku a společně s Mikušem a vlašimským Hrubešem vede tabulku střelců.

Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků poprvé bodovala. O jejím vítězství nad Vlašimí rozhodl v 86. minutě Kronus.

Chance Národní Liga
2. kolo 31. 7. 2026 19:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 2:2 (0:1)
Góly:
87. Matějka
90. Miška
Góly:
26. Mikuš
56. Mikuš
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Holiš, Havel (C), Heppner (86. Juzvak) – Kateřiňák, Bláha (86. Barac) – J. Rezek (75. Miška), Varačka (75. Zeronik), Šplíchal (59. L. Hruška) – Matějka.
Sestavy:
Jágrik – Kozma, Svozil (C), Hašek – Mikuš (74. Okebugwu), Lilling (89. Gaszczyk), Zamazal (60. Tessilimi), Hanousek – Žitný, Schánělec (74. Diallo), Šebrle (60. Velasquez).
Náhradníci:
Kerbach, Kubný – Nikl, Poturnay, Slouk, Schindler.
Náhradníci:
Vácha – Ambler, Rotundo, Franke.
Žluté karty:
52. Varačka, 73. J. Rezek
Žluté karty:
85. Lilling

Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Dohnálek

Počet diváků: 835

Chance Národní Liga
2. kolo 31. 7. 2026 18:00
MFK Karviná MFK Karviná : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:0 (0:0)
Góly:
86. Kronus
Góly:
Sestavy:
Lapeš (C) – Chytrý, Yakubu, Milić, Muhammad – Breite (80. Šašinka), Condé (59. Kronus) – Samko, Čičovský, Selnar (90+1. Endl) – Pira (59. Konaté).
Sestavy:
Kořán – Kurka, F. Říha, Jindra, Záviška (C) – Soukeník (88. Kulhánek) – Djordjić (88. Ahmed), Hájek (60. Musil), J. Dufek, J. Hrubeš (67. Kašpárek) – Pikolon (67. Koval).
Náhradníci:
Neuman, Vodička – Lawali, Kone, Aldin, Rajtmajer, Štorman.
Náhradníci:
Kotek – Naskos, Beránek, Váňa.
Žluté karty:
Žluté karty:
21. J. Dufek, 70. Kašpárek

Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Lakomý

Počet diváků: 1115

Chance Národní Liga
2. kolo 31. 7. 2026 18:00
SK Kladno SK Kladno : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:0 (0:0)
Góly:
81. J. Lacko
Góly:
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Hudec (62. J. Lacko), M. Jedlička, Pospíšil (C) (75. Vaněk) – Růžička (62. Chalupa), Jurčenko (89. Hrdlička), Gembický (75. Novotný).
Sestavy:
M. Hrubý (C) – Sirotek (85. Temel), Měkota, Ouly, Řeháček – Dvořáček, Frýdl, P. Jaroň (85. Švrček) – Havran (46. Vlna), Denis Němec (61. M. Bitta), Laine (61. Fiala).
Náhradníci:
Kotlín – Osmani, Klimeš, Fojt, Kozojed, O. Polák.
Náhradníci:
Struhař – Rajčan, Simerský, Krupička.
Žluté karty:
Žluté karty:
54. Ouly, 66. Frýdl, 90+4. Vlna

Rozhodčí: Mankovecký – Kubr, Ježek

Počet diváků: 1950

Chance Národní Liga
2. kolo 31. 7. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 1:0 (1:0)
Góly:
42. Málek
Góly:
Sestavy:
Melichar – Vott (90+1. C. Traoré), Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek (90+1. Faye), Fila (73. Čadek), Švestka, Roušar – Krulich (73. Apea), Conte (58. T. Jedlička).
Sestavy:
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Múdry (60. Turanjanin) – Diao (80. Bránecký), Čejka (60. Darmovzal), Lacík (60. Vladař) – B. Sy.
Náhradníci:
Gergela – Tošnar, Vrána.
Náhradníci:
Jovanoski – Buchta.
Žluté karty:
45+1. Krulich, 79. Čadek
Žluté karty:
40. Čejka, 76. Turanjanin

Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Beneš

Chance Národní Liga
2. kolo 31. 7. 2026 17:00
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:0 (0:0)
Góly:
79. Baafi
Góly:
Sestavy:
Sirotník – Kaulfus, Divíšek (64. R. Hrubý), Holásek, Nový – Batioja (C), Hubínek – Prošek (64. Baafi), Papoušek (77. Jirásek), Hönig (77. Vlček) – Toula (90+2. Klusák).
Sestavy:
Mikulec – Surzyn, Šindelář (C), Ušijama, J. Kadlec – Halda, Dziuba (72. M. Polášek) – Okeke (72. Koudelka), Jalovičor (85. M. Jaroň), Imrana (62. Matoušek I) – Kramář (62. Voleský).
Náhradníci:
Škodoň – Farka, Badjie, Kadi.
Náhradníci:
Vaňák – Fišer, Zapletal, Š. Polášek.
Žluté karty:
72. Nový, 84. Kaulfus
Žluté karty:
22. J. Kadlec, 23. Dziuba, 52. Ušijama, 81. M. Polášek

Rozhodčí: Všetečka – Bělák, Rosický

Počet diváků: 808

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Slavia Hradec Králové vs. TrutnovFotbal - - 1. 8. 2026:Slavia Hradec Králové vs. Trutnov //www.idnes.cz/sport
1. 8. 10:15
  • 3.36
  • 4.32
  • 1.72
Petřín Plzeň vs. KomárovFotbal - - 1. 8. 2026:Petřín Plzeň vs. Komárov //www.idnes.cz/sport
1. 8. 10:15
  • 1.66
  • 3.97
  • 3.91
Klášterec nad Ohří vs. OstrovFotbal - - 1. 8. 2026:Klášterec nad Ohří vs. Ostrov //www.idnes.cz/sport
1. 8. 10:30
  • 4.68
  • 4.63
  • 1.46
Přepeře vs. Velké HamryFotbal - - 1. 8. 2026:Přepeře vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
1. 8. 10:30
  • 3.36
  • 4.26
  • 1.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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