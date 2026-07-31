Dukla ztratila dvoubrankové vedení, s Táborskem pouze remizovala

Dukla, která v minulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže, vedla o dvě branky po trefách Mikuše, náskok ale neudržela. V 87. minutě snížil Matějka a v 90. minutě vyrovnal Miška. Táborsko remizovalo i podruhé v ročníku, Dukla nenavázala na úvodní výhru s Českou Lípou.
Stoprocentní bilanci neudržela ani Opava. Jediný gól Příbrami vstřelil Málek, jenž se prosadil podruhé v ročníku a společně s Mikušem a vlašimským Hrubešem vede tabulku střelců.
Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků poprvé bodovala. O jejím vítězství nad Vlašimí rozhodl v 86. minutě Kronus.
87. Matějka
90. Miška
26. Mikuš
56. Mikuš
Pastornický – Plachý, Holiš, Havel (C), Heppner (86. Juzvak) – Kateřiňák, Bláha (86. Barac) – J. Rezek (75. Miška), Varačka (75. Zeronik), Šplíchal (59. L. Hruška) – Matějka.
Jágrik – Kozma, Svozil (C), Hašek – Mikuš (74. Okebugwu), Lilling (89. Gaszczyk), Zamazal (60. Tessilimi), Hanousek – Žitný, Schánělec (74. Diallo), Šebrle (60. Velasquez).
Kerbach, Kubný – Nikl, Poturnay, Slouk, Schindler.
Vácha – Ambler, Rotundo, Franke.
52. Varačka, 73. J. Rezek
85. Lilling
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Dohnálek
Počet diváků: 835
86. Kronus
Lapeš (C) – Chytrý, Yakubu, Milić, Muhammad – Breite (80. Šašinka), Condé (59. Kronus) – Samko, Čičovský, Selnar (90+1. Endl) – Pira (59. Konaté).
Kořán – Kurka, F. Říha, Jindra, Záviška (C) – Soukeník (88. Kulhánek) – Djordjić (88. Ahmed), Hájek (60. Musil), J. Dufek, J. Hrubeš (67. Kašpárek) – Pikolon (67. Koval).
Neuman, Vodička – Lawali, Kone, Aldin, Rajtmajer, Štorman.
Kotek – Naskos, Beránek, Váňa.
21. J. Dufek, 70. Kašpárek
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Lakomý
Počet diváků: 1115
81. J. Lacko
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Hudec (62. J. Lacko), M. Jedlička, Pospíšil (C) (75. Vaněk) – Růžička (62. Chalupa), Jurčenko (89. Hrdlička), Gembický (75. Novotný).
M. Hrubý (C) – Sirotek (85. Temel), Měkota, Ouly, Řeháček – Dvořáček, Frýdl, P. Jaroň (85. Švrček) – Havran (46. Vlna), Denis Němec (61. M. Bitta), Laine (61. Fiala).
Kotlín – Osmani, Klimeš, Fojt, Kozojed, O. Polák.
Struhař – Rajčan, Simerský, Krupička.
54. Ouly, 66. Frýdl, 90+4. Vlna
Rozhodčí: Mankovecký – Kubr, Ježek
Počet diváků: 1950
42. Málek
Melichar – Vott (90+1. C. Traoré), Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek (90+1. Faye), Fila (73. Čadek), Švestka, Roušar – Krulich (73. Apea), Conte (58. T. Jedlička).
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Múdry (60. Turanjanin) – Diao (80. Bránecký), Čejka (60. Darmovzal), Lacík (60. Vladař) – B. Sy.
Gergela – Tošnar, Vrána.
Jovanoski – Buchta.
45+1. Krulich, 79. Čadek
40. Čejka, 76. Turanjanin
Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Beneš
79. Baafi
Sirotník – Kaulfus, Divíšek (64. R. Hrubý), Holásek, Nový – Batioja (C), Hubínek – Prošek (64. Baafi), Papoušek (77. Jirásek), Hönig (77. Vlček) – Toula (90+2. Klusák).
Mikulec – Surzyn, Šindelář (C), Ušijama, J. Kadlec – Halda, Dziuba (72. M. Polášek) – Okeke (72. Koudelka), Jalovičor (85. M. Jaroň), Imrana (62. Matoušek I) – Kramář (62. Voleský).
Škodoň – Farka, Badjie, Kadi.
Vaňák – Fišer, Zapletal, Š. Polášek.
72. Nový, 84. Kaulfus
22. J. Kadlec, 23. Dziuba, 52. Ušijama, 81. M. Polášek
Rozhodčí: Všetečka – Bělák, Rosický
Počet diváků: 808