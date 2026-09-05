Dukla předvedla úspěšný obrat. Z Opavy veze tři body, poskočila na čtvrtou příčku

Domácí poslal do vedení ve 20. minutě Zálešák, Pražané ale utkání po změně stran otočili.
V 65. minutě se prosadil Mikuš, jenž se čtvrtou trefou v ročníku dotáhl do čela tabulky střelců. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozhodl švédský útočník Ali Hindi.
22. Zálešák
65. Mikuš
87. Ali Hindi
Ciupa – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – M. Novák – Lacík (88. Diao), Múdry (74. Štěpánek), Čejka (74. Aidara), Zálešák (88. Bránecký) – Juritka (62. B. Sy).
Bačkovský – Hanousek, Svozil (C) (67. Franke), Kozma, Tomič – Plšek – Tessilimi (46. Okebugwu), Zamazal (46. Velasquez), Šebrle (83. Ali Hindi), Mikuš – Schánělec (46. Diallo).
Grigar, Jovanoski – Vladař, Brzobohatý.
Jágrik – Lilling, Ambler, Matić.
36. Lehoczki, 82. Janoščín
42. Tessilimi, 86. Plšek
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Beneš
Počet diváků: 1558