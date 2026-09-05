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Dukla předvedla úspěšný obrat. Z Opavy veze tři body, poskočila na čtvrtou příčku

Autor: ,
  20:19

Fanoušci fotbalové Dukly při zápase v Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fotbalisté Dukly v 7. kole druhé ligy zvítězili po obratu 2:1 v Opavě a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Slezané mají na kontě stále jedinou výhru a jsou třináctí.

Domácí poslal do vedení ve 20. minutě Zálešák, Pražané ale utkání po změně stran otočili.

V 65. minutě se prosadil Mikuš, jenž se čtvrtou trefou v ročníku dotáhl do čela tabulky střelců. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozhodl švédský útočník Ali Hindi.

Chance Národní Liga
7. kolo 5. 9. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 1:2 (1:0)
Góly:
22. Zálešák
Góly:
65. Mikuš
87. Ali Hindi
Sestavy:
Ciupa – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – M. Novák – Lacík (88. Diao), Múdry (74. Štěpánek), Čejka (74. Aidara), Zálešák (88. Bránecký) – Juritka (62. B. Sy).
Sestavy:
Bačkovský – Hanousek, Svozil (C) (67. Franke), Kozma, Tomič – Plšek – Tessilimi (46. Okebugwu), Zamazal (46. Velasquez), Šebrle (83. Ali Hindi), Mikuš – Schánělec (46. Diallo).
Náhradníci:
Grigar, Jovanoski – Vladař, Brzobohatý.
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Ambler, Matić.
Žluté karty:
36. Lehoczki, 82. Janoščín
Žluté karty:
42. Tessilimi, 86. Plšek

Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Beneš

Počet diváků: 1558

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