Fotbalisté pražské Dukly stále pošilhávají po návratu do první ligy

To by mohla být výhoda Dukly, které sice patří až osmá příčka, přesto by se ještě ráda pokusila o postup. „Klub připravujeme na možnost, že bychom postoupili ještě tuto sezonu. Personálním obsazením managementu i po sportovní stránce. Snažíme se přemýšlet tímhle směrem, s čímž jsou spojené i přestupy, které jsme nyní v zimě udělali,“ uvedl v podcastu Dejvická pavlač výkonný ředitel klubu David Šrámek.„Měli jsme tak nastaveny i předsezonní cíle. A když se to nepovede tuto sezonu, tak příští rok chceme postoupit určitě.“

Generálku Dukla odehrála v Jihlavě, s remízovým výsledkem 2:2. Poprvé za ni skóroval Jakub Barac, liberecký odchovanec, který přišel v zimě z Varnsdorfu. Dalšími posilami jsou Michal Trávníček z Hradce Králové, nigerijský útočník Sunday Faleye a především Jan Peterka z Ústí nad Labem.



„Honza měl více nabídek a my si moc vážíme toho, že se rozhodl pro Duklu. Původně jsme měli transfer v plánu až na léto. Jeho možný příchod a přínos pro tým jsme však dále diskutovali a nakonec jsme se rozhodli, že o přestup zkusíme zabojovat již teď v zimě,“ uvedl Jan Staněk, sportovní ředitel Dukly.

„Od mého příchodu do klubu se bavíme o tom, že potřebujeme získat zkušeného, charakterového a fotbalově zajímavého hráče. Řešili jsme několik jmen, mezi nimiž byl právě i Honza Peterka,“ vysvětlil.



„Do budoucna by měl přijmout i roli lídra týmu,“ dodává David Šrámek. „Teď ji zastává hlavně Filip Rada, náš nejzkušenější hráč. Jedna z těch osobností, které vedou kabinu.“

Slušné peníze za Dancáka

Zimní odchody? V Dukle znovu hledala posily prvoligová Mladá Boleslav, kam odešli Dominik Preisler a Samuel Dancák. Ten se stal dalším úspěšným produktem mládežnické líhně Dukly.

„Občas je to složité, musíme se zabývat nabídkami na hráče, a pokud je ta nabídka opravdu vysoká, tak opory odcházejí. Snažíme se vždy reagovat přestupy směrem do klubu,“ uvedl Šrámek. „Samuel Dancák se do Mladé Boleslavi prodával za velice zajímavou částku. Za jeho rozvojem stojí práce celého realizačního týmu.“

I Dukla musí neustále projednávat okolnosti spojené s koronavirovou situací. „Je to pro nás velice složitá doba, stejně jako pro všechny celky. Musíme řešit specifické problémy, které v této pandemické situaci nastávají. Od testování hráčů, hledání tréninkových prostor, neustálé zjišťování aktuálních situací. Jsou to nové výzvy, ale už jsme si na ně za ten rok zvykli a pereme se s nimi statečně,“ uvedl Šrámek, nejmladší výkonný ředitel klubu v prostředí českého profesionálního fotbalu.

Sám jako kluk prošel Slavií, působil v ní od přípravky po dorost. Možná i z ní čerpá zdroje pro svou práci, do níž patří i projekty spojené s mládeží. Dukla je v tomto ohledu silná, na náborech pravidelně vítá zástupy kluků i holek.

Projekty pro děti

„Projektů směrem k dětem je spousta. Potřebujeme v nich probudit pouto k Dukle už v mladistvém věku. Jakmile to půjde, budeme pro ně při zápasech chystat opravdu pestrý program. Věnujeme se tomu i na sociálních sítích,“ prozradil David Šrámek.

Pokud by přece jen vyšla jarní jízda za postupem, byl by připraven ihned reagovat. „Kádr by bylo potřeba trochu posílit,“ netají.

Postup má stanoven jako dlouhodobý cíl také Viktoria Žižkov, které v tabulce druhé ligy patří šestá příčka. Vyšehradu s pouhými čtyřmi body nezbývá nic jiného než náročný boj o záchranu.