Komplot, či realita? Holt makáme dál, řekl zklamaný ředitel Dukly

První vaše reakce byla ovšem ironická: Jaké překvapení!

To se nedivte, vybublalo ve mně velké zklamání.

Přemýšlel jste, jestli je to komplot, nebo realita?

Týden jsme mohli žít v naději, že postoupí i třetí druholigový tým, ale já nebyl úplný optimista. Spíš jsem zůstal zdrženlivý a vyčkával na definitivní scénář.

Který vás do ligy nepustí. Skupina o udržení se nedohraje.

To mě nutí k zamyšlení: Jestli stačí, aby do karantény musel kvůli jednomu nakaženému celý tým (Opava), to budeme koronavirus řešit každý týden? Mám strach o příští sezonu. Najdou se náhradní termíny, když bude ligu hrát 18 mančaftů? Do toho evropské poháry, reprezentace. A všechno máte ohraničené startem odloženého Eura.

Stejně mě zajímá, jestli se neodvoláte k soudu.

Ne. Byť jsme v klubu nebyli jednotní, na Ligovém grémiu jsme zvedli ruku pro návrh, který se teď uplatní: Jakmile se nedohraje skupina o záchranu, třetí z druhé ligy nepostoupí. Dukla chtěla dohrát na hřišti, proto se ptám: Co bude dál?

Co si odpovídáte?

Že fotbal – a sport celkově – musí nastavit jasná pravidla, jak bude ve složité době žít. Společně s politiky, ministerstvem zdravotnictví, s hygieniky. Nemůžeme pokračovat tak, že se kvůli jednomu hráči, kterému z celého srdce přeju brzké uzdravení, zrušilo tolik zápasů.

Dukla, klub Masopusta, Nováka či Pluskala, se musí cítit jako otloukánek. Loni sestup, teď nic.

Byl to dlouhý a krušný rok. Hned, během dvou měsíců po sestupu, jsem musel zredukovat rozpočet o padesát procent na 54 milionů. Nic moc populárního to nebylo. K tomu jsme výrazně omladili.

Což je pozitivní, ne?

To ano, na tom můžeme stavět. Trenér Skuhravý navíc dělá výbornou práci, vyhráli jsme sedm posledních zápasů sezony a můžeme konkurovat nejlepším. Příští rok chceme postoupit.

Chcete říct ale...?

Okolnosti nám nenahrávají. Druhou ligu hraje nově jen 14 týmů a postoupí jen vítěz. Žádná baráž, žádná oprava. Žízeň po postupu budou mít v Hradci, na Žižkově, ale první musíme být my, Dukla. Třeba nás tahle nevděčná zkušenost posílí.