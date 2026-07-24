Potrestaný Šustr fandil v kotli, dorazily i legendy. A návrat Dukly? Složité, míní Rada

Na Julisce nakonec slavili domácí vítězství 2:0 nad nováčkem Chance Národní ligy z České Lípy.
„Myslím, že Dukla vyhrála zaslouženě,“ řekl Rada pro ČTK. Ohledně rychlého návratu pražského celku mezi elitu je však opatrný. „Bude to složité. Záleží, jak se hráči zorientují v soubojové druhé lize. Musí zůstat u pracovitosti, bude na ně vyvíjen tlak, protože ostatní týmy se na ně budou chtít jako vždycky vytáhnout,“ tvrdil sedmašedesátiletý kouč, který při svém angažmá dovedl Duklu k postupu až ve druhé sezoně.
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A také duel s Českou Lípou naznačil, s čím si budou muset svěřenci trenéra Šustra poradit.
Hosty svými zákroky dlouho držel brankář Olivier Vliegen. Až v 67. minutě se prosadil Tomáš Schánělec, posila ze Sparty. Tři body pojistil v závěru další nováček Olatoundji Tessilimi.
I proto zamířil mezi nejaktivnější fanoušky potrestaný Šustr.
„Před zápasem jsem slíbil, že když v 85. minutě povedeme 2:0, půjdu vysvlečený mezi fanoušky, ať je legrace. Přesně to se stalo, tak jsem to musel splnit,“ popisoval kouč, kterého v pátek zastupoval jeho asistent Jakub Harant.
A jak trávíte svůj disciplinární trest vy? 🫡#fkdukla pic.twitter.com/nhepxQFDkx— FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) July 24, 2026
„Přišlo nám vyjádření, že během zápasu nemůžu pořvávat na hráče. Skandoval jsem jen jako fanoušek ‚Dukla Praha do toho‘, snad jsem tím nic nepřekročil. Jen nevím, co mi teď řeknou Brňáci,“ dodával Šustr.
„Soupeř měl nováčkovský elán a nové hráče. Hned první těžký poločas ukázal, co nás v sezoně čeká. Těžké se vším všady. Po úvodním gólu to z kluků spadlo. Udělali jsme krok správným směrem.“
A spokojený byl také střelec Schánělec: „Zápas hodnotím pozitivně. Vstup do sezony je vždy těžký, vítězství se nerodilo lehce.“
V minulé sezoně jako kapitán nezabránil sestupu Sparty B z druhé ligy, s 11 góly však byl třetím nejlepším střelcem soutěže. „Cíle si dávám vždycky a prioritou je vstřelit víc než jedenáct branek. Budeme hrát o postup a bude více šancí,“ uvedl čtyřiadvacetiletý útočník, který hrál v první lize kromě Sparty také za Zlín a Jablonec.