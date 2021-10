Doma letos hokejisté Jihlavy tápou, zase se jen omlouvali fanouškům

„Je to pořád dokola, jako kolovrátek. Chyby, které děláme, se nesmějí stávat, pokud chceme být úspěšní,“ hodnotil chmurně další letošní domácí vystoupení svého celku asistent hlavního trenéra Dukly Karel Nekvasil. „Soupeři můžeme pouze pogratulovat, my jsme si vyhrát nezasloužili. Jedním slovem to byla ostuda,“ dodal.



Kapitán si nebral servítky

Ještě o něco víc rozčilený byl po utkání na klubovém webu kapitán jihlavského A-týmu Josef Skořepa, pro něhož to byl v sobotu kvůli zdravotním problémům teprve čtvrtý zápas v sezoně.

„Já se musím omluvit všem fanouškům, kteří viděli tu břečku, kterou jsme tady předvedli,“ pustil se pěkně zostra do pozápasového hodnocení devětatřicetiletý rodák z Nymburka, který letos v dresu Dukly načal už sedmou sezonu. „Opravdu se jim ze srdce omlouvám, že to museli vidět,“ dodal.

Přitom bylo cítit, že v sobě jen velmi obtížně dusí ještě mnohem peprnější pojmenování toho, co se na ledě odehrávalo.

Nakonec svůj vnitřní boj Skořepa prohrál a dal průchod emocím pěkně naplno. „Lidi by sem měli přijít a nakopat nás do pr..., abychom se všichni doma probrali. Opravdu nevím, co víc k tomu mám říct. Je to čtvrtý zápas, co jsme tady předvedli takovou sra...“

Podle kapitána byl v pořádku pouze úvod zápasu. „Hráli jsme pět minut, během nichž jsme soupeře nepustili k puku, jenže pak jsme mu darovali dva góly,“ připomněl, že v 9. minutě vedli hosté 2:0.

A i když právě on snížil ještě v první třetině na 1:2, k bodům už Dukla cestu nenašla. „Když urazíte hokejového boha, tak to zkrátka nejde,“ poznamenal zkušený útočník, který letos v prosinci oslaví 40. narozeniny. Po nepovedeném víkendu spadla Jihlava v prvoligové tabulce na šesté místo.

„Musíme tvrdě pracovat, nic jiného nepomůže. V pondělí se sejdeme, vezmeme naše lopaty a půjdeme makat,“ představil Skořepa nakonec plán ozdravného procesu.