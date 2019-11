Udržet se na dostřel baráži, přejí si v Hradci Králové

Mezi ně by se rád řadil i Hradec, který na Duklu zatím ztrácí čtyři body. „Po podzimu chceme být na dostřel minimálně barážovým příčkám,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

K tomu ale Hradec potřebuje vyhrát na hřišti týmu, jenž první ligu ještě na jaře hrál a jehož vedení se netají, že se do ní chce co nejrychleji vrátit. „Pro mě je stále postupovým favoritem číslo jedna. Mají dlouhodobě zažitý herní styl, který s nimi Roman Skuhravý praktikuje už druhým rokem. Hráči jsou zvyklí na automatismy, mají ligové zkušenosti,“ vysvětluje Frťala.

Poslední druholigové podzimní kolo následuje po dvoutýdenní reprezentační pauze, před kterou Hradec po dvou předcházejících prohrách zdolal Vítkovice a zarazil tím blížící se riziko, že mu čelo tabulky unikne na výraznější rozdíl.

„Bylo důležité, že jsme to proti Vítkovicím zvládli. Ve druhém týdnu reprezentační přestávky už jsme se ale dívali dopředu, na Duklu. Náš zdravotní stav zůstává - dlouhodobě zranění se pořád léčí, jinak jsme v plné síle,“ sdělil kouč.

Momentálně pátý Hradec by rád šel na zimní pauzu s kulatým ziskem 30 bodů, to by ale musel v Praze vyhrát. „Hlavní metou není mít po podzimu nějaký počet bodů, podstatnější je být pořád na dostřel minimálně barážovým příčkám,“ uvedl Frťala.