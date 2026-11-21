Dukla rozhodla v Třinci o plném bodovém zisku už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Afričané Diallo a Tessilimi. V závěru druhé půle zdramatizoval zápas Cienciala.
Dejvický celek bodoval na hřištích soupeřů ve čtvrtém z posledních pěti duelů a využil páteční porážku Karviné od ostravského B-týmu (1:3). Třinec doma v druholigové sezoně zvítězil v jediném ze sedmi utkání a je předposlední.
Kroměříž zaostává za Třincem o dva body. V České Lípě prohrála po gólech z 68. a 71. minuty. Prosadili se Ondráček a střídající Červenka. Vzápětí snížil Koryčan, ale druhé prohře Hanácké Slavie za sebou už nezabránil. Arsenal bodoval v pátém kole v řadě a posunul se na sedmé místo.
89. Cienciala
4. Diallo
28. Tessilimi
Murin – Bolf (83. Zdražil), Brak, Simerský, Šehić (52. M. Černý) – Samiec (C), Zinhasović (52. Obuch) – Omasta (74. Nguyen), Machuča (83. Dadak), Cienciala – Abdoulkarim.
Bačkovský – Tomič, Kozma, Svozil (C), Tessilimi (62. Hanousek) – Velasquez, Zamazal – Mikuš (72. Šebrle), Ali Hindi (72. Plšek), Okebugwu (85. Kadák) – Diallo (85. Schánělec).
Mrózek – Agbo, Demitra, Dedič.
Jágrik – Corr, Franke, Karamatić.
47. Zinhasović, . M. Černý
50. Tessilimi, 76. Hanousek
Rozhodčí: Žurek – Pospíšil, D. Marek
Počet diváků: 457
68. Ondráček
71. Červenka
72. Koryčan
R. Novák – Haitl, Matys, Šuta, Dudl (C) – Ondráček (89. Vencl), Blecha (90+4. Šimon), Žežulka, L. Dufek – Kljajić (63. Červenka), Guei (63. Havelka).
J. Dostál – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka (85. Mikula) – Kulíšek, Kříž – Toman (4. Kubr, 69. Ovesný), Kudela, Koryčan – Hais (69. Dočkal, 85. D. Polák).
Vliegen – Kouřil, Michl, Slanina, Vlk, Vostřel, Zouhar.
Benedikt – Holík, Moučka, D. Polášek, Zavadil.
31. L. Dufek, 35. Blecha, 58. Guei, 89. Dudl
35. Kubr, 40. Hais, 90. Z. Říha
Rozhodčí: Ehrenberger – Lakomý, Žurovec