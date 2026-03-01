Žižkov zvládl obrat doma s Chrudimí, slaví poprvé po třech porážkách

Zápas byl pikantní pro žižkovského trenéra Tichaie, který ještě v minulé sezoně východočeský celek vedl a neuspěl s ním v baráži s Pardubicemi.
Chrudim se pod televizní věží ujala vedení zásluhou Holuba. Po změně stran srovnal z penalty Jirásek, rozhodující gól vstřelil střídající Prošek.
Žižkov se posunul na páté místo s šestibodovou ztrátou na třetí Opavu. Chrudim nevyhrála už pět kol po sobě a od sestupových pozic ji dělí jen tři body.
50. Jirásek
82. Prošek
33. Holub
Sirotník – Nový, M. Richter, Divíšek, Ambler (90+1. Kejval) – Petrák, Jirásek (C) (63. Reiter) – Hönig (90+1. Klusák), Batioja, Šebrle (52. Prošek) – A. Toula (63. Ondrášek).
Šerák (C) – Vientiess, David Jambor, Tecl, Savčuk (83. Kozojed) – Kaulfus, Holub (79. M. Beránek), Čičovský (79. Halda), Rolinek – Doleček (63. Schön), L. Hruška (83. Huf).
Kořán – Obal, Patka, Gembický, Fišl, Brandner.
Číž – Bauer, Jurčenko, Zachoval, Toml.
35. Nový, 66. Tichai (trenér)
56. Rolinek, 59. Doleček
Rozhodčí: Všetečka – Ratajová, Pfeifer
Počet diváků: 1848
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2.
|Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3.
|Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4.
|Artis Brno
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5.
|Žižkov
|17
|8
|2
|7
|21:27
|26
|6.
|Slavia Praha B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|7.
|Ostrava B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|8.
|Příbram
|17
|7
|3
|7
|15:22
|24
|9.
|Ústí nad Labem
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10.
|České Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11.
|Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12.
|Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13.
|Chrudim
|17
|3
|7
|7
|20:34
|16
|14.
|Sparta Praha B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|15.
|Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16.
|Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13