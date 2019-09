Hradec Králové hraje pohár na Admiře. Šanci dostane i mládí

„Pohárové zápasy jsou ideální k tomu, aby dostali příležitost hráči, kteří by se do áčka v budoucnu mohli zapojit,“ uvedl před duelem na hřišti třetiligové Admiry Praha (začátek v 17 hodin) trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala, „pro kluky z béčka a dorostu je to motivace do další práce.“

Nekompletní druholigová sestava má ale i jiné opodstatnění. Vedle absencí způsobených zdravotními problémy nemůže kouč počítat s Jakubem Šípkem, Christianem Frýdkem a Filipem Firbacherem, kteří se připojili k mládežnickým reprezentačním týmům a nebudou tentokrát k dispozici.

Hradec si start ve 2. kole MOL Cupu vybojoval výhrou v úvodním na hřišti divizního Letohradu, do Prahy se vypraví poté, co poslední dvě druholigová utkání vyhrál, když na svém hřišti porazil Chrudim a Jihlavu.

„Admira je jako každý tým z ČFL nevyzpytatelným soupeřem, ale pokud k tomu přistoupíme jako v Letohradě, budeme trpělivě čekat na šance a proměníme je, měli bychom to zvládnout,“ uvedl hradecký kouč.

A ještě jedna zajímavost na závěr. Až ve středu fotbalisté Hradce budou v pražských Kobylisích na hřiště proti Admiře nastupovat, budou vědět soupeře, který je v případě výhry bude čekat v kole třetím.

Losuje se totiž ve středu dopoledne a s výjimkou Příbrami budou v osudí i prvoligová mužstva včetně těch, která letos zasáhla do evropských pohárů a která měla ve druhém kole volno (Slavia, Plzeň, Sparta, Mladá Boleslav a Jablonec). Čekat na soupeře bude také Chlumec nad Cidlinou, který ve 2. kole vyřadil právě Příbram.