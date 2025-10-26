Dva údery ze vzduchu. Žižkov prohrál ve druhé lize s rezervou Sparty

Žižkov byl v zápise vedený jako hostující tým, sparťanská rezerva ale hraje domácí zápasy právě na stadionu Viktorie. Oba góly padly v úvodním dějství hlavou. Nejprve se v 10. minutě prosadil Penxa a krátce před pauzou zvýšil Mokrovics. Sparta B ovládla malé pražské derby potřetí z posledních čtyř případů.
10. Penxa
40. Mokrovics
Dominik Kerl – Mensah, Slanina, F. Říha – Š. Tesař, Horák, Moudrý (90+1. Vaněk), Zíka – Mokrovics (75. Tošnar) – Penxa (61. Sochůrek), Schánělec (C) (90+1. Feit).
Sirotník – Reiter, Kúdela, Fišl, Klusák – Hönig, Petrák (90+1. Patka) – Brandner (75. Biegon), Batioja (C), Gembický – Ondrášek.
Rodriguez – Rebibo, Lilling, Vitarigov, V. Novák.
Jovanoski – A. Toula, M. Strnad, Nový, Divíšek, Janovský, Chukwuebuka.
50. Horák
Rozhodčí: Volek – Žurovec, Brázdil
Počet diváků: 1560