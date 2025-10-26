Dva údery ze vzduchu. Žižkov prohrál ve druhé lize s rezervou Sparty

  12:50
Fotbalisté Žižkova ve 14. kole druhé ligy podlehli 0:2 Spartě B a nevyužili šanci posunout se na třetí místo neúplné tabulky. Viktoria zůstala pátá, Letenští poskočili na 12. pozici. Ve druhém nedělním zápase Vlašim od 16:30 přivítá vedoucí Zbrojovku Brno.

Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka | foto: Petr BílekMAFRA

Žižkov byl v zápise vedený jako hostující tým, sparťanská rezerva ale hraje domácí zápasy právě na stadionu Viktorie. Oba góly padly v úvodním dějství hlavou. Nejprve se v 10. minutě prosadil Penxa a krátce před pauzou zvýšil Mokrovics. Sparta B ovládla malé pražské derby potřetí z posledních čtyř případů.

Chance Národní Liga
14. kolo 26. 10. 2025 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 2:0 (2:0)
Góly:
10. Penxa
40. Mokrovics
Góly:
Sestavy:
Dominik Kerl – Mensah, Slanina, F. Říha – Š. Tesař, Horák, Moudrý (90+1. Vaněk), Zíka – Mokrovics (75. Tošnar) – Penxa (61. Sochůrek), Schánělec (C) (90+1. Feit).
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Kúdela, Fišl, Klusák – Hönig, Petrák (90+1. Patka) – Brandner (75. Biegon), Batioja (C), Gembický – Ondrášek.
Náhradníci:
Rodriguez – Rebibo, Lilling, Vitarigov, V. Novák.
Náhradníci:
Jovanoski – A. Toula, M. Strnad, Nový, Divíšek, Janovský, Chukwuebuka.
Žluté karty:
50. Horák
Žluté karty:

Rozhodčí: Volek – Žurovec, Brázdil

Počet diváků: 1560

Chance Národní Liga
14. kolo 26. 10. 2025 16:30
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse
14. kolo

26.10. 16:30
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 13 10 2 1 31:11 32
2. FC SILON TáborskoTáborsko 14 10 2 2 31:12 32
3. Slezský FC OpavaOpava 13 6 6 1 21:10 24
4. SK Artis BrnoArtis Brno 13 7 3 3 20:14 24
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 14 7 2 5 19:21 23
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 14 6 3 5 27:21 21
7. SK Slavia Praha BSlavia B 14 6 2 6 24:15 20
8. FK PříbramPříbram 14 6 2 6 14:21 20
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 14 5 3 6 23:23 18
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 14 5 2 7 13:22 17
11. MFK ChrudimChrudim 14 3 6 5 17:26 15
12. AC Sparta Praha BSparta B 14 5 0 9 12:27 15
13. 1. SK ProstějovProstějov 14 4 2 8 15:21 14
14. FC Vysočina JihlavaJihlava 14 3 4 7 13:18 13
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 13 2 4 7 15:19 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 14 3 1 10 11:25 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

